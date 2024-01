OTTAWA, ON, le 15 janv. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) a révisé ses prévisions des ventes résidentielles qui seront réalisées par l'entremise des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes et des prix moyens des propriétés pour 2024, et a prolongé ses prévisions jusqu'en 2025.

Ventes, données historiques, prévisions et Moyenne sur 10 ans (Groupe CNW/Association canadienne de l'immeuble)

L'activité sur les marchés de l'habitation canadiens est demeurée au ralenti depuis les hausses des taux d'intérêt de la Banque du Canada l'été dernier. Les taux d'intérêt ont été le principal facteur influençant les marchés au cours des dernières années, et cette tendance devrait se poursuivre en 2024 et 2025.

Le moment de la première baisse de taux de 2024 a récemment été devancé selon les prévisions révisées. Le nombre attendu de baisses totales des taux d'intérêt (en termes de points de base) en 2024 a également été revu à la hausse au cours des derniers mois. Compte tenu de l'augmentation constante de la demande de logements au Canada, les prévisions des ventes résidentielles pour cette année ont été revues à la hausse. Cela dit, étant donné que son point de départ est plus bas que prévu, la prévision annuelle pour 2024 demeure relativement inchangée.

Quelques 489 661 propriétés résidentielles devraient changer de mains par l'entremise des systèmes MLS® canadiens en 2024, soit une hausse de 10,4 % par rapport à 2023. Les hausses de ventes les plus importantes en 2024 devraient provenir des provinces où la demande de logements est forte (l'Alberta en particulier), ainsi que des provinces qui devraient connaître un rebond après des volumes de ventes historiquement bas (la Colombie-Britannique, l'Ontario et la Nouvelle-Écosse).

En 2024, le prix moyen national d'une propriété devrait augmenter de 2,3 % sur une base annuelle, pour atteindre 694 173 $ en 2024. L'Alberta, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador devraient connaître des hausses de prix supérieures à la hausse nationale. En Colombie-Britannique et en Ontario, les prix devraient rester stables.

En 2025, les ventes résidentielles nationales devraient augmenter encore de 7,3 %, pour atteindre 525 498 unités à mesure que les taux d'intérêt continuent de diminuer et de se rapprocher de niveaux plus normaux ou « neutres ». Cette prévision maintient quand même l'activité en deçà de sa tendance à long terme.

Le prix moyen national d'une propriété devrait augmenter de 4 % de 2024 à 2025, pour atteindre 722 063 $, alors que la demande continue de croître et que l'offre demeure faible. L'augmentation des prix en Alberta et sur la côte Est devrait à nouveau dépasser celle des autres régions du Canada en 2025.

