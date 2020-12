L'Acura MDX 2022 fait ses débuts en tant que nouveau véhicule vedette de la marque

Entièrement développé autour de l'ADN de la marque de Performance conçue avec précision d'Acura, et construite sur une toute plateforme conçue pour de nouveaux niveaux de performance, le MDX 2022 arrivera chez les concessionnaires en février 2021 avec un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) commençant à 56 405 $1.

« Cette 4e génération de MDX repose sur toutes les valeurs qui ont fait du MDX, un éternel favori auprès de nos clients au cours des 20 dernières années, » a déclaré Tom Nguyen, chef du développement global de MDX. « En insufflant des niveaux de savoir-faire, de performance et de technologie des plus élevés, le MDX 2022 est vraiment un véhicule digne de sa position de véhicule vedette. »

« Nous sommes très emballés d'augmenter l'héritage du MDX au Canada, » a déclaré Emile Korkor, vice-président adjoint d'Acura Canada. « La nouvelle génération affirme notre engagement à élever l'expérience de propriétaire et de conduite des enthousiastes de la marque Acura et de nos clients fidèles. »

Prix du MDX 2022 (PDSF) Version V6 de 3,5 L + BA à 10 rapports Système toutes roues motrices super-

maniabilité (Super Handling All-Wheel DriveMC) MDX 56 405 $ MDX avec ensemble technologique 60 405 $ MDX A-SPEC 63 405 $ MDX avec ensemble Platinum Élite 67 405 $

Quoi de neuf?

Plateforme, carrosserie et châssis entièrement nouveaux

Suspension avant à triangle de suspension double, suspension arrière à articulations multiples

Groupe motopropulseur amélioré V6 de 3,5 litres (290 cv, couple de 267 lb·pi)

Boîte de vitesses automatique à 10 rapports (en équipement de série)

Système toutes roues motrices super-maniabilité de 4 e génération (Super Handling All-Wheel Drive MC ) (SH-AWD MD )

génération (Super Handling All-Wheel Drive ) (SH-AWD ) Roues de 19 x 8,5 po (+ 1 po de diamètre, + 0,5 po de largeur) (en équipement de série)

Toit vitré panoramique (en équipement de série)

Siège du milieu de la deuxième rangée amovible (en équipement de série)

Système dynamique intégré (neige, confort, normal, sport, individuel) (en équipement de série)

Chaîne sonore haut de gamme de 710 watts avec 16 haut-parleurs ELS Studio 3D® offerte dans certaines versions

Affichage sur bloc-instruments entièrement numérique de 10,3 po Precision Cockpit MC (en équipement de série)

(en équipement de série) Affichage central HD ultra large de 12,3 po (en équipement de série)

Interface du pavé tactile True Touchpad (en équipement de série)

Apple CarPlay MD et Android Auto MC sans fil (en équipement de série)

et Android Auto sans fil (en équipement de série) Recharge sans fil compatible Qi et USB-C (en équipement de série)

Amazon Alexa intégré (en équipement de série)

Option CabinTalk® offerte dans certaines versions

Système d'assistance dans les embouteillages (TJA) (en équipement de série)

Commande de frein basse vitesse offerte dans certaines versions

Coussin gonflable de passager avant de nouvelle génération (en équipement de série)

Conception extérieure élevée

Le MDX ayant été créé avec le plus d'émotions que jamais, le modèle de 4e génération se caractérise par une calandre et un capot aux lignes audacieuses et droites étroitement sculptées et une position large et dynamique. Ces indices sont partagés avec le concept de l'Acura Precision qui a redéfini la conception de l'Acura lorsqu'elle a été dévoilée la première fois en 2016. Sur le plan dimensionnel, le nouveau MDX repose sur un empattement de 7 cm plus long, avec une position qui est 3,5 cm plus large à l'avant et à l'arrière. De plus, le nouveau MDX repose 0,8 cm plus bas que son prédécesseur.

