TORONTO, le 7 avril 2026 /CNW/ - Six mois après avoir lancé un cri d'alarme national contre l'anarchie grandissante dans l'industrie du camionnage, l'Alliance canadienne du camionnage (ACC) est de retour avec un message clair pour Ottawa : les promesses ne protègent pas nos routes -- seule l'application rigoureuse de la loi le fait.

Il y a six mois, l'ACC lançait la première phase de la campagne Halte au camionnage illégal pour exiger la fin du modèle « Driver Inc. » - un stratagème illicite par lequel des transporteurs non conformes classent incorrectement leurs employés afin d'éluder l'impôt, d'exploiter les travailleurs et de compromettre la sécurité publique. Bien que le gouvernement fédéral ait récemment reconnu la crise dans le budget 2025 - en consacrant 77 millions de dollars pour lutter contre la non-conformité fiscale et en levant le moratoire sur les formulaires T4A obligatoires pour contraindre les exploitants de Driver Inc. à déclarer leurs revenus correctement -- il est crucial qu'Ottawa poursuive ses efforts d'application de la loi et envoie un message fort aux entreprises de camionnage malhonnêtes : l'ordre public est en train d'être rétabli.

« Nous reconnaissons et saluons le fait que le gouvernement du Canada ait franchi une première étape majeure en admettant que le modèle "Driver Inc." est une menace pour notre économie et notre sécurité, et qu'il s'est engagé à prendre des mesures concrètes », a déclaré Stephen Laskowski, président et chef de la direction de l'ACC. « Cependant, l'ampleur de cette illégalité est massive. Les citoyens concernés doivent s'assurer qu'Ottawa déploie le niveau d'intervention nécessaire pour retirer les contrevenants de nos autoroutes, tout en offrant le soutien et les ressources aux provinces pour qu'elles fassent de même. »

« Une partie de l'industrie du camionnage s'oppose à cette surveillance pourtant indispensable et souhaite maintenir le statu quo. Cette position est manifestement en contradiction avec le nombre croissant de Canadiens qui exigent qu'Ottawa agisse pour rétablir l'ordre dans notre secteur. Nous devons nous assurer que leurs voix soient entendues par tous les députés et que le gouvernement élargisse les engagements pris dans le budget 2025. »

La campagne incite les Canadiens à envoyer des courriels à leurs députés pour leur rappeler d'intensifier la surveillance des transporteurs Driver Inc. impliqués dans l'évasion fiscale, les abus en matière de travail et d'immigration, et qui représentent une menace pour la sécurité frontalière et la chaîne d'approvisionnement internationale en raison de liens avec le crime organisé. L'ACC demande également au public d'exiger davantage de soutien pour les provinces afin de remédier à la détérioration de la sécurité routière, tout en renforçant la surveillance nationale et le partage de données entre les juridictions.

L'initiative fournit également des informations et des ressources aux chauffeurs qui sont contraints de mal se classer et de renoncer ainsi à des milliers de dollars en avantages et en prestations.

Le prix de l'anarchie :

Une crise fiscale : Les stratagèmes de Driver Inc. coûtent au gouvernement canadien plus de 5 milliards de dollars par an en pertes de recettes fiscales et de cotisations sociales - des fonds qui devraient servir à financer les soins de santé et les infrastructures.

Les stratagèmes de Driver Inc. coûtent au gouvernement canadien plus de 5 milliards de dollars par an en pertes de recettes fiscales et de cotisations sociales - des fonds qui devraient servir à financer les soins de santé et les infrastructures. Prolifération des flottes fantômes : Comme une vaste majorité de flottes n'ont jamais été auditées par les autorités provinciales et que le gouvernement fédéral n'a pas encore mis en œuvre de programme national d'application de la loi, des milliers de camions non inspectés partagent la route avec les familles canadiennes chaque jour, sans aucune surveillance.

Comme une vaste majorité de flottes n'ont jamais été auditées par les autorités provinciales et que le gouvernement fédéral n'a pas encore mis en œuvre de programme national d'application de la loi, des milliers de camions non inspectés partagent la route avec les familles canadiennes chaque jour, sans aucune surveillance. Tragédie humaine : La traite de personnes et la fraude liée à l'Étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) sont des « secrets de polichinelle »; des nouveaux arrivants vulnérables sont victimes d'extorsion pour obtenir leur résidence et sont payés à peine le tiers d'un salaire équitable.

La traite de personnes et la fraude liée à l'Étude d'impact sur le marché du travail (EIMT) sont des « secrets de polichinelle »; des nouveaux arrivants vulnérables sont victimes d'extorsion pour obtenir leur résidence et sont payés à peine le tiers d'un salaire équitable. Crime organisé : Driver Inc. est devenu une couverture pour la contrebande transfrontalière de drogues et d'armes, menaçant l'efficacité commerciale du Canada et les futures négociations de l'ACEUM.

L'ACC appelle tous les Canadiens à maintenir la pression. Nous devons nous assurer que le gouvernement fédéral respecte ses engagements du budget 2025 par une application immédiate et agressive de la loi, et que les voix s'opposant à ces changements nécessaires soient étouffées.

Les partisans peuvent passer à l'action sur stopillegaltrucking.ca.

SOURCE Canadian Trucking Alliance

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