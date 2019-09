L'actif sous gestion de Stratégies alternatives liquides CI(MC) dépasse la barre du milliard de dollars

TORONTO, le 30 sept. 2019 /CNW/ - Placements CI a annoncé aujourd'hui que l'actif sous gestion de ses fonds alternatifs liquides a dépassé la barre du milliard de dollars, en seulement 10 mois après leur lancement.

« Notre gamme solide de mandats concentrés et de gestionnaires de portefeuille chevronnés qui possèdent une expérience éprouvée dans les stratégies non traditionnelles ont attiré l'attention des conseillers ainsi que celle des investisseurs, » affirme Roy Ratnavel, vice-président directeur et chef des ventes à CI. « Les stratégies alternatives liquides de CI offrent le meilleur des deux mondes - des gestionnaires spécialisés et la force financière et l'intégrité d'une grande société de placement. »

Les stratégies alternatives liquides représentent une nouvelle catégorie de fonds communs de placement qui intègrent des stratégies de placement, telles que la vente à découvert, l'effet de levier et les instruments dérivés qui ont été généralement réservées aux fonds de couverture par le passé. La composante « liquide » se rapporte à l'instrument de placement lui‑même, c'est‑à‑dire un fonds commun de placement qui peut être souscrit ou vendu quotidiennement, alors que la composante « alternative » se rapporte aux stratégies d'investissement non traditionnelles.

« Les conseillers se tournent de plus en plus vers les stratégies alternatives liquides à titre d'outil complet pour construire des portefeuilles de placement pour leurs clients, » affirme Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI, société mère de CI. « Nous sommes fiers d'avoir établi rapidement une position de leadership et nous continuerons de lancer de nouveaux produits pour étoffer notre offre dans ce segment en rapide expansion. »

Notre gamme de Stratégies alternatives liquides CI comprend :

Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure Lawrence Park CI - un mandat d'obligations de sociétés privilégiant les titres de bonne qualité et cherchant à tirer profit des inefficacités et des erreurs d'évaluation au moyen de stratégies non traditionnelles de négociation de titres de créance.

Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu Marret et Fonds alternatif d'obligations à rendement absolu Marret (couvert en dollars américains) - un mandat souple de titres à revenu fixe de sociétés de partout dans le monde, cherchant à réaliser des gains durant toutes les phases du cycle de marché

Fonds alternatif de croissance mondiale CI Munro - un mandat de croissance mondiale qui cherche à investir dans des sociétés qui sont en mesure de tirer profit tant des hausses que des baisses de marché qui sont causées par les changements structurels et thématiques auxquels notre monde est aujourd'hui confronté.

Ces fonds se fondent sur les règles relatives aux fonds alternatifs de l'ACVM en vertu du Règlement 81-102 sur les fonds d'investissement. Pour obtenir plus de renseignements sur les stratégies alternatives liquides, consultez le site alternativesliquides.ci.com.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion s'élevaient à 176,1 milliards de dollars au 31 août 2019.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » et « Stratégies alternatives liquidesMC » sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

SOURCE CI Financial Corp.

Renseignements: Murray Oxby, Vice-président, Communications, Placements CI, 416-681-3254, moxby@ci.com

Related Links

http://www.ci.com/