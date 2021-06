Inspiré par l'engouement pour le soccer, Kwai organisera, lors des trois semaines de la compétition, de nombreux événements intégrés à l'application afin que tous les utilisateurs de la plateforme puissent participer à 15 #DesafíosCopa, au cours desquelles de nombreuses activités avec des célébrités auront lieu. De plus, certains matchs profiteront d'une diffusion en continu et en direct, et tous les utilisateurs pourront gagner de l'argent et obtenir des récompenses pour leur participation et leur rôle actif au sein du programme de recommandation.

« Nous sommes très fiers de nous associer à CONMEBOL dans le contexte de cette importante compétition sportive. Cette commandite survient à un moment clé pour la marque dans la région. Nous commencerons bientôt la promotion d'un programme spécialisé visant à développer les compétences des créateurs de contenu sportif et à faire la promotion de leur contenu en Amérique latine. À partir de maintenant, nous pouvons tous découvrir l'envers du décor et voir plus loin que les 90 minutes d'un match. C'est tout à fait inspirant et époustouflant. Nous souhaitons souligner la passion et le dynamisme des amateurs de soccer latino-américains », a déclaré Kai Shao, directeur général de Kwai Latin America.

Ce partenariat vise à révolutionner la façon dont les spectateurs célèbrent le soccer à distance. Ainsi, tous les utilisateurs de l'application et amateurs de soccer pourront donner libre cours à leur créativité, et exprimer leur passion et partager leurs cris de joie à chaque but compté.

Comptes officiels de Kwai pour la Copa América 2021 de la CONMEBOL

Tous les utilisateurs de Kwai pourront accéder au comptes officiels @CONMEBOLlCopaAmerica et @CopaAméricaBR, Vous y trouverez du contenu exclusif et unique crée par l'organisateur, ce qui vous donnera une perspective différente sur chaque jeu. Vous y trouverez aussi notamment la musique officielle du tournoi, le ballon officiel, un compte à rebours menant au début de la compétition, la diffusion de la cérémonie d'ouverture et les coulisses des vestiaires, un accès aux conférences de presse et aux célébrations avec les partisans, des mises à jour quotidiennes et une diffusion en continu en direct (à partir de la nouvelle fonctionnalité de l'application). Nous avons également créé les comptes @KwaiFutbol et @KwaiEmCampo, qui présenteront du contenu complémentaire sur ce sport et deviendront le haut lieu des célébrations du soccer dans la région.

Tout au long de la Copa América 2021 de la CONMEBOL les amateurs de soccer de tous les pays pourront être témoins du quotidien des équipes nationales hors du terrain de jeu afin de profiter des moments les plus émouvants vécus par leurs joueurs préférés lors du tournoi.

« C'est la première fois que CONMEBOL souligne un événement de cette envergure par l'intermédiaire d'une plateforme de divertissement numérique. Nous sommes très enthousiastes, et nous attendons avec impatience la possibilité de rejoindre des millions d'utilisateurs latino-américains par l'intermédiaire de Kwai, et que ceux-ci puissent également nous joindre au moyen de contenus inédits, a déclaré Juan Emilio Roa, directeur commercial et directeur du marketing de CONMEBOL. Nous savons que l'expérience du soccer ne se limite pas seulement au terrain et qu'elle se transporte aussi sur les réseaux sociaux, surtout en cette période de restrictions sanitaires. C'est pourquoi nous travaillerons à créer du contenu exclusif dans l'application Kwai pour que les partisans puissent profiter de chaque moment du tournoi, comme s'ils y étaient. »

Kwai lance son programme destiné aux créateurs de contenu sportifs appuyé par un investissement de dix millions de dollars.

Par l'intermédiaire de son programme destiné aux créateurs de contenu sportif, Kwai s'engage à encourager les créateurs de contenu sportif et à les aider à perfectionner leurs compétences. Le développement des créateurs sera appuyé par Kwai. C'est pourquoi la société prévoit un investissement de 10 millions de dollars pour soutenir les créateurs de contenu sportif de la région, par l'entremise d'un programme qui offre des ateliers spécialisés pour la création de contenu, ainsi que des conseils et le soutien d'une équipe d'experts dans le domaine. Les créateurs auront l'occasion de monétiser leur contenu, ce qui représente un incitatif majeur.

« Le contenu sportif est l'un des éléments les plus recherchés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux. Nous croyons que la région offre encore de nombreuses possibilités d'aider les créateurs à donner un aspect professionnel à leurs productions. Dans le cadre de la Copa América 2021 de la CONMEBOL, nous lancerons un programme d'encouragement et de formation destiné aux créateurs de contenu sportif », a déclaré Arturo Martínez, directeur général de Kwai Spanish Speaking Latam.

Kwai met de l'avant un réseau social présentant de brèves séquences vidéo qui va au-delà des tendances instantanées et encourage le partage de moments de bonheur authentique vécus par de vraies personnes dans leur quotidien. Les utilisateurs y retrouvent donc des histoires authentiques et font partie d'une communauté avec laquelle ils interagissent et auprès de laquelle ils s'identifient rapidement.

À propos de Kwai

Kwai est une application présentant des séquences vidéo mise au point par Kuaishou Technology, une entreprise technologique axée sur le développement de plateformes de partage de contenu permettant de créer et de diffuser du contenu et de faire des découvertes rapidement, facilement, et dans le respect de la diversité et de l'inclusion. Sa technologie offre aux utilisateurs une expérience hautement personnalisée et encourage les membres de toutes les communautés à créer et à découvrir du contenu dynamique. Pour en savoir plus, visitez le site www.kwai.com et la page @Kwai_latam.

L'application Kwai est disponible sur l'App Store et sur Google Play.

À propos de la Copa América 2021 de la CONMEBOL en Argentine-Colombie

La 47e édition du plus ancien tournoi national au monde se déroulera dans deux pays hôtes (l'Argentine et la Colombie) entre 10 équipes nationales participantes. Le tournoi, dont le format demeure inchangé, se déroulera dans différentes villes situées aux extrémités nord et sud de notre continent. Les 10 pays d'Amérique du Sud membres de la CONMEBOL (l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Vénézuela) participeront à la compétition. Les pays cités avant totalisent neuf titres de la Coupe du monde de la FIFA, et quelques-unes des plus grandes vedettes du soccer mondiales s'affronteront lors des 28 matchs de cette édition, qui se déroulera du 13 juin au 10 juillet. Le match d'ouverture aura lieu à Buenos Aires, en Argentine, et la grande finale sera disputée à Barranquilla, en Colombie.

#VibraElContinente (le continent vibre)

L'engouement pour la Copa América de la CONMEBOL est incroyable. Il permet de déplacer des montagnes et d'exprimer nos émotions, et nous réchauffe le cœur. Notre passion fait trembler les drapeaux, les filets, les gradins, les stades. La longue tradition associée à l'événement remplit tout le continent d'une immense fierté, et notre passion pour le soccer nous fait vibrer à l'unisson. Cette compétition a le pouvoir de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, pour définir qui nous sommes en tant que Sud-Américains : le soccer, l'histoire, la joie et la passion. #VibraElContinente @copaamerica

