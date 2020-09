Semaine de sensibilisation aux maladies mentales : la santé mentale pendant la pandémie de COVID-19

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2020 /CNW/ - L'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est fière d'annoncer les noms des cinq Canadiens qui seront les Visages de la maladie mentale 2020-2021.

« La pandémie de COVID-19 qui perdure a permis de lever le voile sur la prévalence des maladies mentales chez les Canadiens et a démontré son étendue, explique Florence Budden, coprésidente de l'ACMMSM. Les cinq Visages de cette année reflètent cette diversité et ce message. Ils viennent de partout au Canada; ils ont des histoires différentes à raconter et ont vécu des expériences distinctes. »

Chaque année, cinq Visages de la maladie mentale sont choisis. Ils représentent un Canadien sur cinq touché par la maladie mentale. Ils sont également salués pour leur travail de sensibilisation à la cause de la santé mentale et pour avoir partagé leur parcours de guérison. Ces personnes courageuses aident l'ACMMSM à contribuer à améliorer les politiques en matière de santé mentale au Canada en partageant leurs histoires de résilience et de rétablissement.

« C'est l'un des groupes les plus intéressants de Visages avec lesquels l'ACMMSM a eu le plaisir de travailler, explique quant à elle Ellen Cohen, coprésidente de l'ACMMSM. Nous sommes impatients de raconter ces histoires qui ont débouché sur la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales de cette année, organisée du 4 au 10 octobre 2020. »

Le thème de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales 2020 (MIAW) souligne qu'aujourd'hui, plus que jamais auparavant, les Canadiens comprennent qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors que nous traversons ces temps sans précédent et modifions nos comportements, attitudes, modes de vie et interactions sociales, nous souhaitons saluer et célébrer les progrès que nous, en tant que société, avons faits pour prioriser la santé mentale.

Cette année, l'ACMMSM lance un appel à tous les gouvernements pour qu'ils s'engagent sur la voie de la parité en santé mentale et qu'ils défendent un meilleur accès et de meilleurs services en santé mentale pour tous les Canadiens, comme c'est le cas pour la santé physique.

« En raison de la pandémie, nous avons tous été confrontés à de nouveaux défis en matière de santé physique et mentale. La Semaine de sensibilisation aux maladies mentales de cette année est plus importante que jamais, alors que nous œuvrons pour offrir à plus de Canadiens des soutiens appropriés », a ajouté Mme Cohen.

Pendant la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales, l'ACMMSM organisera la cérémonie virtuelle de remise des prix des Champions de la santé mentale 2020; un événement prévu à l'origine pour être un gala en personne organisé au mois de mai. L'ACMMSM a hâte de saluer les sept incroyables Canadiens qui ont admirablement contribué à l'amélioration de la santé mentale au Canada. La cérémonie se déroulera le 6 octobre à 18 h (H.N.E.) Vous y entendrez des allocutions de Canadiens remarquables, y compris des parlementaires et des célébrités.

« Nous espérons accueillir un nombre record de participants à l'occasion de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales. Nous pourrons ainsi montrer aux gouvernements que les investissements dans les programmes de soutien en santé mentale doivent être une priorité lorsqu'ils prévoient l'après-pandémie », a conclu Mme Budden.

Au Canada, des centaines d'organismes, y compris des écoles, des lieux de travail et des hôpitaux soutiennent la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales avec leurs propres initiatives. Pour voir ce que les divers organismes et personnes organisent, nous vous encourageons à cliquer sur #MIAW20 dans les médias sociaux tout au long de la semaine.

Les Visages de la maladie mentale 2020-2021 :

Karandeep Gill ( Brampton, Ont. )

( ) Caroline Fei-Yeng Kwok ( Toronto, Ont. ).

( ). Keith Lyon ( Fredericton, N.B. )

( ) Lydia Migneault ( Longueuil, Qc )

( ) Nick Petrella ( Ancaster, Ont. )

Pour en apprendre davantage sur les Visages de la maladie mentale de cette année, cliquez ici.

Visionner et télécharger la conférence de presse des Visages de la maladie mentale 2020 ici.

L'ACMMSM souhaite remercier ses généreux commanditaires qui permettent de concrétiser cette campagne : Bell Cause pour la cause, la Commission de la santé mentale du Canada, Lundbeck Canada Inc., Médicaments novateurs Canada, et Impact Affaires publiques.

Pour en apprendre plus au sujet de l'ACMMSM et la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, rendez-vous à www.camimh.ca

Fondée en 1998, l'Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) est un groupement d'organismes en santé mentale, comprenant des fournisseurs et organismes de soins de santé, représentant les personnes souffrant de maladie mentale et leurs familles. L'ACMMSM a pour mandat de s'assurer que la santé mentale soit à l'ordre du jour du programme national afin que les personnes aux prises avec une maladie mentale et leurs familles aient l'accès approprié aux soins et au soutien.

Pour en apprendre plus au sujet de la campagne les Visages de la maladie mentale, consultez www.camimh.ca

SOURCE Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Rita Rahmati, Courriel : [email protected], Cell. : 647-289-9774

Liens connexes

http://www.camimh.ca/