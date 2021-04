L'ACDQ demande au gouvernement de vacciner les dentistes et leur équipe

MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) demande au gouvernement de vacciner les dentistes et le personnel des cliniques dentaires. Avec la présence accrue des variants dans toutes les régions du Québec, la vaccination de l'ensemble des professionnels de la santé devient pressante.

« Bien qu'il n'y ait eu aucun cas de transmission de la COVID-19 d'un patient asymptomatique au personnel des cliniques dentaires depuis leur réouverture en juin, les dentistes et leurs équipes s'inquiètent de l'arrivée des variants qui sont, selon la Santé publique, beaucoup plus contagieux », tient à mentionner le Dr Carl Tremblay, président de l'ACDQ.

Il faut prendre en considération le fait que les dentistes et leurs équipes (assistantes et hygiénistes) travaillent à proximité des voies respiratoires de leurs patients et que ces derniers ne portent pas de masque pendant la durée du traitement, qui peut varier de 45 minutes à une heure. Il est donc légitime d'exiger les précautions nécessaires pour assurer leur sécurité et celle de leurs patients.

Le Dr Tremblay évoque le manque de considération du gouvernement à l'égard du personnel de la santé des cliniques privées. « En ce qui a trait au personnel de la santé, le gouvernement semble vacciner non pas en fonction du principe de risque, mais plutôt en fonction du principe de nécessité : il vaccine le personnel en milieu hospitalier dont il a besoin, alors qu'il néglige le personnel des cliniques privées. »

Le président de l'ACDQ a fait plusieurs représentations auprès du directeur de la campagne de vaccination, Daniel Paré, et du cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) au cours des derniers mois pour souligner l'importance de la vaccination des dentistes.

Initialement, les dentistes et autres professionnels de la santé du privé devaient être vaccinés de façon prioritaire, soit au 2e rang de l'ordre établi. L'ACDQ demande donc au gouvernement de respecter cet ordre et de donner au CIUSSS et au CISSS la directive claire d'ouvrir la vaccination aux dentistes et autres professionnels de la santé.

« Présentement, les dentistes ont plus de chance d'être vaccinés selon leur tranche d'âge que selon leur statut de professionnel de la santé ».

SOURCE ASSOCIATION DES CHIRURGIENS DENTISTES DU QUEBEC (ACDQ)

Renseignements: Sébastien Cyr, conseiller aux affaires publiques, 514 282-1425, poste 322, [email protected]

Liens connexes

www.acdq.qc.ca