Le changement dimensionnel le plus important est sans doute le rapport de pont-tableau de bord qui a été prolongé de 15 cm. Cela allonge considérablement la ligne du capot, ce qui donne au MDX une proportion de « cabine vers l'arrière » haut de gamme et qui accentue la puissance sous son capot long et angulaire. Sa nouvelle apparence dynamique et sportive est accentuée par une calandre diamant pentagone à multiples facettes et de nouveaux phares à quatre éléments à DEL JewelEye® munis d'un feu de jour ChicaneMC intégré. La sculpture à trois dimensions sous les phares sert à visuellement élargir l'avant et à se fusionner au boîtier de phare antibrouillard au bas.

La position plus large et le diamètre plus grand des roues sont poussés jusqu'au bout de la carrosserie, ce qui permet de bien présenter les indices visuels du potentiel de maniabilité dynamique de la nouvelle architecture de carrosserie et de châssis du MDX grâce à une suspension avant à triangle de suspension double ainsi qu'une direction de haute capacité et à rapport variable. Les détails de surface à trois dimensions ont puisé leur inspiration des pierres sculptées par le vent d'Antelope Canyon en Arizona et sont visibles dans la ligne d'épaulement prononcée qui définit la partie supérieure du véhicule et dans la sculpture le long de la partie inférieure des portières.

Les glaces du MDX sont encadrées d'une bande en chrome (noir lustré sur l'ensemble A-SPEC) qui débute à l'avant des miroirs du garde-boue avant, continuant sous les rétroviseurs extérieurs et qui finit par encercler les glaces latérales. À l'arrière, les feux arrière larges sont conçus avec leur ChicaneMC dans un jet de lumière qui attire l'attention et qui servent à définir et à améliorer la largeur et la stabilité des ailes arrière prononcées.

Carrosserie et châssis entièrement nouveaux

La toute nouvelle plateforme de camion léger défend les objectifs du MDX 2022 de dynamiques de conduite d'une berline sport. Conçu d'entrée de jeu dans la quête des niveaux de performance de Type S, le MDX arbore sa toute première suspension avant à triangle de suspension double, combinée à une toute nouvelle suspension arrière à liens multiples pour une tenue de route incroyablement précise tout en maintenant une maniabilité douce, ce qui constitue un point saillant clé du MDX.

La nouvelle plateforme comprend aussi une rigidité de carrosserie améliorée, ce qui favorise une conduite confortable combinée à une sécurité améliorée en cas de collision. La direction rapide et précise ainsi que la plus grande force de freinage permettent au conducteur de tirer pleinement avantage de la nouvelle plateforme, dans les scénarios de conduite variant des déplacements quotidiens aux routes sinueuses.

La suspension avant à triangle de suspension double du MDX est une principale caractéristique de l'ADN de performance Acura. La suspension offre une plus grande surface de contact de pneu dans les virages, ce qui permet d'augmenter l'adhérence, tout en améliorant la qualité de conduite en raison d'une liberté de mouvement verticale plus prononcée. La nouvelle suspension arrière améliore également la stabilité et la réponse et ensemble ils offrent au MDX un alliage de grande classe de confort de conduite et d'agilité.

La nouvelle plateforme comprend diverses améliorations dans la rigidité. À l'avant, l'amortisseur est relié à un nouveau boîtier en aluminium coulé qui est en général 45 % plus rigide et qui offre une meilleure isolation acoustique, grâce à un nouveau faux cadre rigide monté qui contribue à une amélioration de 7 % de torsion latérale pour une meilleure maniabilité. En remplaçant l'ancien faux cadre de type flottant, le nouveau faux cadre avant traduit les mouvements de braquage des pneus plus rapidement et plus fidèlement. La carrosserie arrière utilise un nouveau chemin de charge double balancé pour les points de montage d'amortisseurs arrière, ce qui contribue à une amélioration de 41 % de la rigidité et permet une meilleure isolation acoustique et une amélioration de 80 % de la torsion qui facilite la maniabilité.

