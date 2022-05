SHENZHEN, Chine, 10 mai 2022 /CNW/ - KSTAR, l'expert mondial en conversion d'énergie, a annoncé aujourd'hui que sa première usine de fabrication au Vietnam, appelée projet KSTAR Vietnam phase I, a officiellement été inaugurée.

D'une superficie de 47 715 mètres carrés, la nouvelle base manufacturière de KSTAR est située dans la ville de Haiphong, la plus grande ville portuaire du nord du Vietnam. Elle est construite pour répondre à la demande croissante de ses commandes d'exportation et pour soutenir sa forte croissance sur le marché mondial.

Ce projet de construction en deux phases représente un investissement total de plus de 22 millions de dollars américains. La première phase du projet sera terminée en juin. De nouveaux équipements pourraient être installés et la production pourrait commencer d'ici la fin de l'année. La construction de la deuxième phase devrait commencer en 2024.

« La première phase de l'usine devrait produire 10 000 unités d'ASC, 1 000 unités de centres de données modulaires et d'onduleurs solaires de 1 GW par an. Ce serait la première fois que nous utiliserions des usines au Vietnam pour améliorer la prestation des services et répondre au désir des clients d'avoir des bases de production plus diversifiées », a déclaré M. Wang, chef de projet de KSTAR.

Une fois le tout terminé, 200 emplois seront offerts, générant d'importants avantages sociaux et économiques pendant l'épidémie. De plus, la nouvelle usine devrait respecter les politiques de protection de l'environnement de l'entreprise.

« Nous sommes déjà des chefs de file en matière de fabrication écologique. KSTAR est l'une des 13 entreprises chinoises du secteur de la fabrication de produits à figurer dans le rapport Corporate Net Zero Pathway publié par le Pacte mondial des Nations Unies. Il s'agit du premier rapport au monde publié par des organismes des Nations Unies pour guider et honorer les efforts des entreprises visant à atteindre la neutralité carbone », a ajouté M. Wang.

KSTAR est largement reconnue comme le premier fabricant mondial de solutions d'ASC. Selon une récente déclaration de l'entreprise, l'expédition de l'entreprise s'est classée au cinquième rang sur le marché mondial des solutions ASC en 2021, progressant d'une place par rapport à 2019. La nouvelle usine permettra non seulement d'accroître la capacité de production, mais aussi de contribuer à l'expansion mondiale de KSTAR.

Fondée en 1993, Shenzhen KSTAR Science And Technology Co Ltd est un chef de file mondial dans la recherche et le développement et la fabrication de solutions d'ASC, d'onduleurs photovoltaïques et de SSE. Basée en Chine, KSTAR emploie près de 3 000 personnes dans plus de 150 pays et 6 usines de fabrication et d'assemblage.

