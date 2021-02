TORONTO, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Les répercussions des changements climatiques et les évaluations d'entreprises sont étroitement liées, et la quantification des effets réels demeure un défi. Le Guide essentiel sur les évaluations et les changements climatiques vient d'être publié pour aider les évaluateurs à cerner les risques et les occasions pour les sociétés dans le contexte du dérèglement climatique.

Ce guide, le premier du genre, propose un cadre en cinq étapes qui permet aux investisseurs et aux évaluateurs de tenir compte, de manière uniforme, des risques et des occasions associés aux changements climatiques, aux fins de leurs évaluations ou de leurs décisions. Le guide vise à faire en sorte que l'intégration des changements climatiques dans les évaluations devienne une pratique reconnue, ce qui permettra d'améliorer la prise de décisions; de réorienter les investissements vers les options susceptibles de mener à des résultats durables; et, aussi, de rendre les rapports financiers des entreprises plus uniformes et plus transparents.

« Jusqu'ici, l'approche générale de la prise en compte des changements climatiques dans les évaluations d'entreprises était essentiellement de nature qualitative. Or, le guide qui vient d'être publié permet de quantifier l'impact de ces changements, en fournissant une indication plus solide, plus précise et plus globale de l'incidence réelle des risques liés au dérèglement climatique ainsi que des occasions qui en découlent », explique Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada).

À l'échelle mondiale, les investisseurs et les entreprises modifient leurs stratégies et leurs pratiques d'investissement afin d'atténuer les répercussions des changements climatiques ou de s'y adapter. Les organisations qui présentent des caractéristiques avantageuses sur les plans environnemental et social ainsi qu'en matière de gouvernance (facteurs ESG) peuvent en tirer des avantages considérables. Ainsi, elles peuvent surpasser leurs pairs et bénéficier d'un coût du capital plus faible, réduire au minimum la volatilité du cours de leurs actions, ou attirer et conserver plus facilement les employés talentueux. Pour ces organisations, la capacité d'intégrer explicitement les effets des changements climatiques dans leur évaluation pourrait de surcroît améliorer leur performance et leur réputation à long terme.

Ce guide a été produit dans le cadre du projet Association pour la comptabilité durable (ACD) du prince de Galles, en partenariat avec CPA Canada. On a fait appel aux idées du Réseau de leadership des chefs des finances, à des investisseurs institutionnels d'envergure mondiale ainsi qu'à des experts. Au nombre des entités ayant contribué à la rédaction du guide, mentionnons le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO), le New Zealand Superannuation Fund, le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario (OMERS), Brookfield Asset Management, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises et CPA Canada.

« Nous sommes très heureux de lancer le guide de l'ACD sur les évaluations et les changements climatiques. C'est une étape prometteuse vers l'intégration systématique des effets des changements climatiques dans l'évaluation d'une entreprise », souligne Jessica Fries, présidente-directrice générale de l'ACD. « Notre objectif est de faire de la prise de décisions axées sur la durabilité la normalité, en affaires. Le calcul de la valeur d'une entreprise et de ses actifs est un des plus importants facteurs considérés par les investisseurs soucieux de prendre de sages décisions. En incorporant ces considérations dans le processus d'évaluation - c'est-à-dire en suivant les orientations émanant d'évaluateurs et autres professionnels du secteur -, il y a fort à parier que, très bientôt, la prise en compte des risques climatiques ira de soi. Espérons que notre guide stimulera l'action chez les décideurs des milieux de la finance et des placements, à l'échelle mondiale, et contribuera à accélérer la transition vers une économie durable et carboneutre. »

David McGraw, directeur financier au RREO et membre de la section canadienne du Réseau de leadership des chefs des finances du projet ACD, s'est beaucoup investi dans la préparation du guide et du cadre. « La prise en compte de l'incidence des changements climatiques dans les évaluations n'en est qu'à ses balbutiements. Grâce à ce guide, nous espérons alimenter les discussions entre les acteurs des milieux de la comptabilité, de l'évaluation et de la réglementation, afin d'encourager l'instauration de pratiques reconnues. Ce faisant, nous espérons que les entreprises publieront davantage d'information sur les effets du dérèglement climatique, dans leurs rapports, et que les conseils d'administration exerceront une plus grande surveillance de cet aspect. »

Cliquez ici pour consulter le guide et le cahier décrivant les cinq étapes du cadre proposé.

NOTES À L'INTENTION DES RÉDACTEURS

À propos du projet Association pour la comptabilité durable du prince de Galles

Instauré par Son Altesse Royale le prince de Galles en 2004, le projet Association pour la comptabilité durable (ACD) - Accounting for Sustainability ou A4S - a pour but de faire de la prise de décisions durable la normalité, en affaires. Plus précisément, ce projet vise à inciter les dirigeants financiers à susciter un virage fondamental vers des modèles d'affaires résilients et à intensifier les actions en faveur de la transition vers une économie durable. www.accountingforsustainability.org

Réseau de leadership des chefs des finances de l'ACD

Ce réseau regroupe des chefs des finances influents de grandes entreprises mondiales pour qu'ils fassent preuve de leadership personnel en matière de durabilité.

Lancé par le prince de Galles en 2013, ce réseau compte maintenant des sections en Europe , au Canada et aux États-Unis, ainsi que des cercles de pratique régionaux actifs dans le monde entier, notamment au Brésil, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

, au et aux États-Unis, ainsi que des cercles de pratique régionaux actifs dans le monde entier, notamment au Brésil, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'objectif du réseau est d'encourager la collaboration et le partage des connaissances entre les membres, en les aidant à résoudre les enjeux de durabilité dans les entreprises, à perfectionner leurs équipes financières, à intensifier leurs actions et à faire preuve de leadership en matière de durabilité.

Les organisations membres représentent actuellement un actif total combiné de 3 800 milliards de dollars américains.

Section canadienne du Réseau de leadership des chefs des finances de l'ACD

L'ACD et CPA Canada ont établi ensemble la section canadienne du réseau.

Cette équipe travaille à l'élaboration de projets pour relever les principaux défis auxquels sont confrontées les organisations canadiennes.

À propos de Comptables professionnels agréés du Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