Direction

Le MDX 2022 utilise une nouvelle direction assistée électrique (EPS) à entrainement par courroie munie d'un moteur électrique à haut rendement qui permet une assistance à la direction accrue, ce qui est essentiel au rapport de direction plus rapide qu'apporte le nouveau système de direction à rapport de démultiplication variable. Le nouveau système à rapport de démultiplication variable du système de l'EPS est conçu et syntonisé en vue d'offrir des caractéristiques des plus importantes, telles qu'une réponse instantanée avec une sensation de conduite douce, naturelle et précise. Le rapport variable donne au nouveau MDX une maniabilité subtile à basse vitesse, telle que dans les rues urbaines ou les stationnements, mais avec une stabilité à haute vitesse et la prédictibilité requise pour les déplacements sur autoroutes.

Performance de freinage améliorée

Pour 2022, le MDX comprendra une capacité de freinage améliorée, avec des rotors de frein avant plus larges et plus épais et un nouveau servofrein électrique. Avec des rotors avant qui sont 2 mm plus épais et 30 mm plus grands en diamètre, les nouveaux freins peuvent mieux résister aux arrêts brusques et répétés sans toutefois réduire le rendement grâce à une augmentation de près de 18 % de capacité thermique. Le nouveau servofrein électrique permet au système de freinage atténuant les collisions (Collision Mitigation Braking SystemMC) (CMBSMC) de réagir 230 millisecondes plus rapidement, en réduisant la distance d'arrêt à 48 km/h par 3,6 m.

Roues et pneus

De nouveaux ensembles de roues et de pneus confèrent au MDX 2022 une posture plus prononcée qui rehausse sa présence tout en augmentant la rigidité des surfaces de contact de 15 % en charges latérales pour un surcroît de maniabilité. Les roues de 19 po en équipement de série (+ 1 po) avec des pneus plus larges de série 255 (+ 10 mm) tirent pleinement profit des mises à jour de la direction et de la suspension de la nouvelle plateforme. Les roues de 20 po offertes en option font usage de résonateurs spéciaux intégrés aux roues qui permettent de réduire les bruits routiers lors de la conduite à grande vitesse sur des surfaces irrégulières. Un nouveau pneu, développé spécifiquement pour le MDX, se caractérise par un composé de caoutchouc, une construction et une sculpture de bande de roulement qui ont été modifiés afin de réduire la résistance au roulement de 17 %.

Couleurs extérieures et garnitures

L'Acura MDX 2022 proposera huit finitions de couleur, dont deux nouvelles, soit violette fantôme nacré, offerte pour la première fois sur la TLX 2021, et carbone liquide métallisé. Les couleurs bleu apogée nacré et rouge performance nacré sont de retour en tant que couleurs exclusives offertes sur le MDX

A-SPEC. Des accents noirs lustrés qui vont de l'avant vers l'arrière, des détails de phares et de feux arrière assombris de même que des roues au fini gris requin ajoutent au caractère sport du MDX A-SPEC.

Habitacle axé sur le conducteur et pouvant accueillir sept passagers

Conforme à son titre de véhicule vedette, l'Acura MDX 2022 offre l'habitacle le plus haut de gamme et le plus sophistiqué jamais conçu par Acura. Le design à l'horizontale et épuré confère au véhicule une forte impression de robustesse légèrement atténuée par l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, comme le bois à pores ouverts, l'aluminium au fini brossé et le cuir Milano doux au toucher. Un tableau de bord enveloppé main garni de surpiqûres offertes dans certaines versions ajoute une touche haut de gamme sans précédent dans le MDX.

Le confort de première classe à l'avant est possible grâce aux sièges sport Acura de nouvelle génération offrant 12 réglages de positions, trois réglages de chauffage et trois mémorisations de position, le tout offert en équipement de série. Au MDX A-SPEC, on ajoute des sièges avant ventilés, tandis que l'ensemble Platinum Élite bénéficie de supports latéraux à réglage électrique et de soutiens pour les cuisses à 16 réglages.

