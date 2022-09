LOS ANGELES, 2 septembre 2022 /CNW/ - Kuaishou et Warner Chappell Music (WCM) ont conclu un nouveau contrat de licence dynamique pour rendre la musique de WCM disponible sur les produits de Kuaishou dans des marchés prioritaires du monde entier.

KUAISHOU ANNONCE UN NOUVEAU CONTRAT DE LICENCE AVEC WARNER CHAPPELL MUSIC.

Kuaishou a récemment atteint le cap de plus de 180 millions d'utilisateurs actifs mensuels en dehors de la Chine, avec Kwai en Amérique latine et MENA et SnackVideo en Asie du Sud et du Sud-Est qui font maintenant partie des applications les plus populaires dans ces régions. Dans le cadre de cet accord, la musique de Warner Chappell sera disponible sur ces plateformes, offrant du nouveau contenu emballant aux utilisateurs de Kuaishou.

Voici la déclaration de Natalie Madaj, vice-présidente principale du secteur numérique mondial, Warner Chappell Music : « Alors que l'écosystème numérique continue d'évoluer de façon excitante, les applications de partage social comme Kuaishou changent la façon dont les gens vivent et découvrent la musique partout dans le monde. Nous sommes très fiers de nous associer à cette équipe pour offrir notre catalogue de chansons à la base d'utilisateurs engagés de Kuaishou et aux talentueux créateurs musicaux. »

Calvin Liu, chef du partenariat et des communications à l'étranger de Kuaishou, a déclaré : « Nous cherchons toujours à établir des partenariats avec des entreprises de musique novatrices, et cette entente avec Warner Chappell donnera à nos millions d'utilisateurs l'accès à de la nouvelle musique pour s'exprimer sur nos plateformes de Kuaishou. »

