Alors que les conditions difficiles du marché immobilier se poursuivent cet été, une nouvelle étude de Zillow et d'Ipsos montre pourquoi les Canadiens déménagent - ou non

- Le principal obstacle à l'achat d'une propriété pour les Canadiens demeure la mise de fonds (64 %); l'admissibilité à un prêt hypothécaire est également un obstacle majeur

- Les deux tiers des Canadiens craignent que la hausse des prix des propriétés ne les empêche d'acheter le logement qu'ils souhaitent

- Près de trois Canadiens sur dix (29 %) indiquent que le faible inventaire de logements dans leur région a influé sur leur décision d'acheter, de vendre ou de déménager

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 juin 2021 /CNW/ - Ce n'est pas un secret que le marché immobilier au Canada est en pleine effervescence, causant ainsi de l'anxiété, avec les ventes et les prix des propriétés qui montrent une légère accalmie par rapport au printemps dernier, mais qui demeurent à un niveau historiquement élevé1. Un nouveau sondage réalisé par Zillow et Ipsos révèle que l'abordabilité est une préoccupation majeure, mais les Canadiens rêvent d'une nouvelle maison et utilisent des outils en ligne pour les aider dans leur démarche.

La hausse des prix remet en question l'abordabilité

La hausse des prix des logements rend les deux tiers des Canadiens anxieux : ils craignent ne plus pouvoir acheter la propriété qu'ils souhaitent dans le futur et beaucoup d'entre eux se sentent incapables d'entrer sur le marché aujourd'hui. Plus de la moitié des locataires interrogés ont déclaré que le fait de ne pas avoir les moyens d'acheter une propriété est la principale raison pour laquelle ils louent au lieu d'acheter et que le versement initial pour un prêt hypothécaire est un obstacle majeur pour les locataires et les acheteurs potentiels.

Les obstacles financiers à l'entrée sur le marché immobilier peuvent être particulièrement fréquents après une année tumultueuse marquée par les pertes d'emploi ainsi que les pertes économiques et financières liées à la pandémie. Au fur et à mesure que les gens choisissent de rester chez eux en raison de la pandémie, les effets sur l'offre se font sentir : un vendeur sur quatre n'a pas mis sa propriété sur le marché récemment, de crainte de ne pas pouvoir trouver un nouveau logement. De plus, 29 % de l'ensemble des Canadiens indiquent que le faible inventaire de logements dans leur région a eu une incidence sur leur décision d'acheter, de vendre ou de déménager. Ce sentiment est particulièrement prononcé chez les personnes de moins de 35 ans, qui sont susceptibles d'être des premiers acheteurs et qui ne disposent pas du produit de la vente d'une propriété existante à verser dans une mise de fonds. Ceci rend l'abordabilité encore plus difficile, notamment pour les habitants de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, les deux provinces qui incluent les deux villes les plus chères du pays, Vancouver et Toronto.

Malgré les défis, de nombreux acheteurs rêvent toujours de déménager

La diminution de choix et la hausse des prix n'ont pas empêché les acheteurs de rêver à leur prochaine propriété, alors que plusieurs se sont tournés vers des outils en ligne dès le début de leur démarche. Les trois quarts des acheteurs ont considéré les propriétés à vendre en ligne comme la première étape de leur processus d'achat, alors que 85 % ont utilisé une application ou un site Web en ligne dans le cadre de leur recherche, comparativement à 76 % en 2018.

Près de trois acheteurs et vendeurs de propriétés sur quatre qui utilisent les ressources en ligne considèrent les visites virtuelles comme étant un outil important. Les visites virtuelles comme Zillow 3D Home® aident les acheteurs à se faire une idée d'une maison lorsqu'il n'est pas sécuritaire de la visiter en personne, ou pendant les premières étapes du processus de recherche pour cibler les maisons qui possèdent les bonnes caractéristiques ou le bon plan d'étage qui convient à l'acheteur. Les acheteurs veulent également avoir une image complète d'un logement donné et ils considèrent que les renseignements détaillés sur la propriété et les photos à haute résolution sont les éléments les plus importants des inscriptions.

