L'Accélérateur mentoral : lancement d'un nouveau programme au service de l'équité, la diversité et l'inclusion

MONTRÉAL, le 26 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Mentorat Québec lance l'Accélérateur mentoral, un nouveau programme en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (ÉDI) dans les secteurs à prédominance masculine au Québec. Au cours de la prochaine année, l'équipe de Mentorat Québec accompagnera des organisations désireuses d'implanter un programme de mentorat dans un contexte de recrutement et de rétention d'une main-d'œuvre diversifiée. Le projet a pour but de favoriser l'accès et l'intégration des femmes et membres de groupes sous-représentés au marché du travail en stimulant l'implantation de programmes de mentorat dans les secteurs à prédominance masculine. L'Accélérateur mentoral est une initiative soutenue par le Secrétariat à la condition féminine du Québec (SCF) et s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale sur la main-d'œuvre 2018-2023.

À l'heure où l'un des grands défis du Québec est la rareté de la main-d'œuvre, il devient important d'assurer que les emplois disponibles soient pourvus par des travailleuses et travailleurs qualifiés et motivés. Un programme tel que l'Accélérateur mentoral vient soutenir les entreprises et organisations de toutes tailles en leur fournissant l'expertise et les outils leur permettant d'implanter un programme de mentorat dans leur milieu de travail.

L'Accélérateur mentoral 2019-2020 rassemble une première cohorte de trois organismes qui bénéficieront de l'accompagnement de l'équipe de Mentorat Québec, il s'agit de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, du réseau Fin-ML ou Machine Learning en Finance et de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). En outre, des experts en ÉDI seront mis à contribution des programmes, dont le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN) et la Chaire de leadership en enseignement - Femmes et organisations de l'Université Laval.

Un programme exceptionnel au service de l'équité, la diversité et l'inclusion

En plus du statut de membre de Mentorat Québec, les organisations participantes pourront compter sur une panoplie de services et d'outils offerts par l'Accélérateur mentoral pour mettre en œuvre un programme de mentorat, des formations et du réseautage adaptés à leur contexte.

Quant aux partenaires, le RGF-CN agira comme expert de la condition féminine, aidant Mentorat Québec à adapter ses outils de mentorat aux besoins et réalités des femmes, alors que la Chaire de leadership en enseignement - Femmes et organisations de l'Université Laval, dont la titulaire est la professeure Sophie Brière, fournira un service d'évaluation scientifique des programmes de mentorat et du projet d'Accélérateur. En échange de ce soutien, les organisations participantes contribueront aux activités de recherche, de partage des connaissances et de rayonnement, tel que le Mois du mentorat, en janvier 2020.

Citations :

« C'est un grand jour pour Mentorat Québec qui a fourni un effort considérable dans la mise sur pied de l'Accélérateur mentoral, un programme qui répond aux besoins exprimés en milieu de travail. Nous sommes fiers de donner le coup d'envoi à ce projet qui contribue à la fois au développement d'une culture mentorale au Québec, mais aussi à l'intégration en emploi de membres de la diversité. L'annonce de ce jour vient aussi renforcer la confiance du gouvernement du Québec envers Mentorat Québec et l'intérêt qu'il porte aux valeurs mentorales. »

‒ Marianne Lefebvre, présidente de Mentorat Québec

« Tout comme les femmes qui travaillent dans d'autres secteurs à prédominance masculine, les femmes en technologie naviguent trop souvent à contre-courant. Nous faisons face à des obstacles invisibles, mais épuisants. Sans soutien organisationnel, la résilience de nombreuses femmes atteint un point de rupture. Le mentorat est une pierre angulaire de toute initiative de promotion de la diversité et je suis ravie de collaborer avec l'Accélérateur mentoral de Mentorat Québec pour mettre sur pied le premier programme de mentorat en soutien aux groupes sous-représentés du Mila. »

‒ Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de Mila

« On sait que l'autonomisation économique est une clé essentielle de la prospérité collective et c'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier d'accorder un montant de 90 400 $ pour le projet d'Accélérateur mentoral de Mentorat Québec. »

‒ Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

À propos de Mentorat Québec

Depuis 2002, Mentorat Québec poursuit sa mission de favoriser et de promouvoir la culture mentorale au Québec en étant une source de référence générale pour les organisations et les individus, et en contribuant à l'avancement des connaissances sur le mentorat. Mentorat Québec joue les rôles de veille et d'information, de sensibilisation, de promotion et de facilitation du réseautage entre les intervenants des diverses communautés intéressées par le mentorat.

