L'ACEI confirme sa politique portant sur les noms de domaine .CA à l'approche des élections fédérales de 2019

OTTAWA, le 10 sept. 2019 /CNW/ - À l'approche des élections fédérales de 2019 au Canada, l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) souhaite réitérer sa position et ses politiques quant à l'enregistrement des noms de domaine .CA.

Dans toute campagne électorale, le site Web est un outil essentiel pour les politiciens et les candidats. Au cours des dernières années, certaines campagnes ont commencé à utiliser une tactique politique consistant à enregistrer les noms de domaine de leurs opposants. Certains s'interrogent sur la conformité de cette stratégie aux politiques d'enregistrement de domaines de l'ACEI.

En tant que gardienne du système de noms de domaine .CA au nom des Canadiens, l'ACEI souhaite clarifier ce qui suit :

Les noms de domaine .CA sont offerts à ceux qui en font la demande en premier. L'ACEI n'a aucun moyen de déterminer si une personne ou un parti détient les droits d'un nom de domaine particulier.

L'ACEI recommande fortement à tous les politiciens et agents publics d'enregistrer leur nom de domaine .CA personnel afin de protéger leur marque en ligne. Même si aucun site Web n'est prévu, enregistrer un nom de domaine .CA personnel permet d'assurer que celui-ci n'est pas utilisé ou exploité à d'autres fins.

Si un enregistrement de mauvaise foi est soupçonné, les particuliers peuvent, dans certaines circonstances uniques, avoir recours à la Politique de règlement des différends (PRD) de l'ACEI pour tenter d'obtenir un règlement.

L'ACEI se conforme depuis toujours et continuera à se conformer aux ordres juridiques qui se rapportent à un nom de domaine .CA.

Si cet enjeu est soulevé dans le cadre des élections fédérales de 2019, l'ACEI encourage tous les médias à communiquer avec nous pour obtenir des clarifications, des commentaires ou des renseignements techniques pouvant aider à informer le public canadien.

Ressources supplémentaires

Au sujet de l'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L'Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. De plus, l'ACEI conçoit des technologies et des services - tels que le D-Zone DNS Firewall - qui contribuent à l'atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L'équipe de l'ACEI exploite l'un des domaines nationaux de premier niveau (ccTLD) connaissant la croissance la plus rapide au monde, un réseau DNS mondial de haute performance et l'une des solutions de registre d'arrière-plan parmi les plus évoluées.

SOURCE Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI)

Renseignements: Spencer Callaghan, Gestionnaire des communications, ACEI, spencer.callaghan@cira.ca, 613-237-5335, poste 276

Related Links

http://www.cira.ca