L'Abitibi maintenant connectée à Vidéotron - Le fleuron québécois souligne le branchement de son premier client à Val-d'Or

« Cela fait déjà plusieurs mois que l'on sent votre enthousiasme et que vous nous encouragez dans nos démarches pour que Vidéotron s'installe dans la région. Nous sommes extrêmement fiers de finalement pouvoir y offrir nos services. Merci de nous accueillir si chaleureusement! » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Vous avez été plusieurs à nous contacter au cours des derniers jours et la demande est très forte. C'est pourquoi nous mobilisons actuellement le plus grand nombre de techniciens possible afin de répondre aux besoins en installation et vous permettre de profiter de vos nouveaux services dans les meilleurs délais. » a ajouté M. Pruneau.

Helix : une expérience novatrice qui changera votre vie connectée

Dès aujourd'hui, les Abitibiens pourront s'abonner à Helix, la toute nouvelle expérience de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron. Grâce à sa télécommande vocale, à son Wi-Fi ultra-intelligent et, bientôt, à sa capacité d'intégrer des fonctions de domotique, Helix deviendra sans équivoque le complice des foyers de la région.

Une première installation à Val-D'Or

Vidéotron a procédé à sa première installation Télévision et Internet dans la région. M. Yvan Brunet a été la toute première personne à faire l'essai de la nouvelle technologie en Abitibi. Le fleuron québécois des télécommunications souhaite la bienvenue à M. Brunet dans sa grande famille!

Planifier une visite dès aujourd'hui

Dès maintenant, les clients intéressés à obtenir les services de Vidéotron à leur domicile peuvent visiter l'un des trois points de vente de Vidéotron dans la région ou contacter le service réservé aux prises de commande en Abitibi au 1 833 655-8487.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2020, Vidéotron comptait 1 512 100 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 471 700. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 735 900 clients abonnés à ses services par modem câble au 31 mars 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 369 800 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 000 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

