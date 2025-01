VICTORIA, Seychelles, 28 janvier 2025 /CNW/ -- KuCoin, une bourse mondiale de cryptomonnaie, a conclu des règlements avec le département de la Justice des États-Unis, marquant le début d'un nouveau chapitre axé sur la conformité et le renforcement des opérations mondiales sous la direction de son nouveau chef de la direction, BC Wong.

KuCoin

Dans le cadre du règlement, KuCoin a accepté de sortir du marché américain pendant au moins deux ans. Cela souligne l'engagement de KuCoin à respecter les normes réglementaires et à améliorer son infrastructure de conformité afin de répondre aux attentes mondiales.

Des ententes ont également été prises entre le ministère de la Justice et chacun des fondateurs de KuCoin, Chun Gan et Ke Tang. Le ministère de la Justice a ainsi accepté de rejeter toutes les accusations portées contre eux s'ils satisfaisaient à certaines conditions. Ces ententes assurent une voie sans entraves pour KuCoin et sa nouvelle direction.

Un engagement renouvelé envers la conformité

Au cours des deux dernières années, KuCoin a réalisé des progrès importants en matière de conformité, en mettant en œuvre des exigences strictes relativement à la connaissance du client (CVC) pour tous les utilisateurs et en obtenant des licences d'exploitation dans plusieurs endroits. Ces mesures reflètent les efforts proactifs de l'entreprise pour s'établir comme un leader conforme et responsable dans l'industrie des cryptomonnaies.

La nomination de BC Wong au poste de chef de la direction renforce cet engagement. Singapourien titulaire d'une maîtrise en droit, BC Wong a auparavant occupé le poste de chef des affaires juridiques de KuCoin et a joué un rôle central dans l'élaboration de son cadre de conformité. Son leadership souligne l'accent mis par KuCoin sur l'harmonisation de ses activités avec les normes réglementaires les plus strictes et le renforcement de son assise pour une croissance durable.

Vision du chef de la direction

BC Wong a déclaré ceci :

« Cette entente marque un nouveau chapitre pour KuCoin, qui réaffirme notre engagement envers la conformité, la sécurité et l'innovation. Bien que nous quittions les États-Unis pour l'instant, nous nous concentrons sur le renforcement de nos pratiques de conformité à l'échelle mondiale et sur l'exploration des possibilités de réintégrer le marché avec les licences nécessaires.

KuCoin demeure déterminée à soutenir sa communauté mondiale, à offrir des solutions novatrices et à favoriser l'adoption responsable de la cryptomonnaie. Ensemble, nous bâtirons un avenir plus fort et plus sûr pour tous. »

Perspectives

Grâce à cette entente, KuCoin est en mesure de mener l'industrie des cryptomonnaies vers un avenir plus conforme et novateur. Sous la direction de BC Wong, l'entreprise continuera d'améliorer ses opérations et d'accorder la priorité à la conformité, en veillant à ce qu'elle demeure une plateforme fiable et sécuritaire pour les utilisateurs du monde entier.

À propos de KuCoin

Fondée en 2017, KuCoin est l'une des plateformes technologiques pionnières les plus reconnues à l'échelle mondiale qui soutiennent les économies numériques, basée sur une solide infrastructure de chaîne de blocs de pointe, des solutions de liquidité et une expérience utilisateur exceptionnelle. Forte d'une base de plus de 38 millions d'utilisateurs connectés dans le monde, KuCoin offre des solutions complètes d'actifs numériques pour les portefeuilles, la négociation, la gestion de patrimoine, les paiements, la recherche, les entreprises risquées et les robots alimentés par l'IA. KuCoin a reçu des distinctions comme « Best Crypto Apps & Exchanges » de Forbes et a été reconnue parmi les 50 meilleures licornes mondiales par Hurun en 2024. Ces reconnaissances reflètent son engagement envers les principes et les valeurs fondamentales axés sur l'utilisateur, qui comprennent l'intégrité, la responsabilisation, la collaboration et la poursuite incessante de l'excellence.

