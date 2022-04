L'ACQ souligne le Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail

MONTRÉAL, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - En ce Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail au Québec, l'Association de la construction du Québec (ACQ) souhaite offrir ses pensées aux travailleurs blessés et aux familles et proches des personnes décédées sur les chantiers de construction l'an dernier. Malheureusement, année après année, il y a toujours des milliers d'accidents et près d'une dizaine de décès qui surviennent sur les chantiers de construction au Québec.

C'est pourquoi l'ACQ invite la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et l'ensemble des partenaires de l'industrie de la construction à se pencher sur un plan d'action visant à améliorer le bilan de l'industrie.

Développer une culture de la prévention

L'ACQ tient également à réitérer son engagement à tout mettre en œuvre pour assurer des milieux de travail sains et sécuritaires pour tous les travailleurs et toutes personnes qui gravitent autour des chantiers de construction au Québec.

En 2021, pas moins de 50 conseillers en santé et sécurité du travail de l'ACQ ont sillonné le Québec pour effectuer près de 20 000 visites d'entrepreneurs sur des lieux de travail. Ces interventions sont réalisées afin de sensibiliser les entrepreneurs face au risque de lésions professionnelles et notamment d'instaurer certaines stratégies leur permettant de prévenir ces lésions sur les chantiers.

Mais, pour qu'il y ait un véritable changement de culture sur les chantiers de construction au Québec, l'ensemble des partenaires doivent être mobilisés. Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est plus important que jamais que chaque personne qui œuvre sur un chantier agisse de façon diligente. Les maîtres d'œuvre, les employeurs, les travailleurs de même que les fournisseurs de matériaux et tous les professionnels qui y interviennent doivent demeurer vigilants. L'industrie roule à plein régime, alors que les chantiers de construction évoluent constamment en coactivité et les risques sont toujours omniprésents.

En effet, non seulement chaque personne doit contribuer à se protéger, mais tous ont la responsabilité de protéger leurs pairs, en identifiant et en signalant les risques de lésion professionnelle.

Pour des actions concrètes et des indicateurs probants

Pour développer de meilleurs réflexes, les partenaires de l'industrie et la CNESST doivent penser à une stratégie qui va bien au-delà des réformes structurelles et législatives qui ont été proposées au cours des derniers mois.

En fait, la mise en place de mesures aussi importantes que celles introduites par la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST), pour être porteuse, doit démontrer un impact sur l'amélioration du bilan de notre industrie en matière de santé et sécurité à l'aide d'indicateurs spécifiques. La modernisation du régime doit être appuyée d'outils modernes d'informations et cela doit se faire rapidement.

À l'instar de l'Ontario, l'accès à des statistiques probantes et à un portrait précis de la situation dans le secteur de la construction est une condition sine qua non pour la réussite du projet d'envergure dans lequel nous souhaitons nous engager.

En résumé, l'ACQ est d'avis que pour créer une réelle culture de la prévention sur les chantiers de construction au Québec, l'industrie doit être mobilisée autour d'un plan d'action porteur, qui mise d'abord et avant tout sur la collaboration des partenaires et la sensibilisation auprès de tous les intervenants, avec des indicateurs concrets permettant de réduire véritablement le nombre de lésions professionnelles en chantier.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente près de 18 000 entreprises qui génèrent près du deux tiers des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 18 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

