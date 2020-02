L'Académie Kells inc. : une mobilisation exemplaire et une première convention collective équitable et satisfaisante

MONTRÉAL, le 14 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le personnel enseignant de l'Académie Kells a adopté hier à une forte majorité les dispositions de leur première convention collective mettant ainsi un terme à des conditions de travail qui était jusqu'alors à des lustres de ce qu'on retrouve dans les autres établissements privés offrant des cours au primaire et au secondaire. La solidarité et la détermination de ces enseignantes et enseignants leur ont permis d'obtenir des gains importants tant au niveau normatif que salarial et de mettre fin à la précarité et l'arbitraire patronal.

Sur le plan salarial, le personnel enseignant a obtenu 90 % des échelles salariales, montants forfaitaires et ajustements du secteur public, et cela, rétroactivement au 1er février 2019. Cela représente une augmentation moyenne de 30 % à 36 % soit 12 000 $ à 14 000 $. Étant donné l'arbitraire régnant auparavant dans les conditions salariales, alors que certains enseignants et enseignantes verront leurs salaires augmenter de 5000 $, d'autres auront des augmentations pouvant atteindre 30 000 $.

« Le syndicat est parvenu à transformer profondément la dynamique interne. Les règles d'attribution des cours et les tâches sont maintenant connues et bien définies. Nous allons cependant accompagner le syndicat afin que la nouvelle convention collective soit bien comprise et appliquée par la direction », souligne Léandre Lapointe, vice-président et responsable du regroupement privé de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Le 5 décembre, le ministère du Travail avait nommé l'arbitre Patrice Boudreau afin de décider du contenu des articles non réglés de la convention collective, mais un règlement est intervenu à la suite des discussions suscitées par la conférence préparatoire.

Le Syndicat des enseignantes et enseignants de l'Académie Kells - CSN est accrédité depuis le 28 décembre 2017. Il représente les 35 enseignantes et enseignants aux niveaux primaire et secondaire de l'Académie Kells.

L'Académie Kells inc. /Kells Academy inc. est une école privée anglophone de Montréal qui offre des cours de niveau primaire et secondaire.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

