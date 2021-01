L'Accélérateur Ecofuel créé le Cercle des fonds partenaires

Des investisseurs se joignent au Cercle pour soutenir les entreprises de technologies propres

MONTRÉAL, le 28 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Accélérateur Ecofuel, qui offre un programme de formation spécialisé et personnalisé aux entreprises de technologies propres, annonce la création du Cercle des fonds partenaires. L'initiative, qui regroupe Cycle Capital et son Fonds BleuImpact, Export Développement Canada, Anges Québec et SecondMuse Capital Montréal, permet de renforcer la participation de ces partenaires au sein du programme d'accélération mais surtout d'attirer encore plus d'investissements dans les entreprises accélérées et, ainsi, inciter plus d'entrepreneurs à développer des projets dans le secteur des technologies propres.

À titre de membre du Cercle des fonds partenaires, ceux-ci participeront au processus de sélection des entreprises et auront accès à de l'information stratégique dans les sous-secteurs des technologies propres, des conférences exclusives et des rencontres privées avec les alumnis de l'Accélérateur Ecofuel.

En contrepartie, les membres offriront du mentorat et analyseront les dossiers d'investissement des entreprises accélérées en vue d'investissement.

D'autres fonds partenaires s'ajouteront au cours des prochains mois.

Citations

- « L'Accélérateur Ecofuel est déterminé à faire croître l'écosystème des technologies propres. La création du Cercle des fonds partenaires permet concrètement de mobiliser l'ensemble de l'écosystème financier autour des entrepreneurs les plus talentueux de ce secteur pour leur permettre d'être soutenu dans leur croissance » - Patrick Gagné, Président et chef de la direction, Accélérateur Ecofuel.

- « Comme fondateur de l'Accélérateur Ecofuel, Cycle est fier de voir plusieurs de ses partenaires-investisseurs se joindre au Cercle. Depuis toujours, nous sommes convaincus que la réussite des entrepreneurs passe par un écosystème serré d'investisseurs et cette annonce concrétise les orientations prises par le Conseil de faire d'Ecofuel un accélérateur qui bénéficie à l'ensemble de l'écosystème » - Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital, Présidente du Conseil de l'Accélérateur Ecofuel

- « Cette alliance stratégique entre l'Accélérateur Ecofuel et le Fonds BleuImpact offre aux entrepreneurs de ce secteur les outils nécessaires pour assurer le déploiement à grande échelle de leurs solutions environnementales » - Simon Olivier, Associé senior chez Cycle Capital, leader du Fonds BleuImpact, propulsé par Cycle Capital

- « Les technologies propres sont une priorité stratégique pour EDC et nous sommes fiers de rejoindre le groupe de partenaires de l'Accélérateur Ecofuel pour accélérer la croissance des entreprises canadiennes du secteur des technologies propres. Rien qu'en 2020, EDC a aidé près de 285 entreprises canadiennes du secteur des technologies propres à trouver des solutions financières et nous sommes déterminés à poursuivre notre travail au sein de l'écosystème des technologies propres pour créer davantage de débouchés commerciaux pour le Canada à l'avenir » - Sophie Dumoulin, directrice des technologies propres, EDC

- « Anges Québec est fier d'officialiser sa collaboration avec l'Accélérateur

Ecofuel, puisque l'appétit de nos anges investisseurs pour le secteur des technologies

propres est en forte croissance depuis plusieurs années. Non seulement

leur intérêt pour ce secteur est-il fort, plusieurs ont une expertise à partager aux entrepreneurs. » - Geneviève Tanguay, présidente-directrice générale d'Anges Québec

- « Je suis très heureux de pouvoir soutenir l'Accélérateur Ecofuel, un acteur clef au Québec pour le développement des entreprises en technologies vertes. Notre société a grand besoin d'investir dans une économie plus sobre en carbone, et l'entreprenariat innovant est une partie importante de la solution. J'espère que l'approche d'impact environnemental et social de SecondMuse Capital, par son fonds CLIO, saura multiplier les retombées positives à Montréal et de par le monde. L'économie du futur, pour le bénéfice des gens, tout en protégeant la planète, commence maintenant. » - Sylvain Carle, Directeur principal, SecondMuse Capital Montréal

À propos l'Accélérateur Ecofuel

L'Accélérateur Ecofuel offre un programme spécialisé et personnalisé aux entreprises de technologies propres. Fondé par Cycle Capital, l'Accélérateur Ecofuel travaille avec des entrepreneurs qui développent et commercialisent des technologies propres et offre du soutien dans le démarrage d'entreprises qui seront concurrentielles au niveau international. Il offre aux entrepreneurs des ateliers de formation, des sessions de réseautage et du mentorat et, aux investisseurs, l'accès aux jeunes pousses les plus prometteuses de l'écosystème canadien des technologies propres.

En plus du soutien financier assuré par le Gouvernement du Québec, l'Accélérateur Ecofuel peut compter sur l'appui de Cycle Capital, d'Écotech Québec, de Fasken et de la Ville de Montréal. Pour en savoir plus : www.ecofuelaccelerate.com

