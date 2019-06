L'ADGMQ dévoile publiquement InterAide - Une plateforme d'entraide lors de situations d'exception

QUÉBEC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), grâce à la collaboration du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), du ministère de la Sécurité publique (MSP), de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et d'Idside, est heureuse de dévoiler officiellement la plateforme en ligne InterAide, un outil dédié à l'entraide qui a pour objectif de faciliter la coopération en matière de sécurité civile entre municipalités, MRC et régies intermunicipales.

Unique et gratuit, ce projet novateur renforcera la solidarité dont fait déjà preuve le milieu municipal lors de situations d'exception, et ce, par le partage de ressources humaines, matérielles et documentaires ainsi que par le partage d'expertises. Né à la suggestion de membres de l'ADGMQ ayant vécu notamment les inondations de 2017, InterAide est un service Web qui favorise l'entraide en matière de prévention, de planification, d'intervention et de rétablissement, soit les quatre phases d'un plan de mesures d'urgence.

Une application pour soutenir efficacement les villes lors de situations d'exception

InterAide recense les services, aides et assistances que les municipalités, MRC et régies intermunicipales sont en mesure d'offrir. Ces données sont accessibles en temps réel, 24 h/24 et 7 jours/7, tant par les adhérents que par le Centre des opérations gouvernementales (COG).

« Les municipalités sont en premières lignes pour assurer la sécurité de la population lors de situations d'urgence. Il est donc essentiel qu'elles puissent compter sur l'aide et les ressources nécessaires pour assumer leurs responsabilités ainsi qu'agir rapidement et efficacement », explique M. Claude Périnet, président de l'ADGMQ. « Actuellement, ce sont près de 100 organisations municipales qui ont adhéré à l'application InterAide et nous invitons l'ensemble des municipalités, MRC et régies intermunicipales du Québec à faire de même afin d'optimiser leurs capacités d'intervention respectives ».

Ces dernières sont conviées, à la suite de leur adhésion, à recenser les ressources humaines, matérielles et documentaires ainsi que les expertises qu'elles sont en mesure d'offrir, en plus d'identifier ces mêmes éléments dont elles pourraient avoir besoin. Qui plus est, précisons que la plateforme InterAide propose un modèle d'entente type afin que les adhérents puissent conclure une ou plusieurs ententes pour convenir des modalités d'obtention de ces ressources.

« À la suite des inondations de 2017 et de 2019, nous n'en sommes plus à nous demander quand surviendront les prochains sinistres, mais bien comment nous pouvons les prévenir. Pour l'ensemble des Québécois, nous devons être proactifs et nous doter de moyens pour appuyer nos actions et nos interventions. C'est ce que nous faisons, en assumant pleinement nos responsabilités en prévention des risques », déclare Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

« L'UMQ félicite l'ADGMQ pour son leadership dans la mise en œuvre du projet InterAide et est fière de participer étroitement à son déploiement. J'invite l'ensemble des municipalités de toutes les régions à utiliser dès maintenant InterAide afin d'y enregistrer leurs ressources ou de solliciter celles offertes par d'autres organisations municipales ailleurs au Québec », mentionne M. Alexandre Cusson, président de l'UMQ.

« Considérant des environnements en profondes mutations, nos façons d'agir se transforment. InterAide et la technologie Idside s'inscrivent dans de nouvelles pratiques en favorisant le partage, la collaboration et l'optimisation des expertises en sécurité civile et en mesure d'urgence à travers tout le Québec. Se joignant aux partenaires d'InterAide, la direction et les développeurs d'Idside sont particulièrement fiers de contribuer à l'avancement et au renforcement de la sécurité civile au Québec », souligne M. André Vuillet, président d'Idside.

À propos de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ)

Fondée en 1935, l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec est constituée exclusivement de directeurs généraux, de directeurs généraux adjoints et de directeurs d'arrondissement. L'Association favorise le perfectionnement des connaissances de ses membres dans une perspective d'amélioration de la gestion municipale au Québec. Elle encourage l'échange d'information et la coopération entre ses membres et les autres associations ou organismes. De plus, l'ADGMQ assure une représentation efficace auprès des instances gouvernementales et municipales.

À propos de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

À propos d'Idside

Basée à Québec, Idside développe et commercialise les applications ECHO et Gouvernance Web. Idside offre aux entreprises, aux organismes publics et aux municipalités des outils de communication et de gestion de contenus performants et sécuritaires en matière de mesures d'urgence, de sécurité civile, de continuité des affaires et de conseil d'administration sans papier. Dans le monde municipal, ECHO MMS rehausse les capacités d'interventions locales par des procédures et contenus adaptés, des moyens d'alerte et de mobilisation (SMS, diffusion d'appels, notification en push), des interfaces Web et mobiles et des déploiements accompagnés de formations et d'exercices.

