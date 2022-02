L'AACSB annonce les lauréats de l'initiative Influential Leaders 2022

Le programme Influential Leaders de l'AACSB, qui en est à sa septième édition, récompense plus de 250 diplômés d'établissements d'études commerciales qui ont créé un impact durable au sein du secteur et dans la société. Tous les lauréats détiennent un diplôme de premier, deuxième ou troisième cycle décerné par l'un des plus de 900 établissements d'études commerciales accrédités par l'AACSB à l'échelle mondiale.

Parmi les lauréats de 2022, on retrouve des champions issus d'entreprises, d'organismes sans but lucratif, du monde universitaire et de gouvernements qui éduquent les autres et leur donnent les moyens de créer des espaces accueillants et inclusifs pour tous. Ensemble, ils représentent une facette des efforts déployés par le secteur des études commerciales pour améliorer la diversité, l'équité, l'inclusion et l'appartenance au sein de la main-d'œuvre et de la société - une caractéristique clé des normes d'accréditation des établissements d'études commerciales de 2020 de l'AACSB et le point central d'un exposé de principes récemment publié. Celui-ci illustre l'engagement de l'AACSB en faveur d'un accès équitable à un enseignement commercial de haute qualité à l'échelle mondiale et invite la communauté des études commerciales à intégrer les principes de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'appartenance dans ses stratégies et ses cultures.

« Les leaders influents de 2022 nous montrent qu'il y a de nombreuses façons de faire entendre les voix et les points de vue de tous. Ces personnes nous inspirent à écouter, à apprendre et à agir en faisant preuve d'authenticité et de courage, a déclaré Caryn Beck-Dudley, présidente et chef de la direction de l'AACSB. Nous devons nous inspirer de leur exemple et nous engager à créer des environnements de possibilités qui profitent à tous. »

Chaque leader influent a été mis en nomination par son alma mater au moyen de récits inspirants qui illustrent comment le lauréat donne l'exemple et innove au sein de son industrie, contribue à sa collectivité et encourage les prochains chefs d'entreprise. Le Graduate Management Admission Council (GMAC) appuie l'édition 2022 de l'initiative Influential Leaders.

Vous trouverez les récits uniques de chaque lauréat, et la façon dont ceux-ci ont un impact important et durable à travers le monde, à l'adresse aacsb.edu/influential-leaders .

À propos de l'AACSB

Fondée en 1916, l'AACSB est la plus importante alliance dans le domaine des études commerciales au monde. Elle met en contact des éducateurs, des apprenants et des entreprises afin de créer la prochaine génération de grands leaders. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise l'engagement, accélère l'innovation et amplifie les répercussions positives au sein du secteur des études commerciales. Découvrez comment l'AACSB révolutionne les études commerciales dans le but de créer une société meilleure à aacsb.edu .

