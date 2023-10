OTTAWA, ON, le 28 oct. 2023 /CNW/ - Lors d'un dîner de gala à Ottawa, l'Académie royale des arts du Canada (ARC) a décerné au PDG de la Société géographique royale du Canada (SGRC), John Geiger, la médaille de l'ARC, sa plus haute distinction. Cette médaille est décernée aux personnes qui ont apporté une contribution exceptionnelle au statut social, financier ou professionnel des artistes visuels et des designers.

James Cameron, le très honorable Justin Trudeau et John Geiger, chef de la direction de la SGRC. Photo de Fred Cattroll (Groupe CNW/Société géographique royale du Canada)

Parmi les précédents lauréats figurent Heather L. Igloliorte, universitaire inuk, conservateur indépendant et historienne de l'art, le photographe canadien Yousuf Karsh, la plasticienne Emily Carr, des membres du Groupe des Sept et le sculpteur britannique Henry Moore. Fondée en 1880, la Royal Academy of Arts représente plus de 700 artistes et designers canadiens établis. La médaille de la RCA a été décernée pour la première fois en 1962.

Les contributions de John Geiger à l'excellence de l'édition, à la fois par son leadership en tant que président et directeur général de Canadian Geographic Enterprises et directeur général de la Société géographique royale du Canada au cours de la dernière décennie, et par ses conseils durant les phases de développement, de consultation et de publication du révolutionnaire Atlas des peuples autochtones du Canada en 2018, ont été citées par l'Académie royale des arts du Canada dans l'attribution de la médaille de l'ARC.

"L'Atlas des peuples autochtones du Canada a été porté à l'attention de l'Académie royale des arts du Canada et nous avons compris l'importance de sa publication", a déclaré Robert Tombs, président de l'Académie royale des arts du Canada. "Nous avons appris à connaître John Geiger au cours de ses nombreuses années de direction de la SGRC et de Canadian Geographic et nous voulions l'honorer pour sa réalisation.

La CR rendra également hommage à son conseiller financier de longue date, Stephen Rosenberg, CPA, CA Partner, RSP LLP avec une médaille de l'ARC lors du dîner de remise des prix à Ottawa pour ses nombreuses années de travail bénévole au nom de l'ARC.

"Grâce à son leadership visionnaire et à son profond engagement personnel en faveur de la réconciliation, John a profondément contribué à la compréhension par le public des peuples, des terres et des langues autochtones. Je suis très heureux qu'il soit honoré pour son travail et son importance durable", a déclaré le chef Perry Bellegarde, ancien chef national de l'Assemblée des Premières Nations et président honoraire de la Société géographique royale du Canada.

"Le leadership de John Geiger - une combinaison parfaite d'intégrité, de vision, d'amour de la terre et de respect pour les peuples autochtones - est à la base du travail continu et transformateur de la Société géographique royale du Canada, qui vise à mieux faire connaître les aspects peu connus du Canada aux Canadiens et au reste du monde. John fait preuve d'un engagement authentique, profond et omniprésent pour veiller à ce que toutes les histoires racontées par les canaux et les programmes de la SGRC honorent les peuples d'origine des terres sur lesquelles ces histoires se sont déroulées pendant des siècles et continuent de se développer. Sa capacité à reconnaître les dons et les talents des nombreux artistes, écrivains, gardiens du savoir et conteurs, alliée à sa détermination à protéger l'intégrité des histoires et des conteurs, laisse présager un travail encore plus extraordinaire à l'avenir ", a déclaré Charlene Bearhead, vice-présidente de l'apprentissage et de la réconciliation de la Société géographique royale du Canada.

M. Geiger a également ouvert la SGRC en l'installant dans un nouvel espace public au 50 Sussex Drive et en veillant à ce qu'elle élargisse ses activités publiques pour y inclure des exposés, des films, des conférences et des explorateurs, des aventuriers, des gardiens du savoir et des artistes.

"John a élargi la SGRC pour y inclure l'exploration non seulement de la géographie physique, mais aussi de la géographie culturelle, en accueillant et en célébrant des écrivains, des artistes visuels et des cinéastes. Le résultat est que la Société est devenue un leader culturel", a déclaré Chris Cran, RCA, célèbre artiste contemporain et membre de la SGRC.

M. Geiger a parlé de l'importance de l'art et de la réconciliation tout au long de sa carrière et il est profondément engagé à donner vie aux enseignements de la Commission de vérité et de réconciliation dans tous les aspects du travail de la Société. En amplifiant les voix des Premiers Peuples du Canada, il croit que la SGRC peut être à la hauteur de sa mission, qui est de mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au reste du monde.

