PICKERING, ON, le 25 janv. 2022 /CNW/ - Kubota Canada Limitée a annoncé aujourd'hui l'ajout de trois nouveautés à son éventail d'équipements compacts et robustes pour la construction - le chargeur sur chenilles à conducteur debout SCL1000, l'excavatrice K008-5 conventionnelle à rayon de braquage et l'excavatrice U10-5 à rayon de braquage serré. Ces nouveaux produits sont les éléments clés des lancements de produits prévus en 2022 par l'entreprise, qui diversifie ainsi davantage les produits de Kubota pour la construction, démontrant l'innovation et l'engagement continus de la marque au sein du marché des équipements compacts.

« L'engagement de Kubota envers le marché des équipements compacts pour la construction est immuable », a dit Jonathan Gardner, chef de produit pour les séries d'équipements de construction de Kubota. « Avec les nouveaux K008-5 et U10-5, nous avons maintenant une vaste gamme de 13 modèles d'excavatrices compactes de la catégorie de poids 1 à 8 tonnes et nous offrons plus de flexibilité avec nos séries conventionnelles et à rayon de braquage serré. Aussi, quoique nous ayons pris tout le temps requis pour réaliser le SCL1000, ce produit inaugural nous permet maintenant de faire concurrence et de répondre aux demandes au sein du marché des chargeurs sur chenilles à conducteur debout. »

SCL1000 : un design compact unique offrant la puissance, la performance, le confort et l'utilité pratique

Le nouveau SCL1000 est muni de chenilles d'une largeur de 9,8 pouces, un élément caractéristique de la machine étroite de 36 pouces. Le design avec chenilles intégrées assure la durabilité avec un châssis de roulement soudé à l'unité principale de la carrosserie. Le design favorisant la tension des chenilles lubrifiées de graisse inclut également des joints-bain d'huile, pour un entretien simplifié et une plus grande durabilité. Son design à chenilles larges, au taux de 4.0 lb/po² et à faible impact, minimise les dommages au gazon et à l'aménagement paysager.

Bien que compact, le SCL1000 est muni d'un moteur diésel Kubota à turbocompresseur offrant une puissance de 24,8 HP et un fonctionnement silencieux, une performance en haute altitude, sans exiger de filtre à particules pour diésel. Une pompe hydraulique est connectée directement au moteur, ce qui réduit l'entretien requis. Les bras de chargement atteignent une hauteur et distance considérable avec un axe d'articulation de 84,7 pouces de hauteur et une portée de 25,9 pouces à un angle de bascule de 45 degrés. Il offre également la meilleure vitesse de déplacement de sa catégorie, soit 7,9 km par heure.

Le SCL1000 de Kubota est conçu avec des vérins de flèche de chargement amortis et un système de suspension de plateforme réglable qui améliore le confort de l'opérateur, assurant une productivité maximale. Le chargeur est muni d'un démarrage sans clé avec protection par mot de passe, d'un port de charge à 12 volts et d'un moniteur de bord LCD couleur de 4,3 pouces pour des commandes de la machine faciles à lire.

K008-5 et U10-5 : des machines d'excavation aussi efficaces qu'épurées, évoluées et aux mille possibilités

Tout comme les autres éléments de la gamme d'excavatrices de Kubota, le K008-5 et le U10-5 offrent une manœuvrabilité facile à niveau unique, des largeurs de chenilles hydrauliques réglables qui se contractent rapidement pour s'adapter aux espaces restreints - entrées de porte étroites, portes de clôture; et même à l'intérieur de bâtiments, de couloirs et d'ascenseurs. Avec le K008-5, les chenilles s'abaissent jusqu'à 2 pi 4 po et le U10-5 se contracte jusqu'à 2 pi 6 po, puis, lorsqu'une plus grande stabilité est requise, elles s'élargissent jusqu'à 2 pi 10 po et 3 pi 3 po, respectivement.

« Le U10-5 est la solution de Kubota pour les centres de location et clients professionnel », a ajouté Gardner. « Peu importe l'étendue d'un virage, la partie arrière du U10-5 ne dépasse pas la largeur des chenilles pour assurer une stabilité et un équilibre exceptionnels ainsi qu'une grande rapidité opérationnelle. C'est vraiment le modèle idéal pour le travail dans les espaces les plus restreints, les plus compacts. »

Les deux nouvelles excavatrices compactes offrent une portée de travail et d'excavation étonnamment vaste malgré leurs structures compactes. Le K008-5 a une portée de travail qui assure une profondeur d'excavation de 5 pi 8 po et une force d'arrachement au godet de 2205 livres. Le U-10-5 se prolonge jusqu'à une profondeur d'excavation de 5 pi 11 po avec une force d'arrachement au godet de 2337 livres. De plus, le système de contrôle hydraulique du U10-5 offre un fonctionnement fluide et une plus grande productivité d'excavation, et est jumelé aux commandes opérationnelles d'une manette située du même côté, qu'on retrouve dans les autres excavatrices de plus grande taille de Kubota, ainsi qu'aux commandes d'excavation cohérentes par joystick. Les deux modèles se caractérisent par des lignes de flèche épurées sans tuyau puisque les tuyaux hydrauliques sont cachés et protégés de façon unique à l'intérieur de la flèche pour réduire le temps d'arrêt de l'excavatrice.

Voici d'autres particularités de ces nouveautés Kubota :

Un poids supplémentaire pour créer une structure plus lourde , offrant un positionnement plus solide. Le K008-5 pèse 2315 livres, tandis que la structure du U10-5 est plus lourde, atteignant 2646 livres

, offrant un positionnement plus solide. Le K008-5 pèse 2315 livres, tandis que la structure du U10-5 est plus lourde, atteignant 2646 livres La vitesse incomparable pour sa catégorie , soit 4 km par heure, avec une puissance du moteur brute de 10,3 HP

, soit 4 km par heure, avec une puissance du moteur brute de 10,3 HP Commande à deux styles opérationnels (styles opérationnels ISO et SAE) pour une facilité d'utilisation et un plus grand confort

(styles opérationnels ISO et SAE) pour une facilité d'utilisation et un plus grand confort Pédale de déplacement à deux vitesses permettant à l'opérateur d'alterner facilement entre les vitesses supérieures et inférieures

Les nouveaux modèles SCL1000 et U10-5 seront disponibles chez certains concessionnaires Kubota autorisés ce printemps. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Kubota.ca.

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltée (KCL) est une société affiliée de la Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et de machinerie lourde dont le siège social est situé à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue des équipements conçus et fabriqués par Kubota, y compris une gamme complète de tracteurs aux accessoires d'une puissance pouvant atteindre 200 HP; des tracteurs compacts et utilitaires; des équipements compacts pour la construction, l'aménagement paysager et les travaux publics; des équipements pour le gazon et les jardins résidentiels; des produits commerciaux pour le gazon en plaques et des véhicules utilitaires. Pour obtenir des documents ou les adresses des concessionnaires, communiquez avec Kubota Canada Ltée au 1155 Kubota Drive, Pickering, Ontario, Canada L1S 0H4, par téléphone, au 905 294-6535, en visitant le site Web de KCL, kubota.ca, ou sur Facebook.

