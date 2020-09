La création du superstudio Madras témoigne de l'engagement de l'entreprise à veiller à ce que la technologie et les données soient au cœur de tous les services de création et de contenu numériques.

La promesse de Madras envers les clients est qu'ils peuvent, les clients et eux, « en faire plus… » Dans un monde où les besoins en actifs sont illimités sur les plateformes numériques, chaque entreprise doit « en faire plus ».

« Le regroupement en un superstudio reflète l'évolution actuelle du secteur du marketing, où l'utilisation optimale des ressources pour des opérations créatives efficaces est devenue une priorité pour tous nos clients, quel que soit leur secteur », a indiqué le président d'Ad2pro et de Madras, Gopal Krishnan.

Le superstudio offrira des services de bout en bout, de la planification à la création, en passant par la distribution et l'optimisation, tous connectés harmonieusement grâce à la solution exclusive d'automatisation des données, de la technologie et du marketing de l'entreprise.

La plateforme technologique de Madras a été renommée M/Suite. Madras a récemment obtenu la certification ISO 9001 (gestion de la qualité) et 27001 (sécurité de l'information), ce qui prouve une fois de plus l'engagement de l'entreprise à déployer une technologie de calibre mondial.

« Nous avons toujours cherché à obtenir les meilleurs rendements possible pour nos partenaires des médias et de marques. Autrement dit, nous aiderons nos clients à en faire plus dans cet univers numérique exigeant, à volume élevé et à rythme rapide en offrant plus de contenu, de meilleures données et une solution novatrice qui assure un meilleur rendement du capital investi. », a déclaré Todd Brownrout, président-directeur général d'Ad2pro et de Madras.

Le superstudio est la pierre angulaire d'un modèle hybride de bureaux internes, d'externalisation proche et de délocalisation, avec des équipes basées au Royaume-Uni (Londres), aux États-Unis (New York et Los Angeles), en Australie (Melbourne) et en Inde (Bangalore et Chennai), ainsi que d'autres studios internes dans les bureaux des principaux clients. L'an dernier, l'organisation a produit plus de 3,5 millions d'actifs créatifs uniques pour des clients de premier ordre, dont News Corp, Macy's, Bloomingdale's et Thales, sur quatre continents et dans une douzaine de secteurs différents.

Le site Web consolidé de la nouvelle organisation est www.madrasglobal.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1281871/Todd_Brownrout.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1281872/Gopal_Krishnan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1280431/Madras_Logo.jpg

SOURCE Ad2pro Group and Madras

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l'entreprise : [email protected], Organisation : Ad2pro Group et Madras, http://www.madrasglobal.com

Liens connexes

http://www.madrasglobal.com