Dans la deuxième rangée, le MDX 2022 propose un siège central amovible, une première dans sa catégorie, qui offre aux propriétaires trois options de sièges distinctes : une banquette traditionnelle pouvant accueillir trois personnes et pour une capacité totale de sept passagers (siège central relevé), un grand accoudoir central de type fauteuil capitaine avec porte-gobelets supplémentaires (siège central rabattu), ou un large passage intégral créant un accès vers la troisième rangée de sièges (siège central retiré), une configuration particulièrement utile lorsque des sièges d'enfant sont installés aux places d'extrémité de la deuxième rangée.

La troisième rangée de sièges, marque distinctive du MDX depuis son lancement en 2001, a encore été améliorée dans le MDX 2022. En effet, on compte désormais un dégagement à la tête accru de 1 cm, un dégagement aux jambes accru de 6 cm et une position assise plus élevée de 5 cm par rapport au plancher que dans le modèle précédent. Grâce au nouveau toit ouvrant panoramique de série dans toutes les versions du MDX, la troisième rangée apparaît plus libre et plus spacieuse. Dans la version MDX Platinum Élite, les passagers du siège arrière peuvent profiter de prises de recharge USB à gauche et à droite dans l'habitacle.

Derrière la troisième rangée, le compartiment utilitaire a été accru de 42,5 à 461,5 L (1,5 à 16,3 pi3) au total; le compartiment utilitaire peut atteindre jusqu'à 2 021,8 L (71,4 pi3) lorsque les sièges des deuxième et troisième rangées sont rabattus. Le MDX de 4e génération propose également un espace de rangement plus généreux sous le plancher derrière la troisième rangée, soit 50,9 L (1,8 pi3) d'espace disponible sous le plancher de chargement. Le panneau de plancher s'abaisse dans le logement du compartiment utilitaire pour accroître le compartiment utilitaire arrière du MDX derrière la troisième rangée à 512,5 L (18,1 pi3). Le panneau est en outre réversible, offrant d'un côté un fini moquette, et de l'autre un fini rigide facile à nettoyer lors du transport d'objets souillés ou humides.

Couleurs intérieures et garnitures

Le MDX sera également offert dans six couleurs intérieures distinctes, selon la version, y compris ébène, parchemin, pierre grise et brun sellerie. Les modèles A-SPEC proposeront en exclusivité un cuir ébène ou rouge avec empiècements en UltrasuedeMD noir. Le MDX équipé de l'ensemble technologique et versions supérieures présente des sièges garnis de cuir Milano riche et doux au toucher avec surpiqûre contrastante, tandis que les modèles équipés de l'ensemble Platinum Élite ajouteront des passepoils contrastants dans les trois rangées.

Toute nouvelle : Instrumentation numérique Précision CockpitMC

L'Acura MDX 2022 est équipée de la nouvelle instrumentation entièrement numérique Acura Precision CockpitMC, qui remplace les indicateurs physiques par un compteur personnalisable de 12,3 po du côté conducteur. Cette nouvelle instrumentation Precision Cockpit affiche des informations au conducteur de manière personnalisée, lui permettant de choisir entre deux apparences distinctes - « Advanced » et « Crafted ». En plus des différents affichages des principaux indicateurs, une sélection de contenu entièrement configurable est disponible à droite de l'écran pour diverses fonctions, notamment le système de navigation, l'ordinateur de route, AcuraWatchMC, l'entretien, la pression des pneus, l'état du SH-AWDMD et un indicateur de force gravitationnelle. Autre nouveauté pour 2022, le MDX avec ensemble Platinum Élite est équipé d'un affichage tête haute tout en couleur de 10,5 po qui peut afficher les alertes critiques du véhicule, les avertissements de collision, les instructions du système de navigation, la vitesse du véhicule et les appels et messages entrants.

