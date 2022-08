Le superhéros de Marvel Studios et ambassadeur d'UNICEF Canada participera comme invité spécial à l'événement Tech Conference for Good de Blackbaud.

CHARLESTON, Caroline du Sud, le 31 août 2022 /CNW/ - Blackbaud (NASDAQ: BLKB), la première entreprise mondiale de logiciels infonuagiques à mettre en valeur le bien commun, a annoncé aujourd'hui que Simu Liu sera un des invités phares de la conférence virtuelle bbcon 2022 Tech Conference for Good. Simu Liu participera à un discours-programme lors de la conférence, qui se déroulera du 17 au 18 octobre comme événement virtuel gratuit.

« Simu Liu est un acteur et un auteur inspirant. Ses prestations captivantes à l'écran et ses actions revendicatrices dans la vie de tous les jours l'ont propulsé sur la scène mondiale, a déclaré Catherine LaCour, directrice du marketing chez Blackbaud. Nous sommes ravis que Simu Liu partage ses idées, ses encouragements et ses conseils avec les participants de bbcon alors qu'ils cherchent à trouver des façons de tracer leurs propres voies en tant que professionnels et à mettre sur pied des organisations durables. »

Simu Liu a fait ses débuts en incarnant le héros éponyme du film de Marvel Studios « Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux », qui a fracassé des records de recettes au moment de sa sortie et est devenu le deuxième film le plus rentable lors de la pandémie. Simu Liu a remporté le prix People's Choice Award comme vedette de film d'action de l'année en 2021 et a été mis en nomination pour le prix Critics' Choice Movie Awards comme meilleur acteur dans un film de superhéros. De plus, Simu Liu a été inscrit à la liste des 100 personnes les plus influentes de 2022 du magazine Time.

Il est également bien connu pour son rôle dans la comédie de situation « Kim's Convenience » de CBC/Netflix et a récemment terminé sa production de « Arthur the King » et de « One True Loves » sur eOne. Il est actuellement en production pour le film « Barbie » de Greta Gerwig, mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling.

En tant qu'auteur, Simu Liu a contribué à des publications comme Variety, Character Magazine, USA Today et Maclean's. Ses mémoires « We Were Dreamers : An Immigrant Superhero Origin Story », qui décrivent le voyage de sa famille de Harbin, en Chine, à Hollywood, en Californie, ont été publiées en mai et diffusées dans le monde entier.

En plus de sa carrière dans les domaines du cinéma, de la télévision et de l'écriture, Simu Liu est un ambassadeur d'UNICEF Canada qui se voue à la cause des changements sociaux au niveau mondial en mettant en lumière ce que vivent les enfants dans le besoin au Canada et partout dans le monde.

Blackbaud a récemment annoncé que l'auteure à succès et militante Glennon Doyle prendra également l'avant-scène lors de la conférence bbcon. La raison d'être du salon est de rendre les organisations à vocations sociales, leurs équipes et leurs missions plus fortes et plus résilientes. Les participants auront l'occasion d'apprendre des stratégies réalisables et de se faire une idée des tendances actuelles grâce à des spécialistes de premier plan. Ils auront aussi la chance d'avoir un aperçu des innovations et des améliorations à venir des produits Blackbaud; de découvrir de nouvelles façons d'accroître et d'améliorer leur investissement dans les technologies grâce aux services et aux solutions des partenaires de Blackbaud; d'apprendre de la part de leaders mondiaux dans le domaine sur la façon dont la diversité, l'empathie et l'authenticité peuvent créer des chefs de file plus forts et plus engagés; et d'établir des liens avec des professionnels animés des mêmes idées pour bâtir leur réseau.

Parallèlement au bbcon, les séances d'information sur les mises à jour relatives aux produits de Blackbaud auront lieu virtuellement du 19 au 20 octobre. Pour en savoir plus sur la conférence virtuelle bbcon 2022 et vous inscrire gratuitement, cliquez ici .

À propos de Blackbaud

Blackbaud (NASDAQ : BLKB) est la première entreprise mondiale de logiciels infonuagiques à soutenir le bien social. Au service de l'ensemble de la communauté du bien commun - organismes sans but lucratif, établissements d'enseignement supérieur, écoles primaires et secondaires, organismes de soins de santé, communautés religieuses, organismes artistiques et culturels, fondations, entreprises et agents de changement individuel -, Blackbaud relie les organisations et leur donne les moyens d'accroître leur impact par l'entremise de services, d'expertise, de renseignements sur les données et de logiciels infonuagiques. Le portefeuille de Blackbaud est adapté aux besoins uniques des marchés verticaux, grâce à des solutions pour la collecte de fonds et la gestion de la relation client (CRM), le marketing, la défense d'une cause, la collecte de fonds entre pairs, la responsabilité sociale des entreprises, la gestion scolaire, la billetterie, les subventions, la gestion financière, le traitement des paiements et l'analytique. Au service de l'industrie depuis quatre décennies, Blackbaud, dont le siège social est situé à Charleston, en Caroline du Sud, est une entreprise privilégiant le télétravail qui exerce ses activités aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Costa Rica et au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, visitez le site www.blackbaud.com ou suivez-nous sur Twitter , LinkedIn , Instagram et Facebook .

Demandes de renseignements des médias

[email protected]

Énoncés prospectifs

À l'exception des renseignements historiques, tous les énoncés, attentes et hypothèses contenus dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs qui comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment des énoncés concernant les avantages attendus des produits et des caractéristiques de ceux-ci. Bien que Blackbaud tente d'être exact dans ces énoncés prospectifs, il est possible que les circonstances futures puissent différer des hypothèses sur lesquelles ces énoncés sont fondés. De plus, d'autres facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement comprennent les éléments suivants : les risques économiques généraux; l'incertitude concernant l'augmentation du chiffre d'affaires et les renouvellements de clients existants; le succès continu de la croissance des ventes; la gestion de l'intégration des sociétés acquises et d'autres risques associés aux acquisitions; les risques associés à la mise en œuvre réussie de multiples produits logiciels intégrés; la capacité d'attirer et de conserver du personnel clé; les risques associés à la gestion de la croissance; les longs cycles de vente et de mise en œuvre, en particulier dans les grandes organisations; les changements technologiques qui rendent nos produits et services moins concurrentiels; les autres facteurs de risque établis de temps à autre dans les dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour Blackbaud, dont les exemplaires sont accessibles gratuitement sur le site Web de la SEC à www.sec.gov, ou sur demande auprès du service des relations avec les investisseurs de Blackbaud. Tous les noms de produits Blackbaud mentionnés dans la présente sont des marques de commerce ou des marques déposées de Blackbaud, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/404305/Blackbaud_Logo.jpg

SOURCE Blackbaud, Inc.