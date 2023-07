Cette collaboration pluriannuelle donne aux passagers accès au service « Just Upgrade », leur permettant de bénéficier d'une expérience en cabine améliorée et d'accéder à des services de luxe premium.

Les membres du programme de fidélité Oasis Club bénéficieront également de plus d'avantages, tels que la possibilité d'acheter des miles.

Plusgrade continue d'étendre sa présence internationale en s'associant à Kuwait Airways et renforce ainsi son empreinte inégalée dans l'industrie mondiale du voyage.

MONTRÉAL, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Plusgrade , le principal fournisseur de solutions de revenus auxiliaires pour l'industrie mondiale du voyage, annonce un partenariat pluriannuel avec Kuwait Airways , une compagnie aérienne nationale de renom au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), donnant aux passagers accès au service « Just Upgrade ». Points, l'unité commerciale de fidélité de Plusgrade, alimentera également les avantages pour les membres du programme de fidélité Oasis Club, offrant plus de choix et de commodité pour augmenter le solde de miles et améliorer leur expérience de voyage.

Grâce à ce partenariat, les passagers de Kuwait Airways ont accès au service « Just Upgrade », qui leur permet de profiter d'une expérience en cabine améliorée en passant de la classe économique à la classe affaires, ou de la classe affaires à la classe royale et première classe. Les passagers peuvent également accéder à des services de luxe premium tels que l'enregistrement prioritaire, l'accès à l'embarquement et aux salons, ainsi que des repas spécialement sélectionnés issus de cuisines internationales, en enchérissant sur une mise à niveau jusqu'à vingt-quatre heures avant leur vol.

« Nous savons que le choix et les excellentes expériences sont importants pour les voyageurs. C'est pourquoi nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Kuwait Airways et de fournir des solutions de premier plan qui offrent une expérience passager de classe mondiale », a déclaré Ken Harris, fondateur et PDG de Plusgrade. « En proposant cette gamme élargie d'outils développés par Plusgrade, Kuwait Airways crée un voyage amélioré de bout en bout pour ses clients, de la réservation à l'arrivée à destination. Nous sommes ravis de contribuer à cette amélioration du voyage. »

Kuwait Airways bénéficie également d'une intégration transparente avec Points, l'unité commerciale de fidélité de Plusgrade, offrant aux membres Oasis Club la possibilité d'acheter des miles. Les membres auront désormais la possibilité d'effectuer un achat immédiat en une seule fois pour augmenter leur solde et atteindre plus rapidement leurs objectifs de récompenses, tout en permettant à Kuwait Airways d'augmenter ses revenus auxiliaires et son engagement auprès des membres.

« Une expérience client sans compromis distingue Kuwait Airways et nos passagers nous font confiance pour des voyages sans encombre », déclare Meshal Al Mutairi, directeur des services à la clientèle de Kuwait Airways. « Nous accordons une grande attention au confort et aux besoins de nos précieux clients et visons à offrir les meilleurs services pour rendre le voyage agréable. Nous sommes ravis d'étendre nos offres de programme de fidélité pour offrir aux membres Oasis Club encore plus de moyens d'acquérir des miles pour créer des expériences de voyage mémorables. »

Les passagers de Kuwait Airways peuvent en savoir plus sur le service « Just Upgrade » ici , et les membres Oasis Club peuvent acheter des miles ici (connexion requise).

À propos de Kuwait Airways

Kuwait Airways Company (KAC), la compagnie nationale de l'État du Koweït, est une entité constituée et existant conformément aux lois de l'État du Koweït. Fondée en 1954, KAC possède un riche passé et a longtemps été un transporteur privilégié pour les voyages hors de la région en opérant depuis l'aéroport international du Koweït. Actuellement, KAC dessert plus de 40 destinations à travers le Moyen-Orient, le sous-continent indien, l'Asie du Sud, l'Afrique, l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis. Kuwait Airways a été désignée comme la « Compagnie aérienne la plus améliorée au monde » pour 2023 selon « Skytrax », la société mondiale d'évaluation de l'aviation.

À propos de Plusgrade

Avec son portefeuille de solutions de revenus de produits auxiliaires de pointe, Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage. Plus de 200 entreprises de services aériens, hôteliers, de croisières, de chemin de fer et financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives par le biais d'expériences client incroyables. En tant que chef de file des revenus de produits accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en opportunités de nouveaux revenus pour ses partenaires sur sa plateforme, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade, créée en 2009 et dont le siège social se trouve à Montréal, possède des bureaux dans le monde entier.