Interface du pavé tactile True Touchpad améliorée

Le MDX 2022 bénéficie également de la dernière génération de l'affichage True Touchpad InterfaceMC (TTI) d'Acura convivial et axé sur le conducteur proposant l'affichage central le plus grand jamais conçu par Acura. D'une largeur ultra généreuse de 12,3 po, l'affichage haute résolution « full-HD » fonctionne en toute harmonie avec le pavé tactile exclusif à Acura offrant un « positionnement absolu » et une nouvelle unité centrale plus puissante pour de meilleures performances. L'affichage TTI dans le MDX se caractérise par des commandes intuitives, y compris des commandes d'alimentation, de volume et de recherche physiques situées à portée de main à droite du pavé tactile ainsi que de zones de balayage et de reconnaissance de l'écriture plus précises ainsi que d'autres améliorations de performances.

Système dynamique intégré

Le système dynamique intégré du MDX offre les modes de conduite Neige, Confort, Normal, Sport et Individuel. Le bouton de commande situé au centre du tableau de bord permet au conducteur de changer rapidement de mode en cours de route, chaque mode offrant des réglages uniques optimisant les performances du moteur et de la boîte de vitesses, y compris l'arrêt au ralenti, des réglages de la direction et la réactivité du SH-AWDMD lorsque le véhicule en est équipé. Le nouveau mode Individuel permet aux conducteurs d'adapter leur expérience de conduite en personnalisant les paramètres en fonction de leurs préférences personnelles. Équipé de l'ensemble technologique, le système dynamique intégré comprend également le système d'éclairage intérieur IconicDriveMC d'Acura qui permet d'éclairer l'habitacle du MDX en choisissant parmi 27 différents thèmes d'éclairage à DEL sélectionnables. Trois de ces thèmes sont automatiquement associés aux modes de conduite Confort, Normal et Sport, et les 24 éclairages supplémentaires sélectionnables par l'utilisateur offrent des thèmes allant de routes légendaires à des circuits de course partout dans le monde, comme Route 66 et Suzuka.

Chaîne sonore primée

Le MDX 2022 offrira trois expériences sonores différentes. Le MDX est équipé d'un système à neuf haut-parleurs et sept canaux de 450 watts en équipement de série. L'ensemble technologique MDX propose une chaîne sonore ELS StudioMD à 12 haut-parleurs, dont un haut-parleur central supplémentaire sur le tableau de bord et deux nouveaux haut-parleurs montés dans le pavillon d'une puissance de 550 watts à 12 canaux. Dans les ensembles A-SPEC et Platinum Élite, la chaîne sonore haut de gamme ELS STUDIO 3D® est dotée de haut-parleurs supplémentaires dans la troisième rangée et de deux autres haut-parleurs montés dans le pavillon, soit 16 haut-parleurs au total d'une puissance de 710 watts à 16 canaux. Les deux chaînes sonores ELS STUDIOMD ont été mises au point et perfectionnées par Elliot Scheiner, producteur de musique et ingénieur du son huit fois primé aux GrammyMD, et qui a donné son nom au système ELS.

Connectivité et recharge

La console centrale est dotée de prises de recharge USB-C et USB-A escamotables logées dans une pochette pratique où l'on peut déposer les téléphones intelligents. Par ailleurs, grâce à l'ajout de l'intégration sans fil Apple CarPlayMD et Android AutoMC en équipement de série ainsi que la recharge sans fil grâce à un chargeur de 15 watts compatible Qi situé à côté du repose-paume de l'interface TTI, la connexion et la recharge des téléphones sont désormais plus faciles. Le MDX 2022 est également doté de série d'Alexa Built-In qui s'intègre à l'assistant numérique Alexa du propriétaire pour offrir diverses fonctions à commande vocale, y compris la musique, la météo, la recherche sur Internet et de divertissements, les commandes de domotique, les achats, les appels et la navigation.

Parmi les nouvelles caractéristiques de commodité, on compte de série la fonction CabinControl® qui permet aux passagers de commander la musique, les réglages de la chaîne sonore, le contrôle de la température arrière, le système de navigation et même le pare-soleil du toit ouvrant panoramique à l'aide d'une application téléchargeable pour téléphone intelligent. Avec les ensembles A-SPEC et Platinum Élite, le MDX offre le système CabinTalk® qui amplifie la voix des passagers avant afin qu'ils puissent être mieux entendus dans les deuxième et troisième rangées.