Pourquoi déménager? Abordabilité, plus d'espace

Alors que les conditions du marché et les considérations liées à la pandémie pourraient freiner certains acheteurs potentiels, d'autres s'adaptent aux changements qui amènent beaucoup d'entre eux à repenser où et comment ils vivent. Parmi les personnes qui ont déménagé au cours de la dernière année, 43 % ont dit qu'elles voulaient un logement plus abordable et 38 % qu'elles voulaient un logement plus spacieux. Parmi les autres raisons principales de déménagement, mentionnons le fait de se rapprocher de sa famille et de ses amis (36 %) et de vouloir plus d'espace à l'extérieur (34 %). L'achat d'une propriété demeure un défi, mais les occasions sont là pour ceux qui peuvent surmonter les obstacles et commencer un nouveau chapitre.

Zillow simplifie l'immobilier. Grâce à des renseignements complets et actualisés sur les inscriptions, y compris les locations et les nouvelles constructions dans toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Québec, vous trouverez les informations dont vous avez besoin au bout des doigts. Pour voir les propriétés en vente dans votre région, visitez Zillow.ca ou téléchargez l'application Zillow .

Méthodologie

Les données proviennent d'un sondage mené auprès de 2 624 Canadiens par Ipsos pour le compte de Zillow. Réalisé entre le 9 et le 27 avril 2021, le sondage comprenait des échantillons supplémentaires de participants afin d'obtenir des échantillons de taille suffisante à Vancouver et à Toronto, et pour inclure les acheteurs et les vendeurs de maisons qui ont effectué des transactions au cours des trois dernières années. La méthode d'entrevue utilisée est un sondage indépendant en ligne mené par l'intermédiaire du panel iSay d'Ipsos et des panels partenaires, en anglais et en français.

À propos de Zillow Group :

Zillow Group, Inc. (NASDAQ: Z et ZG) réinvente l'immobilier pour faciliter le lancement du prochain chapitre de la vie.

En tant que site immobilier le plus visité aux États-Unis, Zillow® et ses filiales offrent à leurs clients une expérience à la demande pour la vente, l'achat, la location ou le financement, et ce en toute transparence et en offrant un service de bout en bout pratiquement intégré. Zillow Offers® achète et vend des propriétés directement dans des dizaines de marchés partout au pays, ce qui permet aux vendeurs de contrôler leur échéancier. Zillow Home Loans™, notre prêteur affilié, offre à nos clients une option facile pour obtenir un financement préapprouvé et garanti pour leur prochain achat de propriété. Zillow a récemment lancé Zillow Homes, Inc., une société de courtage autorisée, afin de simplifier les transactions de Zillow Offers.

Les marques, les affiliés et les filiales de Zillow Group comprennent Zillow®; Zillow Offers®; Zillow Premier Agent®; Zillow Home Loans™; Zillow Closing Services™; Zillow Homes, Inc.; Trulia®; Out East®; StreetEasy® et HotPads®. Zillow Home Loans, LLC est un prêteur de logements égaux, NMLS #10287 (www.nmlsconsumeraccess.org).

À propos d'Ipsos :

Ipsos est la troisième société d'études de marché au monde. Elle est présente dans 90 marchés et emploie plus de 16 000 personnes.

Nos professionnels des études, nos analystes et nos scientifiques, tous passionnément curieux, se sont dotés de capacités multispécialistes uniques qui leur permettent de comprendre vraiment les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients ou des employés. Nos 75 solutions sont basées sur des données primaires tirées de nos enquêtes, de la surveillance des médias sociaux et des techniques qualitatives ou d'observation.

Notre slogan « Game Changers » résume notre ambition d'aider nos 5 000 clients à évoluer en toute confiance dans un monde en pleine mutation.

Fondée en France en 1975, Ipsos est inscrite sur Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. La société fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

Code ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

1 Selon les données du marché de mai 2021 de l'Association canadienne de l'immeuble.

(ZFIN)

SOURCE Zillow

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Anna Tilden, Zillow, [email protected], https://www.zillow.com

Liens connexes

https://www.zillow.com