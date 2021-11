« Nous sommes ravis que Kyndryl soit dorénavant une entreprise indépendante, comptant 90 000 professionnels des plus talentueux, ayant un bilan financier solide et une trajectoire de croissance qui promet », a déclaré Martin Schroeter, président et directeur général de Kyndryl. « Il existe un besoin croissant quant à la demande pour les services de transformation numérique et notre expertise mondiale unique nous permet de créer, de gérer et de moderniser des systèmes informatiques essentiels et nous place en bonne position au sein d'un marché qui devrait atteindre plus de 500 milliards de dollars d'ici 2024. Nous nous réjouissons du parcours qui nous attend en tant qu'entrepriseévolutive, ayant des objectifs ciblés et étant au cœur même du progrès, à la fois pour nos clients et au plan mondial ».

Kyndryl amorce son entrée à titre de plus important fournisseur d'infrastructure TI au monde, proposant une approche qui se démarque et qui intègre le développement, la sécurité et les transactions. Les 90 000 professionnels de Kyndryl au niveau mondial offrent des services de conseils, de gestion et de mise en œuvre d'un calibre mondial, à plus de 4 000 clientsincluant 75 % des sociétés de Fortune 100 et les principales sociétés de services financiers, de télécommunications, de la vente au détail, de même queles compagnies aériennes et automobiles.

Kyndryl amorce sa trajectoire indépendante en ayant une solide position financière, affichant 19 milliards de dollars en revenus annuels, des cotes de crédit dignes d'investissements et des liens durables tissés avec ses clients, générant des sources de revenus semblables à une rente. Kyndryl est dirigée par une équipe de gestion chevronnée et un conseil d'administration regroupant dix dirigeants offrant des perspectives et des expériences diversifiées, englobant les secteurs de la technologie, des services financiers, des affaires gouvernementales et du milieu universitaire.

Les actions de Kyndryl ont été distribuées aux actionnaires d'IBM le soir du 3 novembre; lesquels ont reçu une action Kyndryl pour chaque groupe de cinq actions détenues d'IBM. IBM a temporairement conservé un pourcentage de 19,9 % des parts du capital de Kyndryl après cette distribution.

Kyndryl (NYSE : KD) conçoit, construit, gère et modernise des systèmes informatiques essentiels et complexes, qui s'avèrent indispensables partout de par le monde au quotidien. Kyndryl peut compter sur près de 90 000 employés, offrant des services à des clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter la page Internet suivante : www.kyndryl.com .