La MDX 2022 se caractérise également par la génération la plus récente d'AcuraLinkMC avec Wi-Fi 4GLTE embarqué, la capacité de mise à jour du logiciel par liaison radio et une panoplie de services infonuagiques offerts, y compris l'assistance routière d'urgence, le verrouillage/déverrouillage des portières et le démarrage du moteur à distance, le repérage par satellite de véhicule volé, les diagnostics à distance, le géorepérage, le repérage de la vitesse et le Service de concierge Acura.

Groupe motopropulseur perfectionné

L'Acura MDX 2022 fait son entrée avec un moteur V6 i-VTECMC de 3,5 litres à injection directe de technologie avancée d'une puissance maximale de 290 cv et d'un couple maximal de 267 lb·pi (tous deux SAE net). Il comprend une variété de technologies avancées conçues pour réduire la friction et aider à améliorer la cote de consommation et la puissance utile et se caractérise par une tubulure d'admission en magnésium à faisceau horizontal, des orifices d'admission spéciaux de type « tourbillon transversal », des formes de tête de piston et un taux de compression de 11,5:1. La technologie i-VTECMC (réglage de distribution variable et de contrôle électronique des soupapes intelligent) pour les soupapes d'admission est combinée à un système Variable Cylinder ManagementMC (VCMMC) (gestion variable des cylindres) pour élargir la plage de puissance et maximiser la cote de consommation. Le MDX 2022 utilise pour la première fois la technologie de calandre à volets actifs pour améliorer l'efficacité thermique du moteur.

Pour la première fois, le moteur V6 de 3,5 L du MDX est combiné à la boîte de vitesses automatique à 10 rapports avec les sélecteurs de vitesse SportShift séquentiels et de série d'Acura. La boîte de vitesses offre une plage de rapports de démultiplication plus vaste, davantage de rapports discrets, une rétrogradation directe de quatre rapports, et un premier rapport inférieur comparé à la boîte de vitesses automatique à 9 rapports précédente.

Le MDX 2022 avec le système toutes roues motrices super-maniabilité (Super Handling All-Wheel DriveMC) possède une consommation de carburant nominale de 12,3 L/100 km ville/9,4 route/10,8 combinée.

SH-AWDMD avec vectorisation du couple

Le système toutes roues motrices super-maniabilité (Super Handling All-Wheel DriveMC) (SH-AWDMD) du MDX qui favorise une répartition vers l'arrière utilise la technologie de traction intégrale à vectorisation de couple d'Acura inégalée dans l'industrie qui est offerte de série sur tous les modèles. La 4e génération du système SH-AWDMD a une capacité de couple arrière 40 % supérieure et un couple avant-arrière 30 % plus rapide que le système de 3e génération du MDX précédent. Le système SH-AWDMD d'Acura peut transmettre jusqu'à 70 % du couple moteur à l'essieu arrière pendant les conditions routières normales. En même temps, le système répartit continuellement jusqu'à 100 % du couple de l'essieu arrière entre les roues arrière gauche ou droite. L'essieu arrière présente toujours une surmultiplication de 2,9 % pour amplifier le mouvement de lacet dû à la transmission de couple droite-gauche pour hausser la performance du MDX avec des virages plus serrés et précis ainsi qu'une traçabilité améliorée dans les virages.

Technologies de sécurité avancée et d'assistance au conducteur

Toutes les versions du MDX 2022 seront offertes de série avec un ensemble amélioré de technologies avancées de sécurité et d'assistance au conducteur AcuraWatchMC. Pour 2022, le système AcuraWatchMC comprend une mise à jour de l'atténuation de sortie de route et de nouvelles technologies comme le système d'assistance dans les embouteillages (TJA), la reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR), la détection des piétons et un nouveau système de surveillance de l'attention du conducteur. Fonctionnant de pair avec le régulateur de vitesse et d'espacement avec suivi à basse vitesse, le système d'assistance dans les embouteillages aide à réduire le stress du conducteur dans les situations de circulation très congestionnée en contribuant à garder le véhicule dans sa voie et à une distance préréglée derrière un véhicule détecté devant. De plus, le MDX comprendra un nouveau système de freinage automatique avant et arrière appelé contrôle de freinage à basse vitesse. Compris dans l'ensemble technologique, le nouveau système utilise les capteurs de distance de stationnement sonars pour détecter les objets solides à basses vitesses et avertir le conducteur ou appliquer les freins afin d'éviter ou de minimiser une collision.

