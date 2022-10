HALIFAX, NS, le 4 oct. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne de soutien à l'emploi (ACSE) s'est associée à Fit First® Technologies pour évaluer, former et mettre en relation des personnes en situation de handicap et des employeurs, et pour améliorer leur participation au marché du travail. Financé par le Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main‑d'œuvre du Gouvernement du Canada, le Laboratoire d'innovation de l'ACSE soutient des partenariats avec des organisations comme Fit First pour développer et mettre en œuvre des solutions sectorielles visant à relever les défis relatifs à la main-d'œuvre.

Le marché du travail canadien est aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre. Selon Statistique Canada, le ratio chômeurs-postes vacants s'est établi à un creux record dans chaque province. Les baby-boomers quittent la vie active à un rythme alarmant, et la COVID a permis à de nombreuses personnes « proches de la retraite » de profiter d'une retraite anticipée. Il y a tout simplement plus de postes disponibles que de personnes pour les occuper. La demande de travailleurs qualifiés dépasse la disponibilité, en particulier dans les secteurs en pleine expansion au pays, comme les technologies de l'information et des communications, l'agriculture, les ressources naturelles et l'environnement.

Un peu plus tôt cette année, la plateforme Jobtimize® de Fit First® Technologies a été sélectionnée comme étant l'une des trois technologies prometteuses à pouvoir bénéficier du soutien du Laboratoire d'innovation de l'ACSE. « Nous exploitons le pouvoir des technologies innovantes pour combler le fossé entre les populations sous-employées et les employeurs qui cherchent de nouveaux talents diversifiés », déclare Joanna Goode, directrice générale de l'ACSE. « Il y a actuellement environ 1 million de chercheurs d'emploi canadiens en situation de handicap qui sont sans emploi ou sous-employés, et les employeurs canadiens d'un océan à l'autre ont besoin des compétences, de la scolarité et de l'expérience de cette ressource de talents inexploitée. »

« Si le talent est uniformément réparti, l'opportunité ne l'est pas », déclare Jan van der Hoop, président de Fit First® Technologies. « Il y a tout un monde de talents cachés. Notre plateforme Jobtimize® nous permet de voir au-delà du CV et de trouver des personnes aux prises avec des obstacles à l'emploi. »

La technologie Jobtimize® permet de creuser plus en profondeur pour comprendre la personne qui se cache derrière le CV. Depuis plusieurs décennies, les organisations ont fait du curriculum vitae la pièce maîtresse de leur processus de recrutement, ce qui a pour effet d'exclure systématiquement les bons candidats ne disposant pas d'un curriculum vitae standard en raison d'un accès limité à l'éducation et à des possibilités d'emploi traditionnelles. Les systèmes de recrutement sont conçus pour détecter des modèles prédéterminés en matière d'éducation et d'expérience qui ne correspondent pas nécessairement aux compétences requises pour un poste donné.

