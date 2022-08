SAN FRANCISCO, le 23 août 2022 /CNW/ - La puissance mondiale spécialisée dans les cosmétiques de couleur, KVD Beauty®, annonce une nouvelle collection de rouges à lèvres qui deviendront assurément les prochains produits classiques de la marque. Voici le rouge à lèvres liquide Everlasting Hyperlight, une formule durable et résistant aux transferts qui vient remplacer la gamme originale de rouges à lèvres liquides Everlasting. Pour souligner le lancement, Paris Jackson, partenaire de la marque, fait passer sa collaboration avec KVD Beauty au niveau supérieur, en étant le visage de la campagne, mais aussi en devenant codirectrice de création.

Paris Jackson, mannequin vedette de la campagne mondiale pour le nouveau rouge à lèvres liquide Everlasting Hyperlight de KVD Beauty (PRNewsfoto/KVD Beauty) KVD Beauty lance le rouge à lèvres liquide Hyperlight Everlasting, offert en 21 nuances. (PRNewsfoto/KVD Beauty)

Le rouge à lèvres liquide Everlasting Hyperlight offre une longue tenue, mais donne l'impression d'être léger comme un nuage. Avec cette véritable évolution de sa révolution en matière de rouge à lèvres liquide, KVD Beauty reprend les atouts de sa formule originale - tenue suprême et résistance impeccable au transfert - et propose une expérience sublimée, avec un confort extrême et une sensation d'hyperlégèreté. Toutes les personnes ayant essayé le Everlasting Hyperlight ont souligné son confort même après 8 heures (selon une étude menée auprès de 32 volontaires).

Alimentée par des cellules souches de framboises, sa formule ultrafine et souple suit harmonieusement le mouvement des lèvres pour aider à prévenir l'agglutination, l'écaillage et l'impression de dessèchement. Gorgée de pigments, elle procure un confort inégalé sans compromettre l'éclat coloré qui a fait la renommée de KVD Beauty.

À la fois somptueusement éclatante pour les yeux et quasi indétectable par les lèvres, cette formule évoluée est offerte en 21 teintes mates résistantes au moindre effleurement, en plus d'être accompagnée d'un applicateur mince et précis faisant office de traceur - il n'y a qu'à détourer, remplir et laisser stabiliser. Choisissez votre teinte préférée parmi une sélection de tons neutres et veloutés ou d'explosions vives, nommés d'après des plantes toxiques et des fleurs totalement exotiques.

Cette première palette de 21 nuances sera suivie d'autres propositions au cours de la prochaine année, avec des appellations cueillies au cœur d'un surprenant jardin de plantes aussi élégantes qu'intrigantes. Les teintes offertes incluent : Moonflower (rose terracotta), Moth Orchid (rose tendre), Cobra Lily (rouge oxydé), Scorpiris (bleu indigo) et plus encore. Fait à noter, la célèbre teinte vedette Lolita connaît elle aussi une évolution, avec une nouvelle appellation singulière au sein de la gamme Everlasting Hyperlight : Queen of Poisons.

De retour pour sa deuxième campagne avec KVD Beauty, l'égérie Paris Jackson devient la porte-étendard du nouveau Everlasting Hyperlight, elle qui incarne autant la sérénité que l'audace. En plus d'être le mannequin vedette de la campagne, Mme Jackson a également participé à la direction créative de l'initiative médiatique. Sa contribution inclut la sélection des emplacements, l'inspiration (avec sa styliste Danyul Brown) d'une esthétique « féerico-gothique-grunge » et sa collaboration avec Anthony Nguyen, maquilleur pour la campagne et ambassadeur artistique de KVD Beauty Global Veritas, au niveau des images.

« KVD Beauty a connu une croissance considérable au cours des dernières années, et nous sommes ravis de continuer à faire évoluer notre marque et nos cosmétiques pour qu'ils répondent aux besoins de nos fidèles adeptes, a déclaré Tara Loftis, vice-présidente mondiale, Marketing et relations publiques chez Kendo Brands. Avec le nouveau rouge à lèvres liquide Everlasting Hyperlight et l'incroyable Paris Jackson sur les affiches de la campagne, ce nouveau lancement souligne notre soutien indéfectible à la communauté artistique, tout en menant au niveau supérieur la collection audacieuse de produits que vous connaissez et aimez. Nous sommes convaincus que cette nouvelle collection sera bien accueillie, autant par nos fidèles que par les personnes qui nous découvrent. »

Entièrement végétalien et non testé sur les animaux, le rouge à lèvres liquide Everlasting Hyperlight de KVD Beauty (22 $) est maintenant disponible sur le site KVDBeauty.com, ainsi qu'en magasin ou en ligne chez Ulta.com et Sephora.com.

À PROPOS DE KVD BEAUTY

KVD signifie « Kara, Veritas, Decora » (valeur, vérité, beauté), parce que votre vérité est précieuse et belle. Nous créons des produits de maquillage à pigments élevés et haute performance inspirés de l'art du tatouage, comme notre célèbre traceur pour les yeux Tattoo, numéro 1 des ventes. Grâce à sa longue tenue, à son pigment noir intense et à sa très grande précision, il représente le Saint-Graal incontesté des traceurs liquides. Mais nous n'offrons pas qu'une haute performance : notre maquillage est entièrement végétalien et sans cruauté envers les animaux. Nous nous soucions de la planète et sommes des défenseurs de l'art sous toutes ses formes - pas seulement celui du maquillage. Nous célébrons les individus par l'expression de soi artistique et la créativité illimitée. Et surtout, nous vous donnons les outils pour faire rejaillir votre véritable beauté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882690/KVD_Beauty_Paris_Jackson.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1882691/KVD_Beauty_Everlasting_Hyperlight_Liquid_Lipstick.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1781314/KVD_Logo.jpg

SOURCE KVD Beauty

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Creative Media Marketing, 212 979-8884, [email protected]