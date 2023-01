OTTAWA, ON, le 16 janv. 2023 /CNW/ - L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) a révisé ses prévisions pour 2023 concernant les ventes résidentielles réalisées par l'entremise des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes, et a ajouté ses prévisions pour 2024.

Ventes, données historiques, prévisions et Moyenne sur 10 ans (Groupe CNW/Association canadienne de l'immeuble)

La modification de certaines données de 2023 par rapport aux prévisions antérieures s'explique par le changement des dates de publication, ce qui permettra dorénavant d'inclure les données d'un trimestre complet dans les prévisions. Les présentes prévisions reposent donc sur six mois de données de plus comparativement aux prévisions de septembre 2022.

Les ventes résidentielles nationales sont demeurées plus ou moins stables depuis l'été, ce qui laisse présager la fin de la diminution des ventes due à la hausse des taux d'intérêt et à des niveaux d'incertitude élevés.

Les prix des propriétés varient d'un bout à l'autre du pays. Compte tenu des coûts d'emprunt plus élevés, il n'est pas surprenant que les prix aient en général fléchi par rapport à leurs sommets dans les marchés plus chers de l'Ontario et de la Colombie-Britannique. Ils sont toutefois demeurés plus stables en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador, et oscillent entre les deux au Québec et dans les Maritimes.

Puisque devraient s'estomper au cours des prochains mois l'effet de choc des efforts de la Banque du Canada à maîtriser l'inflation et l'incertitude quant à l'évolution du marché de l'habitation et des coûts d'emprunt futur, le thème de nos prévisions pour 2023 n'est pas la reprise, mais le début d'un redressement.

Il restera probablement très difficile pour de nombreux premiers acheteurs à acquérir une propriété jusqu'à ce que les taux hypothécaires soient moins élevés. Cela dit, les ventes devraient augmenter lorsque les acheteurs auront plus de certitude que la hausse des taux soit terminée.

Pour d'autres, 2023 représentera probablement la première occasion depuis longtemps qu'ils n'auront pas à composer avec des situations d'offres multiples.

Quelque 495 858 propriétés devraient changer de mains par l'entremise des systèmes MLS® canadiens en 2023, soit une baisse de 5 % par rapport à 2022.

Le prix moyen d'une propriété à l'échelle nationale devrait diminuer de 5,9 % en 2023, pour atteindre 662 103 $. Il est important de souligner que les données mensuelles sous-jacentes indiquent que cette baisse s'est déjà produite au cours de 2022; toutefois le début d'année record de 2022 se traduira par une baisse cette année et les prix ne devraient pas remonter à des niveaux proches de ces records en 2023.

Au fur et à mesure que les marchés reviendront à la normale, les ventes résidentielles nationales devraient augmenter de 10,2 % en 2024, pour atteindre 546 625 unités. Elles demeureront tout de même en deçà des ventes de 2020 et 2021. De 2023 à 2024, le prix moyen d'une propriété à l'échelle nationale devrait augmenter légèrement de 3,5 % pour atteindre environ 685 056 $, soit un prix inférieur à celui de 2022, mais comparable à celui de 2021.

À propos de L'Association canadienne de l'immobilier

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L'ACI œuvre au nom de plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

SOURCE Association canadienne de l'immeuble

Renseignements: communiquez avec : Pierre Leduc, Relations auprès des médias, L'Association canadienne de l'immobilier, Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460, Courriel : [email protected]