Ce programme annuel souligne les établissements du monde entier qui sont des champions du changement dans le domaine des études commerciales. En 2022, les faits saillants mettent en lumière les efforts déployés afin d'améliorer la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance (DEIB). L'accent mis sur la DEIB est une caractéristique essentielle des normes d'accréditation des établissements d'études commerciales de 2020 de l'ACSAAB et fait l'objet d'un document de positionnement récemment publié. Celui-ci illustre l'engagement de l'AACSB en faveur d'un accès équitable à un enseignement commercial de haute qualité à l'échelle mondiale et invite la communauté de l'enseignement commercial à intégrer les principes de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'appartenance dans ses stratégies et ses cultures.

Les innovations présentées traitent des défis et des possibilités dans les milieux universitaires, les entreprises, les milieux de travail et les collectivités. En voici des exemples :

L'Observatoire Egypt Women on Boards : Fondé par un consortium initié par l'Université américaine à l'École de commerce du Caire, cet effort soutient l'objectif national consistant à ce que les femmes représentent 30 % des conseils d'administration des entreprises publiques et privées en Égypte d'ici 2030.

The Australian Digital Inclusion Index du Centre for Social Impact de la School of Business, Law and Entrepreneurship de la Swinburne University of Technology : Ce projet pluriannuel qui documente l'inclusion numérique en Australie selon la géographie et la démographie est le seul indice complet de ce type.

: Ce projet pluriannuel qui documente l'inclusion numérique en Australie selon la géographie et la démographie est le seul indice complet de ce type. [email protected] du IE Business School : Organisée par des étudiants du IE Business School, cette conférence est la plus ancienne de ce type en Europe . Il s'agit aujourd'hui d'un évènement mondial qui touche jusqu'à 2 000 participants.

du IE Business School : Organisée par des étudiants du IE Business School, cette conférence est la plus ancienne de ce type en . Il s'agit aujourd'hui d'un évènement mondial qui touche jusqu'à 2 000 participants. Cours sur l'inclusion de la main-d'œuvre de la Florida State University : Cette formation transformatrice fournie au sein du College of Business prépare les étudiants à accueillir et à intégrer des personnes ayant des capacités variées dans la population active.

« Le passage à des espaces plus accueillants et inclusifs nécessite certaines mesures, et l'initiative Innovations That Inspire 2022 fait preuve d'autorité dans le cadre de cet effort important grâce à ses faits saillants, a déclaré Caryn Beck-Dudley, présidente et chef de la direction de l'AACSB. Grâce à la collaboration entre les établissements d'études commerciales, les entreprises et les collectivités, nous créerons une société planétaire forte et nous équiperons les dirigeants afin qu'ils relaient un impact positif. »

L'initiative Innovations That Inspire, qui en est maintenant à sa septième année, a mis en lumière près de 200 initiatives d'établissements d'études commerciales qui illustrent des approches prospectives en matière d'éducation, de recherche, d'engagement ou de sensibilisation communautaire, d'entrepreneuriat et de leadership. Le Graduate Management Admission Council (GMAC) appuie le programme de reconnaissance des membres Innovations That Inspire 2022.

Vous trouverez d'autres renseignements et exemples en suivant le lien aacsb.edu/innovations-that-inspire.

À propos d'AACSB International

Fondée en 1916, AACSB International (AACSB) est la plus importante alliance dans le domaine des études commerciales au monde. Elle met en contact des éducateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie les répercussions positives au sein du secteur des études commerciales. Découvrez comment l'AACSB révolutionne les études commerciales dans le but de créer une société meilleure à aacsb.edu.

