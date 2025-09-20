L'abbé Pierre radié de l'Ordre national du Québec

QUÉBEC, le 20 sept. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, sur la recommandation du Conseil de l'Ordre national du Québec, a procédé à la radiation de l'abbé Pierre, nommé grand officier de l'Ordre national du Québec en 1995.

Après avoir analysé tous les rapports d'enquête commandés par Emmaüs France, Emmaüs International et la Fondation Abbé Pierre, quant aux abus sexuels commis par l'abbé Pierre, les membres du Conseil ont unanimement recommandé sa radiation,

La Loi sur l'Ordre national du Québec prévoit la possibilité de radier un membre de l'Ordre. La radiation représente une sanction ultime en cas d'inconduite notoire ou de faute grave. Il appartient au Conseil de l'Ordre national du Québec, conseil indépendant formé de neuf personnes élues parmi les membres de l'Ordre, de se réunir pour étudier les situations particulières. C'est toutefois le premier ministre qui procède à une radiation entraînant le retrait de la décoration, sur la recommandation du Conseil de l'Ordre.

Faits saillants :

Fondé en 1984, l'Ordre national du Québec est la plus prestigieuse reconnaissance décernée par l'État québécois. Il récompense les personnes qui, par leur parcours exceptionnel et leur excellence dans tous les domaines, font rayonner le Québec. Chaque automne, un appel public de candidatures est lancé sur le Web et dans les médias. Après l'évaluation des candidatures, le Conseil de l'Ordre national du Québec recommande au premier ministre les nominations de l'année, qui sont officialisées par un décret gouvernemental. Le premier ministre a aussi le privilège de procéder à des nominations honorifiques de personnalités qui ne résident pas ou ne sont pas nées au Québec, mais qui ont contribué au rayonnement de la nation.

