OTTAWA, ON, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) a révisé ses prévisions concernant les ventes résidentielles qui seront réalisées par l'entremise des systèmes MLS® des chambres et associations immobilières canadiennes en 2022 et 2023.

Ventes, données historiques, prévisions et Moyenne sur 10 ans (Groupe CNW/Association canadienne de l'immeuble)

La hausse des taux d'intérêt continue d'entraîner un ralentissement des ventes résidentielles. Dans certaines régions du pays, les prix des propriétés ont chuté par rapport aux sommets atteints plus tôt cette année, tandis que d'autres régions affichent des prix stables; dans certaines régions, les prix ne cessent de grimper. Le problème de l'insuffisance de l'offre est toujours bel et bien présent.

Quelque 532 545 propriétés devraient changer de mains par l'entremise des systèmes MLS® du Canada en 2022, soit une baisse de 20 % par rapport au record de 2021. La révision à la baisse des prévisions de juin de l'ACI est attribuable en grande partie à une révision à la baisse des ventes en Ontario, ainsi qu'à des révisions de moindre importance en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.

Le prix moyen d'une propriété à l'échelle nationale devrait augmenter de 4,7 % en 2022 pour atteindre 720 255 $. Cela dit, une grande partie de la hausse est attribuable aux prix élevés observés en début d'année. Les hausses des prix les plus importantes sur une base annuelle sont prévues au Québec et dans les Maritimes.

En 2023, les ventes résidentielles nationales devraient reculer d'encore 2,3 %, pour atteindre environ 520 156 unités. Le prix moyen d'une propriété à l'échelle nationale devrait demeurer stable dans la plupart des régions (+0,2 %) de 2022 à 2023, pour atteindre presque 722 000 $.

À propos de L'Association canadienne de l'immobilier

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus importantes associations canadiennes à vocation unique. L'ACI œuvre au nom de plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® qui contribuent au bien-être économique et social des collectivités au Canada. Ensemble, ils défendent les intérêts des propriétaires, des acheteurs et des propriétaires-vendeurs.

SOURCE Association canadienne de l'immeuble

Renseignements: Pierre Leduc, Relations auprès des médias, L'Association canadienne de l'immobilier, Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460, Courriel : [email protected]