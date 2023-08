OTTAWA, ON, le 18 août 2023 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a terminé son enquête sur la galle verruqueuse de la pomme de terre liée aux deux cas détectés en 2021 à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É) avant la date cible de septembre 2023.

Conformément à l'engagement pris par le gouvernement du Canada dans le budget de 2022, soit celui d'appuyer l'industrie de la pomme de terre, l'ACIA a accéléré son enquête approfondie en vue de faciliter la lutte contre la galle verruqueuse de la pomme de terre, de prévenir sa propagation et de maintenir l'accès aux marchés des pommes de terre de l'Î.-P.-É.

Au cours de l'enquête, l'ACIA a recueilli et analysé près de 50 000 échantillons de sol provenant de champs de l'Île-du-Prince-Édouard associés aux récentes détections. L'enquête a permis d'identifier la galle verruqueuse dans quatre champs supplémentaires, ce qui est normal dans le cadre d'enquêtes de cette ampleur. Dans ces cas, et chaque fois que la galle verruqueuse est détectée, des mesures de contrôle des sols sont mises en place dans les différents champs afin de limiter les mouvements de pommes de terre, de plantes, de terre et d'autres articles qui pourraient entraîner la propagation de la galle verruqueuse. Tout au long de l'automne, l'ACIA poursuivra ses activités de surveillance à l'Île-du-Prince-Édouard, y compris la surveillance de certains champs qui n'étaient pas auparavant associés à la pomme de terre.

Les risques associés à la transmission de la galle verruqueuse par des pommes de terre fraîches de l'Î.-P.-É. demeurent négligeables lorsque des mesures appropriées d'atténuation des risques sont mises en place et respectées. L'arrêté ministériel demeure en vigueur pour le moment pendant que l'ACIA continue de consulter l'industrie au sujet des prochaines étapes, y compris des mesures de contrôle renforcées, telles que les activités de biosécurité et de traçabilité. Les données recueillies dans le cadre de l'enquête et les activités additionnelles de surveillance contribueront à l'élaboration d'un programme à long terme visant à atténuer les risques et à soutenir la stabilité économique du secteur de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. et dans le reste du Canada.

Bien que les enquêtes d'une telle envergure posent des défis, cette enquête était indispensable pour appuyer l'un des secteurs agricoles canadiens essentiels et pour démontrer aux partenaires commerciaux nationaux et internationaux que le Canada est déterminé à contenir et contrôler la galle verruqueuse de la pomme de terre et à prévenir sa propagation.

L'ACIA continuera de collaborer avec les intervenants pour faire progresser cet important programme le plus rapidement possible.

Faits en bref

Le secteur de la pomme de terre a généré des revenus d'environ 1,5 milliard de dollars en 2021 et les exportations de pommes de terre et de produits de pommes de terre se sont chiffrées à 2,6 milliards de dollars en 2021-2022.

les exportations de pommes de terre et de produits de pommes de terre se sont chiffrées à 2,6 milliards de dollars en 2021-2022. En 2021-2022, le Canada a exporté pour 37 millions de dollars de pommes de terre de semence, 421 millions de dollars de pommes de terre fraîches et 1,9 milliard de dollars de pommes de terre de transformation vers tous les pays.

a exporté pour 37 millions de dollars de pommes de terre de semence, 421 millions de dollars de pommes de terre fraîches et 1,9 milliard de dollars de pommes de terre de transformation vers tous les pays. Les pommes de terre de semence provenant des champs infestés posent le plus grand risque de propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre.

Selon les modalités de l'arrêté ministériel, plus de 95 % des pommes de terre de l'Î.-P-.É. sont admissibles à l'exportation vers le reste du Canada et les États-Unis, qui sont le principal marché d'exportation de l'Î.-P.-É.

et les États-Unis, qui sont le principal marché d'exportation de l'Î.-P.-É. La galle verruqueuse de la pomme de terre est un champignon du sol extrêmement persistant qui peut diminuer le rendement et la qualité des tubercules de semence de pomme de terre. Il peut se propager par le déplacement de la terre, l'équipement agricole et les pommes de terre provenant de champs infestés.

En l'absence de mesures de lutte, la galle verruqueuse de la pomme de terre peut causer des pertes au champ de 50 % à 100 % de tous les types de pommes de terre.

Liens connexes

Restez branchés

Twitter : @InspectionCanFR

Facebook : ACIACanada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

Instagram : @ACIA_Canada

YouTube : Agence canadienne d'inspection des aliments

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a une incidence positive sur la vie de tous les Canadiens, et ce, de bien des façons. Chaque jour, les employés dévoués de l'ACIA, dont des inspecteurs, des vétérinaires et des scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent en cas de maladie animale pouvant menacer le cheptel national et la santé humaine. L'Agence, guidée par un processus décisionnel axé sur la science et des règlements modernes, travaille sans relâche pour assurer l'accès à des aliments salubres et nutritifs au Canada et maintenir l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en savoir plus, consultez inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]