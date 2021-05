L'achat local pour soutenir l'industrie du meuble québécois

Des achats locaux qui soutiennent des fabricants implantés dans toutes les régions du Québec.

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ) dévoile aujourd'hui sa campagne d'achat local, mettant de l'avant les produits exceptionnels fabriqués partout au Québec par plus de. Ayant le désir que les meubles d'ici deviennent un symbole de fierté pour les consommateurs, l'AFMQ se doit aussi de rappeler l'importance de soutenir une industrie créatrice à forte valeur ajoutée en cette période d'instabilité économique.

Une grande variété, des prix pour tous les budgets

Les fabricants de meubles du Québec offrent des gammes de produits d'une incroyable diversité, dans un large éventail de prix : que ce soit un mobilier au goût du jour abordable, des options moins dispendieuses ou des articles de marque au design recherché, les produits d'ici peuvent répondre à tous les besoins et contribuer à tous les plans de décoration.

Choix sur mesure pour consommateurs créatifs

De nombreux fabricants offrent la possibilité de personnaliser les finis, essences de bois, tissus, couleurs, piètements et matériaux qui permettront aux meubles de s'intégrer parfaitement dans les plans décos du client. Cette option est le plus souvent disponible sur les plateformes d'achat en ligne des fabricants et distributeurs.

Des matériaux de qualité, un mobilier durable

En alliant une tradition plus que centenaire à l'utilisation des plus récentes technologies, les fabricants de meubles du Québec sont en mesure de réaliser des produits qui résistent exceptionnellement au temps et à l'usage. L'industrie du meuble s'approvisionne en grande partie localement, assurant notamment l'utilisation de bois provenant d'une activité forestière bien encadrée, d'électricité renouvelable et de produits répondant aux normes canadiennes de non-toxicité.

« La première étape pour acheter local, c'est demander à votre détaillant de voir les meubles du Québec. En cette période pendant laquelle les Québécois sont nombreux à déménager ou rénover, profitons-en pour soutenir nos fabricants présents dans toutes nos régions et mettre de l'avant des produits locaux exceptionnels », affirme Gilles Pelletier, président-directeur général de l'AFMQ.

Découvrir les meubles québécois, en magasin et en ligne

Nous invitons aussi les consommateurs à consulter meubleduquebec.com, un site développé par l'AMFQ en collaboration avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Ce site web facilite les recherches, que ce soit par produit, par fabricant ou en utilisant la section inspiration, qui offre une multitude de conseils en décoration.

Les détaillants offrant des meubles fabriqués au Québec sont invités à afficher les électrostatiques de porte et les affichettes à placer sur les meubles portant la signature Meuble du Québec, ce qui permet aux consommateurs d'identifier les enseignes offrant les produits faits ici et ces produits en boutique. La signature Meuble du Québec est aussi disponible dans plusieurs formats convenant pour les impressions et l'utilisation en ligne.

Les détaillants et les fabricants peuvent se procurer gratuitement la signalétique Meuble du Québec en contactant directement Julie Lamarre à [email protected].

À propos de l'Association des fabricants de meubles du Québec

Fondée en 1942, l'Association des fabricants de meubles du Québec est un organisme sans but lucratif qui regroupe près de 150 entreprises québécoises dans le secteur du meuble : fabricants de meubles résidentiels, de bureau et institutionnels, fabricants de composantes de meubles et fournisseurs de produits et services. L'AFMQ a le mandat de contribuer activement au développement de l'industrie québécoise du meuble, d'en assurer la promotion et la mise en valeur.

