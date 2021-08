Un portefeuille diversifié de grande qualité et un programme de gestion active des placements produisent des résultats stables

Faits saillants du premier semestre :

Rendement net de l'ensemble de la caisse sur six mois et un an de 3,8 % et 13,2 %, respectivement

Revenu de placement net de 8,6 G$ généré pour la caisse

Rendement net total de 9,6 % depuis la création du régime

Les répondants du régime ont déposé auprès des autorités de réglementation une évaluation selon laquelle le régime est entièrement capitalisé

Acquisition d'actifs de haute qualité sur quatre continents

TORONTO, le 23 août 2021 /CNW/ - Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») a annoncé aujourd'hui que son actif net totalisait 227,7 G$ au 30 juin 2021. Le rendement net total de la caisse était de 3,8 % sur six mois, alors que le rendement net total de la caisse sur douze mois s'établissait à 13,2 %. Le RREO a enregistré un revenu de placement net de 8,6 G$ au cours du premier semestre de 2021.

Au 1er janvier 2021, le régime était entièrement capitalisé et affichait un excédent de 8,5 G$, ce qui témoigne de sa santé financière et de sa viabilité à long terme. Les répondants du régime, soit la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario, ont déposé l'évaluation du 1er janvier 2021 auprès des autorités de réglementation.

« Ces résultats démontrent la poursuite de la réalisation de notre stratégie de placement et dépassent le taux de rendement nécessaire pour faire en sorte que le régime continue d'être entièrement capitalisé à long terme, a déclaré Jo Taylor, président et chef de la direction. Bien que le milieu de l'année soit un point de contrôle important, les résultats à long terme constituent la meilleure façon d'évaluer notre rendement en matière de placements. Nous sommes heureux d'avoir obtenu de solides rendements sur dix ans et depuis la création du régime. »

Depuis sa création en 1990, le RREO a connu un taux de rendement net total annualisé de 9,6 %, au 30 juin 2021. Également au 30 juin 2021, le rendement net annualisé sur une période de cinq ans et de dix ans s'élevait à 7,9 % et à 9,3 %, respectivement.

Rendement des placements

Période (au 30 juin 2021) Six mois Un an Cinq ans Dix ans Depuis la création Rendement net total de la caisse 3,8 % 13,2 % 7,9 % 9,3 % 9,6 %

« Notre portefeuille diversifié a été résilient et a produit des rendements positifs malgré l'incertitude persistante liée à la pandémie. Nous avons enregistré une solide performance dans nos catégories d'actif des secteurs public et privé, de l'innovation et des placements sensibles à l'inflation. Les gains ont été partiellement compensés par des pertes sur le plan des titres à revenu fixe et des devises, a ajouté Ziad Hindo, chef des placements. Dans le cadre de nos efforts continus visant à bâtir un portefeuille plus équilibré et plus diversifié, nous avons affecté des capitaux supplémentaires à des actifs réels tels que les infrastructures et les biens immobiliers, les actifs sensibles à l'inflation et notre Plateforme d'innovation de Teachers. »

Le RREO détient des placements dans plus d'une vingtaine de monnaies et plus de 50 pays, mais déclare son actif et son passif en dollars canadiens. Au cours du premier semestre de 2021, le rendement lié à l'effet de change a été de -1,5 % pour l'ensemble de la caisse, ce qui a entraîné une perte de 3,2 G$. Cela est attribuable au raffermissement du dollar canadien par rapport à la plupart des devises mondiales, particulièrement le dollar américain.

Composition détaillée de l'actif



Au 30 juin 2021 Au 31 décembre 2020

Placements nets

réels à la juste

valeur (M$) Composition de

l'actif % Placements nets

réels à la juste

valeur (M$) Composition de

l'actif % Actions















Cotées en bourse

$ 38 165



17 %

$ 42 471



19 % Hors bourse

45 227



20



41 773



19





83 392



37



84 244



38



















Titres à revenu fixe















Obligations

33 653



15



17 148



8

Titres à taux réels

11 292



5



17 399



8





44 945



20



34 547



16



















Placements sensibles à l'inflation















Marchandises

26 589



12



17 649



8

Ressources naturelles

8 117



4



7 439



4

Protection contre l'inflation

11 484



5



11 536



5





46 190



21



36 624



17



















Actifs réels















Biens immobiliers

26 171



12



25 200



12

Infrastructures

20 858



9



17 786



8

Titres à taux réels

948



--



1 919



1





47 977



21



44 905



21



















Innovation

5 658



3



3 474



2

Titres de créance

18 705



8



17 977



8

Stratégies de rendement absolu

13 896



6



13 596



6

Superposition

331



--



828



--

Titres du marché monétaire1

(35 283)



(16)



(18 269)



(8)

Placements, montant net2

$ 225 811



100 %

$ 217 926



100 %

1 Comprend les titres de créance à terme. 2 Les placements nets, qui s'entendent des placements moins le passif lié aux placements figurant dans les états consolidés intermédiaires résumés de la situation financière au 30 juin 2021, sont 1 905 M$ inférieurs à l'actif net qui inclut tous les autres actifs et passifs.

