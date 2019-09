L'ACI revoit ses prévisions pour le marché résidentiel de la revente

OTTAWA, le 16 sept. 2019 /CNW/ - L'Association canadienne de l'immeuble (ACI) a revu ses prévisions concernant les ventes résidentielles qui seront réalisées par l'entremise des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes pour le reste de 2019 et en 2020.

Bon nombre des facteurs économiques fondamentaux qui sous-tendent l'activité dans le secteur du logement demeurent solides à l'extérieur des Prairies et de Terre-Neuve-et-Labrador. La croissance de la population et de l'emploi est restée favorable au marché, et le taux de chômage reste faible. En même temps, on s'attend à ce que la Banque du Canada n'augmente pas les taux d'intérêt au cours du reste de l'année et de l'année prochaine.

Plus important encore pour les acheteurs de maisons et les marchés du logement : les taux hypothécaires à long terme ont connu une baisse. Parmi ceux qui ont diminué, on note le taux de référence sur cinq ans de la Banque du Canada utilisé par les banques pour déterminer l'admissibilité des demandeurs d'hypothèque.

De plus, le gouvernement fédéral a récemment lancé l'Incitatif à l'achat d'une première propriété, un programme de prêt hypothécaire avec participation, dans le cadre duquel le gouvernement fédéral finance une partie de l'achat d'une habitation en échange d'une participation dans la valeur de la propriété.

Parmi ces facteurs qui favorisent les ventes résidentielles au Canada, la baisse des taux hypothécaires est sans doute le changement le plus important, depuis les prévisions les plus récentes de l'ACI publiées en juin. La baisse du taux hypothécaire de référence sur cinq ans a légèrement assoupli la ligne directrice B-20, ce qui a freiné les ventes résidentielles plus que tout autre changement de politique apporté au cours des dernières années.

Les ventes résidentielles ont augmenté plus que prévu au cours des derniers mois, et des signes avant‑coureurs indiquent que la baisse des prix des propriétés dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique et dans les Prairies pourrait ralentir. Pendant ce temps, les prix des propriétés repartent à la hausse dans la région du Grand Golden Horseshoe de l'Ontario.

De solides facteurs économiques fondamentaux jumelés à des baisses imprévues des taux d'intérêt hypothécaires et des tendances du marché de l'habitation plus fortes que prévu en Colombie-Britannique et en Ontario ont permis à l'ACI de revoir à la hausse ses prévisions concernant les ventes résidentielles en 2019 et 2020. Toutefois, pour ces mêmes années, les ventes nationales devraient demeurer sous les niveaux enregistrés avant la mise en œuvre de la ligne directrice B-20.

Les ventes résidentielles nationales devraient maintenant se redresser à 482 000 unités en 2019, ce qui représente une augmentation de 5 % par rapport au niveau le plus bas en cinq ans, enregistré en 2018. Bien qu'il s'agisse d'une révision à la hausse de 19 000 transactions par rapport aux prévisions précédentes de l'ACI (dont 85 % sont attribuables aux prévisions améliorées de la Colombie-Britannique et de l'Ontario), il s'agit d'un retour des ventes à leur moyenne annuelle sur 10 ans. Celles-ci demeurent bien en deçà du record annuel établi en 2016, alors que près de 540 000 propriétés ont changé de mains. Malgré la révision à la hausse, les prévisions pour 2019 par habitant restent les deuxièmes plus faibles depuis 2001.

On s'attend à ce que la Colombie-Britannique continue de peser sur les chiffres nationaux en 2019, avec une baisse de 5,4 % par rapport à 2018. Ce chiffre devrait être plus que compensé par des gains en Ontario (+8,3 %) et au Québec (+9,7 %).

La Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador devraient toutes atteindre ou presque atteindre leur plus bas niveau pluriannuel en 2019. En revanche, on s'attend à ce que le Manitoba, le Québec et le Nouveau-Brunswick enregistrent de nouveaux records de ventes annuelles. On prévoit que les ventes en Ontario seront conformes à la moyenne décennale de la province.

Le prix moyen national devrait encore se stabiliser en 2019, mais avec une légère augmentation de 0,5 % par rapport à la baisse de 0,6 % prévue précédemment. Le prix moyen national des propriétés devrait s'établir à 491 000 $ dans un contexte où les tendances divergent dans les provinces de l'est et de l'ouest. Conformément à l'équilibre entre l'offre et la demande dans l'ensemble du pays, les prix moyens devraient baisser en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan en 2019, et augmenter en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. En ligne avec un inventaire d'inscriptions élevé par rapport aux ventes, le prix moyen à Terre-Neuve-et-Labrador devrait chuter pour la cinquième année consécutive.

Les ventes devraient continuer d'augmenter jusqu'en 2020, quoique lentement. À l'échelle nationale, les ventes résidentielles devraient augmenter de 7,5 % pour atteindre 518 100 unités en 2020, la majeure partie de cette augmentation reflétant un faible début d'année en 2019 plutôt qu'une réelle fluctuation des tendances des ventes d'ici la fin de 2020. En effet, une augmentation de 14,3 % des ventes en Colombie-Britannique est prévue, ce qui rapproche les ventes de la moyenne décennale de la province.

En 2020, les ventes devraient augmenter d'environ 7 % en Ontario et au Québec, tandis qu'elles se redresseront d'environ 5 % en Alberta par rapport à 2019. Dans les autres provinces, le nombre de propriétés qui changeront de mains ne devrait fluctuer que légèrement.

Le prix moyen national devrait augmenter de 2,1 % en 2020 pour s'établir à 501 400 $, demeurant sous le niveau de 2017. En 2020, la tendance du prix de vente moyen au Canada devrait prendre une forme plus modérée par rapport à 2019, en prévision de petits reculs en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador, et de gains modestes en Ontario, au Québec et dans les Maritimes. En Colombie-Britannique, le prix moyen des propriétés devrait se stabiliser en 2020, à la suite de la baisse observée cette année.

