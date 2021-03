L'ACQ dévoile sa nouvelle image de marque

MONTRÉAL, le 9 mars 2021 /CNW/ - C'est aujourd'hui, dans le cadre du déploiement d'une vaste stratégie de marketing, que l'Association de la construction du Québec (ACQ) a procédé au dévoilement de sa nouvelle image de marque. Le plus important regroupement patronal du secteur de la construction, réparti dans un réseau de 10 associations régionales et implanté dans 17 villes au Québec, vise ainsi à faire rayonner sa marque auprès des entrepreneurs institutionnels, industriels, commerciaux et résidentiels du Québec, mais également auprès de la population québécoise.

« L'ACQ, une force majeure de l'évolution de la construction au Québec, franchit aujourd'hui une nouvelle étape clé de son engagement envers des gens de passion qui ont à cœur le développement de leur société. Notre nouvelle image de marque témoigne d'une riche histoire et d'un avenir en effervescence », a souligné le président de l'ACQ, Jean-François Arbour, ing.

La marque ACQ : solide, actuelle, rassembleuse. « Nous voulons que notre marque soit claire et qu'elle s'ancre solidement dans l'esprit de tous. Une marque à laquelle les entrepreneurs s'identifient avec enthousiasme. Une marque unificatrice qui établit la place incontournable et essentielle de l'ACQ dans le monde de la construction », a poursuivi M. Arbour.

« À l'instar d'une industrie en pleine transformation, nous avons choisi de renouveler notre marque pour symboliser la force de notre réseau. Le nouveau logo de notre association, développé en partenariat avec la firme Parallèle, constitue une base solide pour l'expression des piliers de notre marque. À la fois flamboyant, jeune, dynamique et actuel, il permet de mettre un visage distinctif sur la personnalité de l'ACQ. Il incarne parfaitement les valeurs de professionnalisme, de proactivité, de transparence et de collaboration qui font la fierté de nos employés et de nos membres », a soutenu le directeur général de l'ACQ, Luc Bourgoin.

Parler d'une voix forte pour bâtir ensemble le Québec de demain

Pour l'ACQ, il devenait impératif de renforcer sa présence et d'affirmer de façon plus marquée son leadership dans le monde de la construction en tant que plus important regroupement patronal de l'industrie.

« Que ce soit par l'utilisation de plus en plus soutenue des nouvelles technologies ou pour faire face aux nouvelles réalités sociales et environnementales, le monde de la construction n'a jamais connu une transformation aussi rapide. Pour bien jouer notre rôle, il est crucial de comprendre les besoins actuels et d'anticiper les besoins futurs de nos membres. Nous devons exprimer ces besoins d'une seule voix, pour décrire la réalité des chantiers et prendre une part active aux discussions qui orientent l'avenir de la collectivité et font évoluer notre industrie », a évoqué le président de l'ACQ.

Les entrepreneurs en construction doivent composer quotidiennement avec des exigences de plus en plus complexes afin de répondre aux attentes de la société. L'ACQ bonifie le savoir-être et renforce le savoir-faire des meilleurs entrepreneurs du Québec, ces hommes et ces femmes qui se consacrent à rien de moins que de bâtir l'avenir.

« Dans chaque région du Québec, nous innovons continuellement par notre vision claire des enjeux de notre industrie et une offre de services qui répond aux besoins réels de nos membres. Pour apporter des solutions concrètes aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre, de gestion des contrats, d'étalement des travaux, de formation ou de soutien financier, il faut prendre les devants et faire des propositions qui suscitent l'enthousiasme. C'est le leadership que nous désirons mettre de l'avant dans l'industrie », a conclu le directeur général de l'ACQ.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente près de 18 000 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de sa filiale ACQ Résidentiel. Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 17 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