« Nous visons toujours à réaliser une croissance durable et à long terme tout en offrant un excellent service à nos participants. Grâce à notre équipe mondiale, nous avons conclu un certain nombre de transactions privées de grande qualité jusqu'ici en 2021, de sorte que nous sommes bien placés pour réaliser notre objectif d'atteindre 300 G$ en actifs nets d'ici 2030 », a conclu M. Taylor.

Voici les principales transactions du premier semestre de l'année :

Cycle de financement de série D de 375 millions de dollars canadiens mené pour ApplyBoard, une plateforme en ligne de Waterloo, en Ontario , qui permet aux étudiants du monde entier d'accéder à une éducation de qualité supérieure;

, qui permet aux étudiants du monde entier d'accéder à une éducation de qualité supérieure; Acquisition d'une participation de 40 % dans Caruna, la plus grande société finlandaise de distribution d'électricité;

Campagne de financement de 1 milliard de yuans menée pour CD Finance, une institution de services en milieu rural qui soutient l'entrepreneuriat et la réduction de la pauvreté au sein de la population rurale de la Chine;

De concert avec IFM Investors, acquisition conjointe d'une participation de 100 % dans les installations énergétiques de quartier au Canada appartenant à Enwave Energy Corporation, un fournisseur d'énergie à faibles émissions de carbone, à une valeur d'entreprise de 2,8 milliards de dollars canadiens;

appartenant à Enwave Energy Corporation, un fournisseur d'énergie à faibles émissions de carbone, à une valeur d'entreprise de 2,8 milliards de dollars canadiens; Acquisition d'une participation de 100 % dans Evoltz Participações S.A., une plateforme de transport d'électricité de premier plan au Brésil. La société compte sept lignes de transport d'électricité qui s'étendent sur plus de 3 500 km, dans dix États du Brésil;

Par l'entremise de notre filiale immobilière Cadillac Fairview , engagement de 400 millions de dollars américains dans le fonds Hines Asia Property Partners, un véhicule multisectoriel, à capital variable et diversifié qui cible les principaux marchés du Japon, de l'Australie, de la Corée du Sud, de Singapour et de la Chine (y compris Hong Kong );

, engagement de 400 millions de dollars américains dans le fonds Hines Asia Property Partners, un véhicule multisectoriel, à capital variable et diversifié qui cible les principaux marchés du Japon, de l'Australie, de la Corée du Sud, de Singapour et de la Chine (y compris ); Acquisition d'une participation majoritaire dans Logoplaste, un leader mondial de la conception et de la fabrication de solutions d'emballage en plastique innovantes et durables pour de prestigieuses marques destinées au grand public;

Investissement stratégique important dans Mitratech, un fournisseur de logiciels juridiques et de conformité de premier plan.

En plus des nombreux placements liés aux changements climatiques et aux facteurs ESG énumérés ci-dessus, depuis le 30 juin, le RREO est devenu un investisseur clé dans deux fonds liés aux changements climatiques en engageant des capitaux importants dans le Brookfield Global Transition Fund et le TPG Rise Climate Fund. Dans le cadre de l'engagement du RREO à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, c'est l'augmentation du nombre de placements dans des solutions liées au climat qui aidera le monde à passer à une économie à faibles émissions de carbone.

À propos du RREO

Avec un actif net sous gestion de 227,7 G$ CA (tous les chiffres sont en date du 30 juin 2021, à moins d'indication contraire), le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (le « RREO ») est le plus important administrateur de régime de retraite s'adressant à une seule profession au Canada. Il détient un portefeuille d'actifs mondiaux et diversifiés, dont environ 80 % sont gérés à l'interne, et a réalisé un taux de rendement net total annuel de 9,6 % depuis sa création en 1990. Le RREO est un organisme indépendant dont le siège social est situé à Toronto. Ses bureaux de Hong Kong et de Singapour couvrent la région Asie-Pacifique, tandis que son bureau de Londres couvre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le régime de retraite à prestations déterminées, qui est entièrement capitalisé au 1er janvier 2021, investit l'actif de la caisse et administre les rentes des 331 000 enseignants actifs et retraités de la province de l'Ontario. Pour en savoir plus, visitez otpp.com/fr et suivez-nous sur Twitter (@OtppInfo).

