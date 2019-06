KWE! À la rencontre des peuples autochtones est de retour cet été à Québec!

QUÉBEC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Pour une troisième année consécutive, l'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones se déroulera en plein cœur de Québec à la place de l'Assemblée-Nationale du 30 août au 2 septembre. Cet événement rassembleur et gratuit propose une panoplie d'activités qui invitent à découvrir la richesse culturelle des 11 nations autochtones au Québec. Le public peut profiter des spectacles musicaux en soirée et des nombreux ateliers, conférences, expériences culinaires, animations et démonstrations de savoir-faire traditionnels pendant l'événement. Unique au Québec, KWE! À la rencontre des peuples autochtones fait maintenant partie des sorties incontournables pour les familles et touristes qui passent par la Capitale durant cette longue fin de semaine.

Échanges et partages

Durant les 4 jours de festivités, la programmation prévoit des activités pour tous les goûts et tous les âges, entre autres :

Les spectacles de musique pendant les soirées du 30 et 31 août : A Tribe Called Red, Scott-Pien Picard , KXO, Laura Niquay , Nimuk and Friends

, KXO, , Nimuk and Friends La Forêt des murmures : espace de découverte des langues des 11 nations

L'espace « Mythes et réalités sur les peuples autochtones » : Animations et projections de films

Le Carrefour culturel des Premières Nations

L'espace Inuit en partenariat avec la Société Makivik et l'Institut culturel Avataq

L'espace créatif jeunesse Crée-à-KWE : Maquillage et ateliers de fabrication d'objets artisanaux

Des activités de contes et légendes, des conférences visant la sensibilisation aux réalités autochtones, des projections de longs métrages, des ateliers de tissage et de perlage ainsi que des démonstrations de cuisson de gibier à la manière traditionnelle

La présence de la Librairie Hannenorak

De l'art et artisanat autochtone à la boutique éphémère

Une marche avec le Dr. Stanley Vollant en partenariat avec l'organisme Puamun Meshkenu (le Chemin des mille rêves) et la Commission des champs de bataille nationaux

Le Dr. Stanley Vollant, chirurgien innu et fondateur de l'organisme Puamun Meshkenu, a de nouveau accepté le rôle de porte-parole, et ce, pour une troisième année :

« Tout le monde est invité à faire la fête avec nous! Grâce à la diversité de la programmation, il est possible d'échanger avec les peuples des Premières Nations et des Inuit, de découvrir leur culture, de voir des spectacles de musique en plein air, bref tout est là pour profiter pleinement des activités offertes gratuitement. C'est une expérience unique à vivre et un beau moment pour s'ouvrir à l'autre! »

« Nos savoirs, nos cultures et nos connaissances millénaires transposés dans les réalités d'aujourd'hui méritent d'être connus et partagés. L'initiative d'ouvrir grandes les portes de nos aspirations et de l'expression de notre fierté collective est fondamentale dans une perspective de fraternité et d'amitié avec les citoyens et communautés que nous côtoyons. Nous sommes fiers de tendre la main et d'inviter le grand public dans la voie du rapprochement », a déclaré M. Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

« Je suis très fier que notre culture inuite soit présentée cette année au festival KWE. En tant que people autochtone de ce pays, nous avons une culture colorée et nous aimons mettre de l'avant notre héritage passionnant. Le monde est à une étape de découverte jamais atteinte en raison des médias sociaux et je suis extrêmement fier de faire partie du contingent inuit qui représente la région du Nunavik, » a ajouté M. Charlie Watt, président de la Société Makivik.

« C'est avec des événements comme KWE! À la rencontre des peuples autochtones qu'on crée des rapprochements entre les peuples. Il est important que le public puisse en apprendre davantage sur nos réalités et les enjeux quotidiens touchant les Premières Nations et les Inuit. C'est l'occasion de se rassembler dans l'amitié et la fraternité, de célébrer mais surtout, c'est une opportunité unique de mieux se connaître. Nous vous attendons en grand nombre », ajoute le Grand Chef de la nation hôte, la Nation huronne-wendat, M. Konrad Sioui.

Les activités de cette troisième édition de KWE! À la rencontre des peuples autochtones débuteront le 30 août à 12h. La programmation complète est disponible en ligne à www.kwequebec.com ainsi que sur la page Facebook de l'événement : www.facebook.com/kwequebec/ .

L'événement KWE! À la rencontre des peuples autochtones est une initiative de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et du Conseil de la Nation huronne-wendat, nation hôte.

Plusieurs partenaires ont rendu possible la réalisation de cet événement: le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec, la Commission de la capitale nationale du Québec, Québecor, le CN, la Fondation Lucie et André Chagnon, Énergir, la Société Makivik, l'Institut culturel Avataq, Puamun Meshkenu (le Chemin des mille rêves), la Commission des champs de bataille nationaux, Tourisme Autochtone Québec, Femmes Autochtones du Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et la microbrasserie Archibald.

SOURCE Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

Renseignements: Alicia Rochevrier, AR Communication, alicia@arcommunication.ca, 418 929-7880; Alain Garon, Conseiller aux communications, Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, agaron@apnql.com, 418 254-4620

Related Links

http://apnql.com