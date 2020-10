L'ABC du cannabis. Un guide éducationnel nécessaire

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) souligne les deux ans de la légalisation du cannabis le 17 octobre prochain en lançant l'ABC du cannabis. L'AQIC reconnaît qu'il reste encore beaucoup de travail à faire en matière d'éducation, plus précisément en ce qui concerne tout ce qui est associé au cannabis et à sa légalisation. L'ABC du cannabis est un petit guide qui vous aidera à vous retrouver parmi les terpènes, les différentes variétés, les principes actifs du CBD et du THC ou les différents modes de consommation. Il représente l'outil de base parfait pour comprendre la plante et ses effets.

« L'AQIC supporte le développement responsable de l'industrie du cannabis au Québec et souhaite contribuer par cet ouvrage à la partie éducative de sa mission. C'est vraiment un plaisir de pouvoir présenter aux Québécois(es) un ouvrage illustré clair, précis et factuel qui saura informer plus d'un. », précise Michel Timperio, président de l'AQIC.

Disponible pour achat au AQIC.CA et partout en librairie dès le 14 octobre.

À propos de l'auteur

L'Association québécoise de l'industrie du cannabis (AQIC) a pour mission d'assurer le

développement responsable de l'industrie du cannabis au Québec, et ce, dans l'atteinte des objectifs de la santé et de la sécurité publique entourant la légalisation du cannabis. L'AQIC représente 15 producteurs de cannabis québécois réglementés par la Loi sur le cannabis ou qui s'y préparent. L'AQIC a aussi pour but l'éducation de la consommation responsable à travers des produits légaux soumis à de rigoureux contrôles de sécurité.

SOURCE Association de l'industrie du cannabis du Québec (AQIC)

Renseignements: ou pour toutes demandes d'entrevues, communiquez avec Sabrina Williams, directrice générale de l'AQIC, 514-260-6364 [email protected]

Liens connexes

https://aqic.ca/