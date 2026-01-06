S'appuyant sur cet engagement, Kubota combine des équipements intelligents, bien dimensionnés et centrés sur l'utilisateur à des capacités d'intelligence en temps réel, afin d'offrir aux clients la liberté de travailler à leur façon, que ce soit sur le terrain ou à partir d'une application. Cette année, Kubota a annoncé la commercialisation d'une solution autonome intelligente et intégrée, développée en partenariat avec Agtonomy pour le marché des cultures spécialisées, entièrement intégrée au tracteur étroit diesel Kubota M5 de 105,7 chevaux, doté de capteurs avancés et d'intelligence artificielle. Conçue pour la fiabilité et la polyvalence, cette innovation aide les clients à travailler plus efficacement.

Kubota a également présenté un robot conceptuel à plateforme polyvalente de type « transformer » (KVPR), capable de s'étendre, de se contracter et de se déplacer sur tous les axes, offrant ainsi la polyvalence de plusieurs machines réunies en une seule solution intuitive. Cette adaptabilité permet de soutenir les clients dans diverses opérations et à différentes saisons, rendant le travail plus simple et plus agréable. En outre, Kubota a présenté un système de jumeau numérique conçu pour la surveillance continue des données en temps réel -- qu'il s'agisse de suivre un seul bourgeon ou de gérer l'ensemble d'une exploitation. Ces innovations illustrent la vision de Kubota visant à résoudre de grands défis grâce à des solutions plus intelligentes et plus compactes, qui placent l'expérience humaine au premier plan.

« Les grands défis ne nécessitent pas seulement de grandes machines; ils exigent des solutions plus intelligentes qui simplifient la vie », a déclaré Todd Stucke, directeur général du siège des solutions agricoles de Kubota Japon (KBT) et président de Kubota Amérique du Nord. « Nos solutions de mise en marché sont l'aboutissement de notre cycle d'innovation axé sur le client, dont l'objectif n'est pas simplement d'automatiser ce qui a toujours été fait, mais de repenser la façon dont le travail peut être accompli de manière plus intuitive et plus efficace. »

L'approche de Kubota en matière de commercialisation met l'accent sur le choix du client et sur l'expérience humaine. Plutôt que d'automatiser simplement les processus traditionnels, Kubota conçoit des machines intelligentes et flexibles qui permettent aux clients de travailler comme ils le souhaitent, que ce soit au volant ou d'un simple glissement de doigt, tout en conservant la performance et la facilité d'utilisation auxquelles ils s'attendent.

« L'IA physique représente un point d'inflexion majeur pour notre industrie et pour Kubota », a déclaré Brett McMickell, chef de la direction technologique de Kubota Amérique du Nord. « Les capacités de prise de décision, de détection d'obstacles et de reconnaissance vocale signifient que les informations générées par l'IA en temps réel guideront désormais l'exécution des tâches, l'affectation de la main-d'œuvre et les gains d'efficacité. Ce n'est que le début de ce qui est possible lorsque la technologie est conçue en fonction des besoins humains, en améliorant la façon dont les clients vivent et travaillent plutôt qu'en se concentrant uniquement sur la performance technique. Nous pouvons désormais gérer une plus grande complexité avec davantage de certitude et de simplicité que jamais auparavant. »

Le fournisseur de vins de luxe de premier plan, Treasury Wine Estates, exploite déjà les solutions intuitives de Kubota sur le terrain et s'est joint à Kubota au CES pour partager les meilleures pratiques en matière d'essais de l'autonomie. « Nous avons utilisé le tracteur Kubota M5 Narrow pour les travaux de tonte et de culture sous les rangs », explique Marc Di Pietra, directeur régional de l'entretien et des services chez Treasury Wine Estates (http://www.treasurywineestates.com/). « Il effectue de manière autonome les passages de routine grâce à la détection sur chaque rangée et chaque parcelle, ce qui réduit les reprises, accroît l'efficacité et permet à notre équipe de se concentrer sur ce qui compte le plus. »

