L'ACEI accueille la Stratégie fédérale en matière de connectivité dans le but d'offrir un accès à large bande universel d'ici 2030

La nouvelle stratégie renferme les détails sur la façon dont le fonds universel pour la large bande d'une valeur de 1,7 milliard de dollars aidera à combler les lacunes que présente l'infrastructure de l'Internet au Canada pour permettre ainsi à un plus grand nombre de Canadiens de bénéficier de services à haute vitesse

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Ce matin, Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, publiait la Stratégie de connectivité du gouvernement, qui décrit la façon dont les législateurs prévoient brancher la totalité des foyers aux cibles de vitesse « de base » de 50 Mb/s de l'ACEI pour le téléchargement en aval et de 10 Mb/s pour le téléchargement en amont d'ici 2030. La Stratégie de connectivité a été présentée parallèlement à la Stratégie de développement économique de la ministre Jordan, qui vise principalement à venir en aide aux économies rurales.

En mars, le gouvernement promettait la somme de 1,7 milliard de dollars dans le but de créer un Fonds d'accès universel dans le cadre du budget 2019. La stratégie d'aujourd'hui définit la façon dont les fournisseurs de services Internet, les institutions publiques, ainsi que les différents paliers de gouvernement conjugueront leurs efforts pour brancher 95 % des foyers à des vitesses de 50/10 d'ici 2026 et 100 % des foyers d'ici 2030. Voici quels sont les principaux détails de cette stratégie :

La Stratégie de connectivité du gouvernement vise à procurer à 95 pour cent des foyers canadiens des services d'Internet à haute vitesse viables d'ici 2026 et à 100 pour cent d'ici 2030.

à 100 pour cent d'ici 2030. L'accès à haute vitesse pour tous vise également à améliorer l'accès aux services Internet mobiles sans fil, et ce, peu importe où les Canadiens habitent et travaillent, ainsi que le long des grandes routes.

Dans le budget 2019, le gouvernement a consacré 1,7 milliard de dollars des contribuables au lancement d'un nouveau Fonds pour la large bande universelle. La stratégie que nous annonçons aujourd'hui nous décrit la façon dont ces sommes seront investies.

Le gouvernement s'est engagé à investir au cours de la prochaine décennie un total de 5 à 6 milliards de dollars dans l'accès Internet à large bande, dont 1,7 milliard de dollars dans le Fonds pour la large bande universelle, 750 millions de dollars dans le fonds du CRTC pour offrir l'Internet à large bande, 1 milliard de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada , ainsi que 2 milliards de dollars en capitaux privés.

« Les utilisateurs de l'Internet de partout au pays seront ravis de constater que le gouvernement a mis le cap sur l'accès universel à large bande. Un service Internet de qualité n'a jamais occupé une place aussi importante dans la culture et l'économie de notre pays, mais certaines lacunes majeures continuent malgré tout d'exister sur le plan de l'accès à haute vitesse. Nous sommes sur le point de publier un rapport démontrant, alors que les vitesses de téléchargement moyennes ont augmenté considérablement dans les zones urbaines, qu'elles ont grandement surpassé les améliorations qu'on a apportées au sein des communautés rurales, ce qui désavantage les utilisateurs de l'Internet. Heureusement, la stratégie d'aujourd'hui vient jeter les bases qui aideront à corriger ces disparités. En matière d'accès universel, les balises sont claires. Il incombe maintenant à l'industrie, aux défenseurs, ainsi qu'à tous les paliers de gouvernement de contribuer à sa réalisation. »

