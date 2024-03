Kubota Canada Ltée fait équipe avec les Blue JaysMC de Toronto pour devenir leur partenaire officiel

Le fabricant de machines et d'équipement compacts a conclu une entente de commandite de six ans avec la seule équipe de baseball de ligue majeure du Canada

PICKERING, ON, le 12 mars 2024 /CNW/ - Kubota Canada Ltée (Kubota) - l'un des plus importants distributeurs de tracteurs et d'équipement pour la pelouse et la construction au Canada - a annoncé qu'il avait conclu une entente de commandite d'une durée de six ans, jusqu'en 2029, avec les Blue Jays de Toronto. L'entreprise devient ainsi partenaire officiel de la seule équipe de baseball de ligue majeure du Canada. Le partenariat démontre l'engagement et le désir de Kubota de s'impliquer encore davantage auprès des communautés locales dans tout le Canada. L'entente confirme également l'importance que Kubota a toujours accordée au développement de sa marque dans le marché canadien.

En ce qui a trait aux partenariats possibles, les Blue Jays de Toronto étaient un choix naturel pour Kubota. Les Blue Jays attachent une grande valeur au travail d'équipe, à l'innovation, au succès et à leurs communautés - toutes des qualités qui trouvent non seulement écho auprès des consommateurs canadiens, mais qui correspondent tout à fait aux valeurs de la marque Kubota.

« Les Blue Jays sont reconnus pour leur quête de l'excellence et des belles performances sur le terrain », a dit Steve Sweetnam, directeur du marketing chez Kubota Canada. « En nous associant avec eux, nous mettons notre entreprise en harmonie avec une organisation qui mise sur le travail d'équipe, la fiabilité et la performance de haut niveau, des caractéristiques clés de notre marque et de nos produits. »

« Nous sommes ravis de devenir partenaire de Kubota Canada », a dit Mark Palmer, directeur, partenariats pour les Blue Jays de Toronto. « Nos deux entreprises ont de nombreuses valeurs en commun et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous donnerons vie à ce partenariat. En tant que l'équipe de baseball du Canada, nous avons une occasion unique d'établir des liens avec les supporteurs et avec les consommateurs des produits de Kubota Canada, d'un océan à l'autre. »

La saison du baseball étant à nos portes, l'équipe de Kubota a bien hâte de voir ce partenariat avec les Blue Jays de Toronto prendre forme tout au long de la saison et même après celle-ci. C'est parti!

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltée (KCL) est une filiale entièrement détenue par Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et de machinerie lourde dont le siège social est situé à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue de la machinerie et de l'équipement conçus et fabriqués par Kubota, y compris une gamme complète de tracteurs allant jusqu'à 200 HP brute, des accessoires adaptés, de l'équipement compact pour la construction, des produits pour le gazon commercial et l'aménagement paysager, des véhicules utilitaires et de l'équipement pour la pelouse et les jardins résidentiels. KCL est aussi le distributeur canadien des produits de Great Plains, Kverneland et Land Pride, lesquelles sont également toutes des filiales entièrement détenues par Kubota Corporation. Pour obtenir les fiches de produits ou les coordonnées des concessionnaires, veuillez communiquer avec Kubota Canada Ltée au 1155 Kubota Drive, Pickering, Ontario, Canada L1X 0H4, 905 294-6535, ou visiter kubota.ca

