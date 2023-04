Kyowa Kirin dirige désormais les efforts commerciaux de CRYSVITA dans 40 pays et régions du monde

L'entreprise s'engage à garder les besoins des patients à l'avant-plan des efforts commerciaux et éducatifs

BEDMINSTER, N.J., 28 avril 2023 /CNW/ - Kyowa Kirin, Inc., filiale de Kyowa Kirin Co., Ltd. (Kyowa Kirin, TSE : 4151), qui fait partie des 50 plus grandes sociétés pharmaceutiques spécialisées du monde, assume aujourd'hui la gestion commerciale principale de PrCRYSVITA™ (injection de burosumab) aux États-Unis et au Canada, une transition prévue dès le début de sa collaboration il y a dix ans avec la société Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. D'abord découvert et développé par Kyowa Kirin, CRYSVITA est utilisé pour le traitement de l'hypophosphatémie liée au chromosome X (XLH) chez les patients adultes et les enfants âgés de six mois et plus, et pour le traitement de l'hypophosphatémie liée à la protéine FGF23 dans l'ostéomalacie oncogénique (OO) associée aux tumeurs qu'il n'est pas possible de guérir chirurgicalement ou dont sont atteints des patients adultes. La transition s'appuie sur le portefeuille commercial existant de l'entreprise et son engagement à répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies rares.

« Notre collaboration avec Ultragenyx a été un grand succès pour les enfants et les adultes vivant avec l'XLH et l'OO. Leur contribution a été déterminante pour accélérer les essais aux stades avancés, obtenir l'approbation réglementaire et offrir un traitement à des milliers de patients », a déclaré Steve Schaefer, président de Kyowa Kirin North America. « Kyowa Kirin a l'intention de tirer parti du lancement réussi et de l'accès élargi qui ont été établis pour CRYSVITA, ainsi que des leçons que nous avons tirées de notre collaboration avec les communautés XLH et OO partout dans le monde, afin d'être plus présent auprès des patients en Amérique du Nord sur le plan de la recherche, de l'éducation et du soutien. »

À propos du Partenariat

Kyowa Kirin a conclu un accord de collaboration avec Ultragenyx en 2013 afin d'accélérer les études cliniques à un stade avancé et l'administration de CRYSVITA aux patients. Ultragenyx a dirigé les études de la phase 3 et a assumé la responsabilité du lancement du médicament aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et en Turquie, tandis que Kyowa Kirin a mis à profit son empreinte mondiale et ses capacités pour lancer CRYSVITA en Europe, en Asie, en Australie et au Moyen-Orient, en plus de la fabrication et de la distribution à l'échelle mondiale.

Dans le cadre de l'accord, la responsabilité commerciale principale de CRYSVITA aux États-Unis et au Canada reviendrait à Kyowa Kirin cinq ans après la première utilisation commerciale. Au cours de cette période, la société a connu une croissance importante en Amérique du Nord, réalisant des investissements importants dans le talent, la technologie et l'infrastructure pour soutenir ses activités axées sur les maladies rares et ses services aux patients, y compris la création de Kyowa Kirin Cares, son programme complet de soutien aux patients conçu initialement pour soutenir la franchise d'oncologie de la société. À compter du 27 avril 2023, tous les services de soutien aux patients et aux soignants de CRYSVITA au Canada seront offerts dans le cadre de ce programme.

En plus de diriger les efforts commerciaux en Amérique latine et en Turquie, Ultragenyx continuera de travailler avec Kyowa Kirin au cours des 12 prochains mois, en apportant son soutien à certaines activités commerciales en Amérique du Nord.

À propos de l'XLH et de l'OO

L'hypophosphatémie liée au chromosome X est une maladie héréditaire rare qui dure toute la vie et qui peut avoir un impact sur les os et les muscles des enfants et des adultes. L'ostéomalacie induite par une tumeur est une maladie extrêmement rare, difficile à diagnostiquer, causée par des tumeurs à croissance lente qui se produisent dans tout le corps.

Dans le cas de l'XLH et l'OO, le corps ne retient pas suffisamment de phosphate, qui est essentiel à la santé des os. Cela est dû à la production excédentaire d'une substance appelée facteur de croissance des fibroblastes 23 (FGF23), ce qui fait que l'organisme rejette trop de phosphate dans l'urine. Lorsque les concentrations de phosphate sont trop faibles (hypophosphatémie), elles peuvent causer le ramollissement et affaiblissement des os pendant la croissance chez les enfants (rachitisme) et des os matures chez les adultes (ostéomalacie).

Chez les enfants, l'XLH se manifeste généralement sous forme de jambes arquées ou de genoux cagneux. Au fil du temps, l'affaiblissement des os peut également entraîner des anomalies osseuses dans les jambes, un retard de croissance et une petite taille. Chez les adultes, l'XLH peut causer de l'ostéomalacie, des fractures et des pseudo-fractures, ainsi que de l'hypophosphatémie. Les patients atteints d'OO peuvent présenter de multiples anomalies osseuses et des symptômes comme une hypophosphatémie grave, une ostéomalacie et des fractures. Les symptômes sont progressifs et peuvent mener à des invalidités à long terme; il est donc essentiel que l'OO soit traitée le plus tôt possible.

À propos de CRYSVITA

CRYSVITA est un anticorps monoclonal recombinant humain de la sous-classe 1 (IgG1), découvert par Kyowa Kirin, qui se lie à l'activité biologique du FGF23 et l'inhibe. En bloquant le FGF23, CRYSVITA aide à rétablir la réabsorption du phosphate dans le rein et à augmenter la production de vitamine D active, qui améliore l'absorption intestinale du phosphate et du calcium.

Indication pour CRYSVITA au Canada

CRYSVITA (injection de burosumab) est indiqué pour le traitement de l'hypophosphatémie liée au chromosome X (XLH) chez les patients adultes et les enfants âgés de six mois et plus, et pour le traitement de l'hypophosphatémie liée à la protéine FGF23 dans l'ostéomalacie oncogénique (OO) associée aux tumeurs qu'il n'est pas possible de guérir chirurgicalement ou dont sont atteints des patients adultes. Le traitement doit être réalisé et surveillé par un professionnel de la santé expérimenté dans la prise en charge des patients atteints de maladies osseuses métaboliques.

Veuillez consulter la monographie du produit pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions, la posologie et les conditions d'utilisation clinique. La monographie du produit est également disponible auprès de notre service médical en composant le 1 833 388-5872.

À propos de Kyowa Kirin

Kyowa Kirin s'efforce de créer et d'offrir de nouveaux médicaments qui améliorent la vie des patients. En tant que société pharmaceutique spécialisée d'ampleur internationale basée au Japon, forte de plus de 70 ans d'expérience, nous mettons à profit nos connaissances scientifiques de pointe, y compris notre expertise en recherche et en génie des anticorps, pour répondre aux besoins des patients et de la société dans de multiples domaines thérapeutiques, dont la néphrologie, l'oncologie, l'immunologie et les allergies, et la neurologie. Dans nos quatre régions - Japon, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et EMOA et international - nous mettons l'accent sur notre objectif qui est de faire sourire les gens. Nous sommes unis par nos valeurs communes d'engagement à l'égard de la vie, du travail d'équipe/du concept japonais Wa, de l'innovation et de l'intégrité. Pour en savoir plus sur Kyowa Kirin North America, consultez : https://kkna.kyowakirin.com/ .

