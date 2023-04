L'ACMDPQ fait valoir l'importance de l'expertise clinique pour garantir les meilleurs soins

Commission parlementaire sur le projet de loi 15

THETFORD MINES, QC, le 20 avril 2023 /CNW/ - L'Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec (ACMDPQ) a participé aujourd'hui à la commission parlementaire concernant le projet de loi 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace.

D'entrée de jeu, il est important de rappeler que l'ACMDPQ a accueilli favorablement les principes énoncés par le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, soit la décentralisation, la dépolitisation, la gestion de proximité et l'interdisciplinarité. Cependant, à la lecture du projet de loi, il est difficile de comprendre comment les moyens proposés vont permettre d'atteindre les intentions réelles du ministre.

Dans le cadre de la commission, le président de l'ACMDPQ, Dr Martin Arata, a fait valoir l'importance que le réseau de la santé puisse bénéficier de l'expertise clinique, notamment celle des médecins, dentistes et pharmaciens, pour s'assurer que les meilleures décisions soient prises pour les patients, et ce, en favorisant une véritable interdisciplinarité qui soit efficiente. Cela est d'ailleurs la philosophie sur laquelle s'appuient les CMDP depuis des années et qui favorise la collaboration, la concertation et le consensus.

Il appert que l'éloignement des décisions du terrain et de l'expertise des gens qui y évoluent quotidiennement ne permettront pas la mise en place des meilleures orientations pour les patients. Cela est également vrai pour la généralisation de pratiques uniformes pour l'ensemble des territoires qui vivent pourtant des réalités parfois différentes.

Bien que les objectifs poursuivis par le projet de loi soient louables, sa forme actuelle est une concentration des fonctions de gestion, qui placera les membres des CMDP dans une position difficile puisqu'ils pourront être appelés à vivre un conflit entre leurs obligations déontologiques et leur loyauté envers le système.

« La position de l'ACMDPQ est ferme : nous ne défendrons pas le statu quo ni les médecins, les dentistes et les pharmaciens. Toutefois, nous défendrons toujours une organisation des soins qui permet d'offrir le service le plus optimal aux patients, celui auquel ils ont droit. Malheureusement, en éloignant les décisions du terrain, c'est plutôt l'inverse qui se produira. Nous croyons que des amendements devront être adoptés pour que les objectifs soient atteints et nous tendons la main au ministre dans la poursuite du travail sur le projet de loi », a affirmé le président, Dr Arata.

