L'ACQ salue la décision du gouvernement de ratifier un accord pancanadien sur l'harmonisation des codes de construction

MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association de la construction du Québec (ACQ) accueille très positivement les démarches entreprises par le gouvernement du Québec afin de limiter les écarts entre les codes de construction des différentes provinces. Pour l'ACQ, il s'agit d'un premier pas vers l'uniformisation de l'ensemble des pratiques de construction au Québec et au Canada.

Depuis plusieurs années, l'ACQ revendique l'harmonisation des codes de construction entre les provinces, ainsi qu'entre les municipalités du Québec, afin, entre autres, d'éviter les ambiguïtés entre les codes des différentes provinces et le code national du bâtiment (CNB). « C'est une bonne nouvelle pour notre industrie, car nous avons des entrepreneurs qui réalisent des travaux dans des provinces voisines comme l'Ontario ou le Nouveau-Brunswick. Arrimer les codes de construction nous permettra d'être tous sur la même longueur d'onde », souligne le président de l'ACQ, Jean-François Arbour, ing.

Les municipalités invitées à emboîter le pas

Alors que les municipalités ont l'autonomie d'adopter le code de construction qu'elles désirent, l'ACQ est d'avis qu'elles devraient aussi être assujetties à un code unique. « Même si le gouvernement du Québec adopte un code unique avec les autres provinces canadiennes, les municipalités du Québec auront toujours le loisir d'adopter leur propre code du bâtiment. On invite maintenant les municipalités à emboîter le pas afin d'éviter les disparités entre elles sur le territoire québécois », soutient le président de l'ACQ.

