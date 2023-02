SAN FRANCISCO, 6 février 2023 /CNW/ - Voici l'innovation la plus récente à rejoindre la famille emblématique Good Apple de KVD Beauty's®, le paradoxe du fond de teint : le NOUVEAU fond de teint en sérum Good Apple Tirant parti de la formule transformatrice et nourrissante à base de pomme que l'on trouve dans le baume fond de teint perfecteur de teint Good Apple emblématique et l'anticernes à couvrance totale et légère Good Apple, cette nouvelle innovation combine la même couvrance complète, légère et emblématique avec un fini naturel et une sensation semblable à un sérum. Vous n'avez jamais fait l'expérience d'une couvrance naturelle et complète comme celle-ci.

Crédit photo : KVD Beauty Crédit photo : Hannah Khymych avec Jessica Hamilton, Zoe Elyse, Sabey Dantsira, Julia Foti, Coral Johnson Crédit photo : Hannah Khymych avec Jessica Hamilton et Julia Foti Crédit photo : Paul Trapani, directeur principal de la création de KVD Beauty, avec Stacy Wangui Crédit photo : Paul Trapani, directeur principal de la création de KVD Beauty, avec Seven Lui

Le fond de teint en sérum Good Apple est un fond de teint révolutionnaire remplie de pigments d'élastomère ultra-concentrés qui s'étendent en douceur sur la peau, estompent les pores et offrent une couverture maximale grâce à un mélange impeccable. Infusé d'un extrait de pomme riche en antioxydants pour nourrir, et de l'extrait de feuille de coing pour minimiser la brillance et garder la peau fraîche toute la journée, le fond de teint en sérum Good Apple couvre tout, en toute légèreté. Résistant aux transferts et conçu pour être porté toute la journée, il fait disparaître les taches et la décoloration grâce à cette formule de très longue tenue qui résiste à la sueur et à l'humidité à chaque application. Le fond de teint en sérum Good Apple de KVD Beauty est le paradoxe de fond de teint par excellence : une couvrance maximale avec un sentiment d'extrême légèreté qu'il faut essayer pour y croire.

Le nouveau fond de teint en sérum Good Apple est offert dans une bouteille en verre recyclable luxueuse, munie d'une pompe spécialement conçue pour réduire les résidus de fond de teint, ce qui témoigne de l'engagement continu de KVD Beauty à offrir de plus en plus un emballage durable. Le fond de teint en sérum Good Apple, qui convient à tous les types de peau, qu'elles soient grasses ou sèches, est lancé en 40 teintes et 4 familles : foncée, bronzée, moyenne et claire.

La campagne a été menée en Normandie, en France, l'un des plus grands producteurs de pommes au monde. Lorsqu'est venu le temps de créer la campagne, il n'y avait pas de meilleur endroit que la Normandie, célèbre pour son abondance de vergers de pommiers, pour donner vie à ce nouveau lancement emballant. Fanny Maurer et Sandra Saenz, ambassadrices artistiques de Global Veritas de KVD Beauty, ont créé l'esthétique saisissante de la campagne et de l'imagerie des produits.

« Lorsque nous avons lancé le baume fond de teint perfecteur de teint Good Apple original en 2022, nous avons été littéralement renversés par l'incroyable popularité virale du produit et la demande des consommateurs dont nous avons été témoins lors du lancement et dans les mois qui ont suivi », explique Tara Loftis, vice-présidente mondiale du marketing et des relations publiques chez Kendo Brands. « Aujourd'hui, avec le nouveau fond de teint en sérum Good Apple, KVD Beauty continue de dominer la catégorie des produits de teint de peau, séduisant un marché de consommation élargi à la recherche d'une couvrance complète doublée d'une sensation de grande légèreté. Nous avons hâte que les nouveaux adeptes de la marque et de la famille Good Apple puissent mettre la main sur ce nouveau produit incroyable qui ne manquera pas de bouleverser le marché des fonds de teint. »

Pour optimiser l'application :

Il est préférable d'appliquer une fine couche de produit sur tout le visage avec une éponge de beauté, puis d'en ajouter sur les zones qui ont besoin d'une couvrance supplémentaire.

Une petite quantité de produit fait beaucoup de chemin. Une à deux pompes couvriront la plupart des visages.

Trouver votre nuance :

Le fond de teint en sérum Good Apple ne correspond pas exactement à la teinte 1:1 du baume fond de teint Good Apple; utilisez votre baume fond de teint perfecteur de teint Good Apple comme point de départ.

Le fond de teint en sérum Good Apple de KVD Beauty (42 $), 100 % végan et sans cruauté envers les animaux, sera lancé en 40 teintes et offert en ligne à KVDVeganBeauty.com et en magasin et en ligne à Ulta.com le 6 février 2023, ainsi qu'en magasin et en ligne à Sephora.com le 20 février 2023.

À PROPOS DE KVD BEAUTY

KVD signifie « Kara, Veritas, Decora » (valeur, vérité, beauté), parce que votre vérité est précieuse et belle. Nous créons des produits de maquillage à pigments élevés et haute performance inspirés de l'art du tatouage, comme notre célèbre traceur pour les yeux Tattoo, numéro 1 des ventes. Grâce à sa longue tenue, à son pigment noir intense et à sa très grande précision, il représente le Saint-Graal incontesté du traceur liquide pour les yeux. Mais nous n'offrons pas qu'une haute performance : notre maquillage est entièrement végétalien et sans cruauté envers les animaux. Nous nous soucions de la planète et sommes des défenseurs de l'art sous toutes ses formes - pas seulement celui du maquillage. Nous célébrons les individus par l'expression de soi artistique et la créativité illimitée. Et surtout, nous vous donnons les outils pour faire rejaillir votre véritable beauté.

À PROPOS DE KENDO

KENDO BRANDS est l'unique propriétaire et exploitant de KVD BEAUTY. KENDO est un incubateur de marques de beauté innovantes, qui crée et acquiert des marques de beauté pour les transformer en puissances mondiales : FENTY Beauty by Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Lip Lab Stores et KVD Beauty. KENDO possède des bureaux à San Francisco, Paris, Dubaï, Londres, São Paulo, Sydney et Singapour.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995935/Good_Apple_Serum_Foundation.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995936/Good_Apple_Serum_Foundation_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995937/Good_Apple_Serum_Foundation_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995938/Good_Apple_Serum_Foundation_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1995939/Good_Apple_Serum_Foundation_5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1781314/KVD_Logo.jpg

SOURCE KVD Beauty

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Creative Media Marketing, 212 979-8884, [email protected]