Coussin gonflable de passager avant de nouvelle génération

Tout comme la TLX 2021 introduite récemment, le nouveau MDX possède la technologie de coussin gonflable de passager avant de nouvelle génération primée d'Acura. Ce nouveau coussin gonflable exclusif comporte trois chambres fonctionnant largement comme un gant de receveur de baseball, et sa conception permet une réception plus efficace et contribue à protéger la tête de l'occupant du siège avant pour aider à atténuer une blessure potentielle, en particulier lors de collisions d'angle frontales.

Le MDX 2022 se caractérise aussi par la plus récente génération de structure de carrosserie à compatibilité avancée (Advanced Compatibility EngineeringMC [ACEMC]) d'Acura dotée de capacités de protection des occupants et des piétons améliorées en cas de collision. La nouvelle structure de carrosserie améliore le chevauchement avec les véhicules plus petits et de conduite plus basse afin d'offrir une meilleure compatibilité en cas de collision et se caractérise par une meilleure absorption et distribution des charges de collision autour de l'habitacle des passagers. La performance de choc latéral, évaluée selon le protocole de choc latéral de l'Insurance Institute for Highway Safety, a été améliorée avec une réduction d'intrusion dans l'habitacle de 34 % grâce à un anneau de portière latérale ultra robuste redessiné et un montant de toit central.

La partie frontale du nouveau MDX a été spécialement conçue pour assurer la sécurité des piétons avec un capot déformable, une charnière et une aile supérieure combinées à une nouvelle protection inférieure et supérieure des jambes dans la planche de bord avant. À l'intérieur, le MDX possède de nouveaux points de FIXATION pour des ancrages inférieurs et des sangles d'attache supérieures qui ont été redessinés pour être plus facilement accessibles.

Cibles de sécurité

Le MDX 2022 vise une cote cinq étoiles en matière de sécurité globale de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) et comprend des exigences d'essais futures anticipées incluant des essais de collisions frontales obliques, de sécurité des piétons, d'avertissements en marche avant et de freinage d'urgence automatique. De plus, le nouveau MDX veut obtenir la désignation de Meilleur Choix Sécurité + de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), incluant le classement BON le plus élevé possible pour tous les essais de collision, un classement SUPÉRIEUR pour la prévention des collisions frontales et un classement BON pour les nouveaux phares conformément à la rigoureuse norme relative aux phares de l'IIHS.

Prochaine introduction : MDX haute performance Type S

Attendu aux établissements concessionnaires à la fin de l'été 2021, le MDX Type S se joindra à la gamme en tant que première application de Type S haute performance de la marque attribuée à un VUS. Le MDX Type S se démarquera par un style de performance supérieure incluant une calandre à grille en diamant ouverte, des orifices d'échappement quadruples et une garniture noire lustrée qui remplace celle en chrome de série.

Sous le capot se trouve le tout nouveau moteur V6 DACT turbocompressé de 3,0 L d'Acura produisant environ 355 cv et un couple de 354 lb·pi agencé au système SH-AWDMD d'Acura. Pour maximiser l'adhérence, le nouveau MDX Type S possèdera de série des roues de 21 po avec des pneus de la série 275 et une puissance de freinage supplémentaire grâce aux freins avant à quatre pistons Brembo.

À l'intérieur, les conducteurs du Type S auront droit à un niveau de raffinement supérieur avec des sièges avant munis de neuf modes de massage et des coutures curvilinéaires décoratives en option ainsi que des couleurs et garnitures uniques au Type S. La chaîne sonore haut de gamme optionnelle « édition Signature » ELS STUDIO 3D® sera la plus avancée et la plus puissante jamais offerte dans un véhicule Acura avec une puissance de plus de 1 000 watts, 22 canaux discrets et 25 haut-parleurs.

