L'ACFC presse les Canadiens d'être prudents près des voies ferrées et des trains

OTTAWA, le 23 sept. 2019 /CNW/ - Du 23 au 29 septembre 2019, le Canada souligne la 17e Semaine de la sécurité ferroviaire annuelle--et l'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) profite de cette occasion pour rappeler au public que tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention des décès et des blessures liés aux voies ferrées et aux trains.

« Les incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions touchent de nombreuses personnes--les proches des victimes, les mécaniciens de locomotive, les intervenants d'urgence et des communautés entières, a dit le président-directeur général de l'ACFC Marc Brazeau. La Semaine de la sécurité ferroviaire est une occasion de travailler ensemble afin d'aider à prévenir ces tragédies en rappelant à nos familles, à nos amis et à nos voisins d'être prudents. »

Cette année, Opération Gareautrain, un programme de sécurité ferroviaire national coparrainé par Transports Canada et l'ACFC, lance cinq nouvelles vidéos de sensibilisation publique dans le cadre de sa campagne continue #FINILesVoiesTragiques. Chaque vidéo raconte l'histoire personnelle de gens qui ont été touchés par des incidents liés aux passages à niveau ou aux intrusions. Ces vidéos rappellent durement et fortement aux Canadiens que prendre des risques près des voies ferrées et des trains pourrait leur coûter un bras ou une jambe, ou même la vie.

Chaque année, environ 2 100 Nord-Américains sont gravement blessés ou tués parce qu'ils ont un comportement non sécuritaire près des voies ferrées et des trains. La Semaine de la sécurité ferroviaire est une façon d'aider à mettre un terme à ces incidents inutiles en sensibilisant le public aux risques. De plus, toute l'année, l'ACFC défend un financement accru pour l'infrastructure ferroviaire, la réduction du nombre de passages à niveau et la vaste adoption par les municipalités des Lignes directrices sur le voisinage préparées par la FCM et l'ACFC, entre autres mesures.

Veuillez vous joindre à l'ACFC et à Opération Gareautrain pour souligner la Semaine de la sécurité ferroviaire de cette année. Aidez-nous à encourager les Canadiens à respecter ces conseils de sécurité ferroviaire, à regarder les vidéos de la campagne #FINILesVoiesTragiques et à partager les messages sur la sécurité ferroviaire avec leurs amis et leur famille en utilisant les mots-clics #FINILesVoiesTragiques et #RSW2019. Ça pourrait sauver des vies.

Citations additionnelles

« Le but de la campagne #FINILesVoiesTragiques est de montrer qu'une décision imprudente près des voies ferrées et des trains--que ce soit jouer sur le matériel ferroviaire, utiliser les voies ferrées comme raccourci ou même regarder son téléphone à un passage à niveau--peut avoir des conséquences dévastatrices pour vous, vos proches et les membres de votre communauté », a dit Sarah Mayes, la directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada.

À propos de l'Association des chemins de fer du Canada

L'Association des chemins de fer du Canada représente plus de 60 chemins de fer marchandises et voyageurs, qui acheminent près de 84 millions de voyageurs et plus de 310 milliards de dollars en marchandises chaque année au Canada. L'ACFC fait valoir les intérêts de ses membres et membres associés afin que le secteur ferroviaire demeure concurrentiel au palier mondial, écologiquement durable et surtout sûr. Apprenez-en plus au www.railcan.ca/fr.

À propos d'Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CP, le CN, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de son réseau national d'Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, de partenariats avec des conseils de sécurité, des services de police, l'industrie du camionnage et des groupes communautaires, et d'outils innovateurs comme sa campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain Canada cherche à sauver des vies en informant les Canadiens des dangers posés par les intrusions aux passages à niveau et sur la propriété ferroviaire. Les Canadiens peuvent se renseigner sur les dernières nouvelles en matière de sécurité ferroviaire en visitant le operationgareautrain.ca.