Kubota possède une histoire de plus de 130 ans consacrée à relever les défis les plus complexes de la société grâce à une ingénierie exceptionnelle -- toujours dans le but d'améliorer la vie des gens. En 1893, Gonshiro Kubota a commencé à produire des tuyaux en fonte afin de fournir de l'eau potable propre et de prévenir la propagation du choléra au Japon. Aujourd'hui, Kubota est reconnue comme pionnière dans le domaine des tracteurs sous-compacts et compacts, ainsi que des excavatrices compactes. Grâce à son approche de plateforme ouverte, Kubota accélère la mise en marché de solutions plus intelligentes et alimente la prochaine phase de son cycle d'innovation en privilégiant la flexibilité et la conception intuitive de machines compactes qui enrichissent la vie des clients.

Pour en savoir plus sur les produits Kubota et son cycle d'innovation, visitez le kiosque Kubota Amérique du Nord no 6001, West Hall, Las Vegas Convention Center du 6 au 9 janvier 2026, ou consultez KubotaUSA.com/innovation (https://www.kubotausa.com/innovation) ou Kubota.com/CES (https://kubota.com/CES/).

À propos de Kubota North America Corporation

Kubota North America Corporation (KNA), dont le siège social est situé à Grapevine, au Texas, agit à titre de plaque tournante des activités pour l'ensemble des sociétés KNA aux États-Unis et au Canada, où la direction relie étroitement les ressources et partage les talents dans toutes les lignes d'affaires de Kubota. Kubota Corporation, établie à Osaka, au Japon, fabrique et commercialise, avec ses filiales, une vaste gamme de machines, notamment des tracteurs, de l'équipement de construction, de l'équipement pour pelouses et jardins, des outils de fenaison et d'autres accessoires assortis en performance pour le marché nord-américain. Pour obtenir de la documentation sur les produits ou connaître l'emplacement des concessionnaires, communiquez avec Kubota Amérique du Nord, 1000 Kubota Drive, Grapevine (Texas) 76051, au (888) 4-KUBOTA [(888) 458-2682], poste 900, ou visitez KubotaUSA.com (http://www.kubotausa.com/) ou Kubota.ca (https://www.kubota.ca/).

À propos d'Agtonomy

Agtonomy est une entreprise spécialisée en IA et en services logiciels, axée sur l'automatisation intelligente pour l'agriculture, les pelouses et au-delà. Grâce à des partenariats avec des fabricants d'équipement de premier plan, la plateforme d'Agtonomy est intégrée aux machines industrielles afin de permettre l'automatisation dans des environnements complexes et réels. Sa plateforme améliore l'efficacité, la sécurité et la durabilité, tout en permettant aux opérateurs de conserver le contrôle de chaque tâche. Pour en savoir plus, visitez Agtonomy.com (https://www.agtonomy.com/).

À propos du CES®

Le CES est l'événement technologique le plus influent au monde -- le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus audacieux montent sur scène. Propriété de la Consumer Technology Association (CTA)®, le CES couvre tous les secteurs de la technologie. Le CES 2026 se déroule du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech (https://www.ces.tech/) et suivez le CES sur les réseaux sociaux (https://x.com/ces).

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)®

En tant que plus grande association commerciale technologique en Amérique du Nord, la CTA représente le secteur technologique. Ses membres comptent parmi les plus grands innovateurs au monde -- des jeunes pousses aux marques mondiales -- et contribuent à soutenir plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est propriétaire et productrice du CES®, l'événement technologique le plus puissant au monde. Pour en savoir plus, visitez CTA.tech (https://www.cta.tech/) et suivez @CTAtech (https://x.com/CTATech).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855707/Kubota_M5___Agtonomy_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855708/Kubota_KVPR_Side_View.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2855709/Kubota_KVPR_CES_Booth.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2350865/5704493/Kubota_v1_Logo.jpg

SOURCE Kubota North America Corporation

Salle de presse Kubota: 916.492.5330, [email protected]