OTTAWA, ON, le 14 août 2023 /CNW/ - L'Association canadienne de protection médicale (ACPM) a tenu aujourd'hui son assemblée annuelle et conférence 2023. L'événement s'est déroulé en ligne et en présentiel à Montréal, au Québec.

Lors de l'assemblée annuelle, les Drs Jean-Hugues Brossard et Lisa Calder, respectivement président et directrice générale de l'Association, ont expliqué comment l'ACPM a continué de soutenir et de conseiller ses plus de 109 000 médecins membres, de verser des compensations financières aux patients ayant subi un préjudice en raison de soins médicaux négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle) et d'améliorer la sécurité des patients au cours de la dernière année.

L'une des grandes priorités de l'Association est de renforcer la sécurité des patients en offrant à ses membres éducation, conseils et soutien. Mais lorsqu'il est démontré que des préjudices ont été subis à la suite de soins médicaux négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle), les médecins et leurs patients peuvent être sûrs d'une chose : l'ACPM est là pour verser une compensation financière appropriée qui correspond aux soins dont les patients et leur famille auront besoin à long terme.

« En 2022, l'Association a versé, au nom de ses médecins membres, 279 millions de dollars en compensations financières à des patients ayant subi un préjudice en raison de soins médicaux négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle) », déclare le Dr Jean-Hugues Brossard, président de l'ACPM. « Dans les 10 dernières années, l'ACPM a versé 2,3 milliards de dollars en compensations financières aux patients, soit en moyenne 229 millions de dollars par an. »

En plus de présenter un compte rendu axé sur son rendement financier, sur la sécurité des patients et sur d'autres importantes initiatives stratégiques, l'ACPM a fait état des progrès qu'elle a accomplis dans la mise en œuvre de sa Stratégie en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, lancée l'an dernier. En tant qu'organisation qui protège les médecins et favorise la prestation de soins médicaux sécuritaires, l'ACPM s'engage à limiter les préjugés et les inégalités dans les services qu'elle offre.

« Promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion est un engagement de tous les instants », affirme la Dre Lisa Calder, directrice générale de l'ACPM. « Nous savons que le racisme et les inégalités dont sont parfois victimes les médecins et leurs patients ébranlent les médecins, compromettent la sécurité des soins et induisent un risque médico-légal. »

« Dans la dernière année, poursuit la Dre Calder, nous avons offert à la direction de l'ACPM une formation exhaustive sur l'EDI et la lutte contre les préjugés; nous avons aussi consulté des leaders et partenaires autochtones et exploré des approches de résolution des problèmes découlant de soins médicaux qui tiennent compte de la dimension culturelle. Enfin, nous examinons comment appliquer, dans l'environnement médico-légal, des approches de justice réparatrice à l'égard des préjudices liés aux soins. »

L'ACPM poursuivra cet important travail dans l'optique de renforcer sa capacité à fournir à ses médecins membres un soutien juste, équitable et inclusif ainsi que de mener à bien son mandat, qui est d'offrir conseils et assistance aux médecins canadiens faisant face à des problèmes médico-légaux liés à leur pratique et de promouvoir la sécurité des patients.

L'ACPM favorise l'avancement des soins de santé en offrant, de médecin à médecin, des conseils et une assistance efficaces et de grande qualité à l'égard de problèmes médico-légaux, y compris le versement d'une compensation financière appropriée, au nom de ses membres, aux patientes et patients ayant subi un préjudice à la suite de soins négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle). Ses recherches publiées dans des revues évaluées par des pairs permettent d'élaborer des produits et services fondés sur des données probantes qui contribuent à accroître la sécurité des patients, réduisant ainsi les préjudices et les coûts inutiles.

À titre d'organisation canadienne comptant le plus grand nombre de médecins et avec le soutien de ses plus de 109 000 membres, l'ACPM joue un rôle axé sur la collaboration, la défense des droits et la promotion de changements positifs dans des enjeux importants sur le plan médico-légal et pour le système de santé. L'Association est gouvernée par un Conseil élu de médecins.