Plus de détails concernant le VUS le plus performant jamais offert par Acura seront annoncés à l'été 2021, soit plus près de la date de mise en vente.

Design, développement et fabrication

Le design, l'ingénierie et le développement du MDX 2022 d'Acura ont été réalisés en Amérique du Nord, tout comme ses trois prédécesseurs. Le style a été dirigé par Acura Design Studio de Torrance, Calif., tandis que le développement de la plateforme a été réalisé par les ingénieurs du centre de développement de la société à Raymond, Ohio. Le tout nouveau MDX continuera d'être fabriqué à l'usine automobile de la société à East Liberty, Ohio et les deux moteurs V6 de 3,5 L et VTECMD turbocompressé de 3,0 L seront produits à l'usine de moteurs de la société à Anna, Ohio qui fabrique également l'unité d'alimentation V6 hybride à turbocompresseurs jumelés de la super voiture NSX. La boîte de vitesses automatique à 10 rapports d'Acura est fabriquée exclusivement à l'usine de boîte de vitesses de la société située à Tallapoosa, Ga.

Spécifications clés et dimensions du MDX 2022



MDX 2020 MDX 2022 Moteur V6 de 3,5 litres V6 de 3,5 litres Transmission Transmission automatique à 9 rapports Transmission automatique à 10 rapports Système toutes roues motrices

super-maniabilité (Super

Handling All-Wheel DriveMC) 3e génération 4e génération Puissance nette maximale (SAE) 290 290 Couple net maximal (SAE) 267 267 Suspension avant Suspension avant de type MacPherson Suspension avant à triangle

de suspension double Suspension arrière Suspension arrière à articulations multiples Suspension arrière à articulations multiples Direction Direction à crémaillère à assistance électrique Direction à crémaillère à assistance électrique à

entrainement par courroie à rapport variable Freinage Assistance hydraulique Servofreins électriques Empattement (mm) 2 820 2 890 (+ 70) Longueur (mm) 4 984 5 039,1 (+ 55,1) Largeur (mm) 1 975 1 999,9 (+ 24,9)

MDX 2020 MDX 2022 Hauteur (mm) 1 713 1 724 (+ 11) Voie (mm) Av : 1 684 Ar : 1 684 Av : 1 719 (+ 35) Ar : 1 720 (+ 36) Volume de l'habitacle EPA (L) 3 758 3 939 (+ 181) Volume utilitaire standard

derrière les troisième/deuxième

/première rangées (L) 419,1/1 087/1 937 461,6/1 107,2/2 021,8 (+ 42,5/+ 20,2/+ 84,8) Volume utilitaire maximum

derrière les troisième

/deuxième/première rangées (L) 447/1 230/2 575 512,5/1 367,7/2 690,1 (+ 65,5/+ 137,7/+ 115,1)

Au sujet d'Acura Canada

Acura est la division performance de luxe de Honda Canada Inc. et est une marque reconnue d'automobiles de luxe de Performance conçue avec précision, une approche originale de la technologie et de la conception créant une nouvelle expérience de conduite. La gamme Acura se caractérise par cinq modèles distincts - la berline de performance de luxe TLX, la berline sport ILX, le VUS multisegment de luxe RDX à cinq passagers et le VUS de luxe MDX à sept passagers. Acura a lancé sa super voiture NSX électrique de nouvelle génération en tant que nouvelle expression et apogée de la Performance conçue avec précision d'Acura. Acura a célébré son 30e anniversaire au Canada en février 2017 et comprend maintenant plus de 50 emplacements dans son réseau des concessionnaires à travers le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.acura.ca .

____________________________ 1 Le PDSF (prix de détail suggéré par le fabricant) exclut la taxe, la plaque, l'enregistrement, les frais de destination de 2 995 $ et les options. Les prix peuvent varier selon les concessionnaires

