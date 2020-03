KVD Vegan Beauty lance « CAT EYES FOR ALL » avec une nouvelle campagne mondiale qui vise les femmes de tous âges et les yeux de toutes formes, mettant en vedette un célèbre chat d'Instagram

À compter de mars 2020, la campagne souligne les 10 ans de Tattoo Liner, le ligneur liquide primé pour les yeux qui est le no 1 de la marque

SAN FRANCISCO, 10 mars 2020 CNW/ - KVD Vegan Beauty est la première marque de produits de beauté à faire appel à un célèbre chat d'Instagram comme l'un des visages mondiaux de sa campagne CAT EYES FOR ALL, qui est lancée en mars pour souligner le 10e anniversaire de Tattoo Liner en 2020. Le chat @CobytheCat, bien connu en ligne pour les lignes « en forme d'aile » entourant ses yeux, qui sont des mèmes naturels, est l'un des cinq nouveaux visages de la marque. La campagne met en valeur le ligneur liquide pour les yeux Tattoo Liner de KVD Vegan Beauty, à la fois primé, imperméable ultra précis et qui ne coule pas. Des millions de personnes l'adorent, qu'il s'agisse des variantes Trooper Black et Mad Max Brown, en tandem avec le mascara volumisant Go Big or Go Home. Ces produits véganes emblématiques de haute performance permettent à n'importe qui de créer l'œil de chat parfait, n'importe quand, sur n'importe quelle paupière et à n'importe quel âge.

En plus du chat Coby the Cat, la marque présente une brochette unique de mannequins, dont la maquilleuse internationale de KVD Vegan Beauty, Fanny Maurer (@fannymaurer), de Paris, en France. Fanny est la principale maquilleuse de la campagne en plus d'être aussi mannequin. Elle est le deuxième visage « derrière la marque » de la campagne de KVD Vegan Beauty, comme le prévoit la nouvelle stratégie de la bannière pour 2020, qui consiste à présenter « l'une des nôtres » (one of their own).

On retrouve aussi les mannequins Chloé Nguyen et Carmen Lee Solomons, (qui portent toutes deux la variante Mad Max Brown de Tattoo Liner) ainsi qu'une femme plus mature portant le Trooper Black, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre. Ensemble, ces magnifiques mannequins à la fois différentes et dynamiques prouvent que Tattoo Liner convient parfaitement à tous les âges, toutes les formes d'yeux et toutes les races.

« Nous sommes ravis au plus haut point d'entamer le printemps 2020 avec une campagne qui célèbre Tattoo Liner, le tout premier produit végane de notre marque et aussi notre no 1. Ce ligneur liquide pour les yeux primé a 10 ans cette année. Notre produit est fait pour tout le monde et a survécu aux plus grands défis, même des accidents de voiture! Au cours des 4 prochains mois de cette campagne, nous vous réservons bien d'autres surprises. Nous annoncerons un partenariat avec une maquilleuse de célébrités (reconnue pour créer l'une des paires d'yeux de chat les plus célèbres de la planète), un produit d'édition limitée, une mise en marché pour soutenir une cause, de nouveaux visages et porte-parole, des coups publicitaires, de même que de nouvelles façons sympathiques d'obtenir des échantillons de Tattoo Liner. Cette campagne est l'une de mes préférées à vie et représente vraiment ce que véhicule et ce qu'est KVD Vegan Beauty en 2020. Nous adorons les rebelles attrayantes et positives, nos petites boules de poil, et nous croyons en Cat Eyes for All! », explique Kelly Coller, vice-présidente du marketing mondial et des relations publiques à KVD Vegan Beauty.

Consultez la chaîne Instagram de la marque @KVDVeganBeauty chaque mardi pour le #tattoolinertuesday alors qu'elle célèbre la tendance #cateyesforall avec des surprises, des cadeaux, de nouveaux styles faciaux, et bien d'autres.

La campagne Cat Eyes for All a été immortalisée sous la direction artistique d'Angela Kongelbak, directrice artistique mondiale à KVD Vegan Beauty, et photographiée par Danielle St Laurent (clichés de la campagne et des mannequins). Les photographies des produits ont été prises par Hudson Cuneo.

À PROPOS DE KVD Vegan Beauty :

KVD Vegan Beauty est une célèbre marque mondiale de produits de beauté véganes de haute performance et non testés sur les animaux qui bouleverse l'industrie depuis la venue de la bannière en 2008, alors qu'elle comptait 4 rouges à lèvres longue durée, riches en pigments et non testés sur les animaux. En 2010, la marque a conçu son ligneur pour les yeux primé et no 1, Tattoo Liner, qui demeure le Saint-Graal incontesté des ligneurs liquides pour les yeux. Après avoir créé le phénomène du rouge à lèvres liquide, la marque a transformé à nouveau l'industrie de la beauté en 2016 en recréant les formulations de sa gamme complète pour la rendre végane à 100 %, sans sacrifier le rendement qui fait sa réputation. Aujourd'hui, elle compte plus de 250 produits innovants dans toutes les catégories et a reçu des centaines de prix. Ses créations sont distribuées dans 36 pays répartis partout dans le monde, et ce, exclusivement par Sephora, Sephora dans les magasins JC Penney et Debenhams du Royaume-Uni et de l'Irlande, et par l'entremise de notre propre site www.kvdveganbeauty.com // Suivez @kvdveganbeauty #cateyesforall

À PROPOS DE KENDO

KENDO BRANDS détient et exploite à lui seul KVD Vegan Beauty. KENDO est un incubateur de marques de beauté innovantes qui crée et acquiert des bannières de produits de beauté pour en faire des géants internationaux : FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores, et KVD Vegan Beauty. Les bureaux de KENDO sont situés à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, Sydney et Singapour.

