Le mois de la sensibilisation aux jouets et aux cadeaux sécuritaires met en lumière la façon dont les jouets sécuritaires pour les yeux peuvent contribuer à éviter des blessures oculaires graves.

TORONTO, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Les Fêtes sont à nos portes, et la Société canadienne d'ophtalmologie souhaite insister sur l'importance d'acheter des jouets sécuritaires pour les yeux en cette saison. Chaque année, de nombreux enfants se retrouvent aux services des urgences en raison de blessures oculaires causées par des jouets. Décembre marque le mois de la sensibilisation aux jouets et aux cadeaux sécuritaires, et il s'agit donc d'un moment idéal pour rappeler aux Canadiens de prendre les précautions appropriées lorsqu'ils songent aux jouets qu'ils offriront à des enfants.

« Avec toute la frénésie qui entoure les Fêtes, il est facile d'oublier les notions de sécurité de base. Toutefois, les blessures oculaires chez les enfants constituent l'une des causes majeures de déficience visuelle, affirme le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. C'est pourquoi les professionnels des soins oculaires recommandent d'éviter les jouets qui présentent un risque élevé de causer des blessures oculaires, par exemple des lasers, des jouets tranchants, des aérosols à fil serpentin et des jouets volants ou qui lancent des projectiles, en particulier si les enfants ne portent pas de lunettes de protection. »

Un sondage réalisé par la Société canadienne d'ophtalmologie en partenariat avec l'Association canadienne des optométristes a révélé qu'en matière de cadeaux, seuls 16 % des Canadiens déclarent tenir compte de la sécurité oculaire lorsqu'ils effectuent leurs achats. Si un enfant fait une mauvaise utilisation d'un jouet, celui-ci peut causer de graves blessures oculaires, incluant des abrasions de la cornée, un saignement oculaire interne, une ecchymose et, dans les cas plus extrêmes, une perte permanente de la vision, des douleurs chroniques ou même la perte d'un œil. Les ophtalmologistes sont des docteurs en médecine et les seuls professionnels des soins oculaires capables de traiter des traumatismes oculaires graves.

En plus des jouets, le temps passé par les enfants à se servir de leurs nouveaux appareils électroniques, incluant les jeux vidéo et les iPads ou tablettes, devrait également faire l'objet d'une surveillance, étant donné les preuves de plus en plus nombreuses démontrant qu'un temps d'écran prolongé accroît le risque de myopie chez les enfants.

Le sondage a également révélé que, depuis le début de la pandémie, les parents indiquent que leurs enfants passent environ 4,4 heures en moyenne devant un écran, ce qui correspond à 1,2 heure de plus qu'avant la pandémie. Trois parents sur cinq dont les enfants passent plus de temps devant un écran durant la pandémie de COVID qu'avant sont d'avis que ce temps d'écran supplémentaire a eu un impact négatif sur la santé oculaire de leurs enfants. Les résultats du sondage démontrent également l'importance de créer une stratégie nationale sur les soins oculaires afin de renseigner les Canadiens sur les soins de santé oculaires.

Pour contribuer à prévenir les blessures oculaires chez les enfants, la Société canadienne d'ophtalmologie présente quelques conseils pour l'achat de jouets sécuritaires dont les Canadiens devraient tenir compte en cette saison des Fêtes :

Assurez-vous de confirmer que le jouet convient à l'âge de l'enfant;

Évitez certains jouets qui présentent un risque élevé de blessures oculaires comme des fusils jouets, des lasers, des aérosols à fil serpentin, des jouets volants et des jouets longs et pointus comme des épées;

Expliquez aux enfants comment jouer de façon appropriée et de façon sécuritaire avec les jouets;

Conservez les jouets qui présentent un risque possible de blessure oculaire hors de la portée des enfants, sauf s'ils sont utilisés sous la supervision d'un adulte;

Lorsque vous offrez de l'équipement sportif, ajoutez-y des lunettes de protection;

Vérifiez si l'emballage a été inspecté et approuvé par les organismes de réglementation appropriés, y compris la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American Society for Testing and Materials (ASTM).

Pour en savoir plus à propos des blessures oculaires, y compris leur diagnostic et leur traitement, visitez voirlespossibilites.ca .

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca.

À propos du sondage

Un sondage en ligne a été réalisé auprès de 2 003 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 10 et le 21 juin 2022 à l'aide du panel en ligne de Léger. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c.-à-d., un panel Web dans le cas présent). Toutefois, à titre comparatif, un échantillon aléatoire de 2 003 répondants aurait une marge d'erreur de ±2,2 %, 19 fois sur 20. Le panel en ligne de Léger compte environ 400 000 membres à l'échelle nationale et a un taux de rétention de 90 %.

